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Nová éra Evropy 2: Štěpán Kozub přichází k Marešovi, pod příspěvkem to okamžitě vybuchlo

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Leoš Mareš (50) konečně prozradil to, na co všichni čekali. Po jeho boku v Ranní show na Evropě 2 se nově objeví herec a bavič Štěpán Kozub (30). Moderátor nejdřív na svém Instagramu řekl, ať lidé hádají, o koho by mohlo jít. Kozub to pak také naznačil v komentářích.
Nová éra Evropy 2: Štěpán Kozub přichází k Marešovi, pod příspěvkem to okamžitě vybuchlo

Nová éra Evropy 2: Štěpán Kozub přichází k Marešovi, pod příspěvkem to okamžitě vybuchlo

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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