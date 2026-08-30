Zapečené kaiserky s nádivkou: Rychlá a vydatná večeře z pár surovin

Když je potřeba uvařit rychle a bez dlouhého postávání u sporáku, často sáhnu po zapečených kaiserkách s nádivkou. Příprava je jednoduchá, rodinu to nasytí a směs vajec, dává pečivu výraznou chuť i hezky zapečený povrch. U nás doma mizí z plechu ještě teplé. šunky, goudy a česneku
Na tomhle receptu je nejlepší jeho
praktičnost. Většinou stačí pár běžných surovin z lednice, předehřát troubu a za chvíli je na stole pro celou rodinu. Jednou přidám jen šunku a sýr, jindy i trochu koření na gyros a nasekanou petrželku. Základ je pořád stejný – večeře , který jde doma jednoduchý recept snadno upravit podle toho, co zrovna je po ruce.
Můj tip: Jestli chcete, aby byly kaiserky dole křupavé a nahoře zůstaly šťavnaté, nemažte je silnou vrstvou tuku. Opravdu stačí jen trochu másla. Pečivo se nevysuší a náplň s ním hezky splyne. Pečivo z trouby jako spolehlivá domácí večeře
Zapečené kaiserky nejsou nic nového, spíš osvědčená domácí klasika. V různých obměnách se objevují jako rychlé občerstvení, večeře i pohoštění pro návštěvu. Když člověk projde kuchařské tipy, recepty bývají dost podobné:
pečivo, vejce, sýr a uzenina. Někde padne mozzarella, jinde čedar, někdo přidává bylinkové máslo nebo pažitku. Recept na rychlé zapečené kaiserky s nádivkou
Tohle množství vychází přibližně na
4 až 5 porcí, podle velikosti kaiserek a toho, co k nim přidáte.
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 30 minut Teplota trouby: 180 až 200 °C Počet porcí: 4 až 5 osob Ingredience, které budeme potřebovat 6 ks kaiserek 3 ks vejce 130 g plátkové šunky 250 g goudy 7 stroužků česneku 2 až 3 lžíce cibulové natě, nasekané 1 lžíce petrželové natě, nasekané 1 lžička másla na potření kaiserek 1/2 lžičky soli 1/2 lžičky mletého pepře 1/2 lžičky koření gyros Postup přípravy zapečených kaiserek
1. Nejprve předehřejte troubu na
180 až 200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Pečivo se tak nepřilepí a po večeři nebude úklid zbytečně zdlouhavý.
2. Do větší mísy rozklepněte
3 vejce a metličkou je krátce prošlehejte. Nemá smysl to přehánět, stačí, aby se žloutky a bílky spojily.
3.
Šunku nakrájejte na menší kousky nebo proužky. Goudu nastrouhejte nahrubo, aby si náplň po zapečení udržela trochu struktury a nezměnila se v jednolitou hmotu.
4. Do vajec přidejte nakrájenou
šunku, nastrouhaný sýr, nasekanou cibulovou nať, trochu petrželové natě a prolisovaný nebo najemno utřený česnek. Osolte, opepřete a přisypte i trochu koření gyros.
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5. Směs důkladně promíchejte. Náplň má být hustá, ale pořád dobře roztíratelná. Když je příliš řídká, přidejte ještě trochu sýra. Když naopak zhoustne moc, pomůže lžíce rozšlehaného vejce navíc, pokud máte po ruce.
6.
Kaiserky rozkrojte podélně na poloviny. Každou polovinu lehce potřete máslem. Opravdu jen tenkou vrstvou, která pečivo zvláční a podpoří zlatavou kůrku.
7. Připravené poloviny naskládejte na plech řeznou stranou nahoru a rovnoměrně je zakryjte
nádivkou. Směs lehce přitlačte lžící, aby při pečení držela a nesjížděla z pečiva.
8. Vložte plech do vyhřáté trouby a pečte přibližně
30 minut. Sledujte hlavně barvu povrchu – správně upečené kaiserky mají zrůžovělou až zlatavou náplň a okraje pečiva jsou křupavé.
9. Jestli vršek tmavne příliš rychle, stáhněte teplotu blíž k
180 °C. Každá trouba peče trochu jinak a pár minut nahoru nebo dolů je u tohohle receptu běžná věc.
10. Hotové zapečené kaiserky podávejte ještě teplé, ideálně se
zeleninovým salátem, rajčaty nebo okurkou. Zbytky dejte do lednice a druhý den je krátce ohřejte v troubě nebo horkovzdušné fritéze, aby znovu získaly křupavost. Foto: Cooky.cz, Jdou udělat i o dost snadněji – housky s tím, co máte zrovna v lednici Rady Na sýr záleží: Gouda přidá plnější chuť, mozzarella zase víc táhne. Klidně je můžete smíchat napůl. Česnek upravte podle rodiny: Sedm stroužků je výraznější varianta. Pro děti nebo jemnější chuť bez problémů uberte. Pečivo nevyhazujte: Když máte starší kaiserky z předchozího dne, tady se hodí nejvíc. Na návštěvu jako dělané: Místo velkých půlek můžete udělat i menší kousky jako teplé pohoštění.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková