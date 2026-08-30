Rolety stažené až dolů v horku vytvářejí mezi sklem a lamelami pec. V extrému může prasknout i okenní tabule

28. června 2026 naměřil ČHMÚ v Doksanech 41,9 °C, absolutní český rekord. Při takových vedrech sahají miliony domácností po nejúčinnější zbrani proti přehřátí interiéru: stáhnou venkovní rolety až na doraz. Jenže právě úplné dotažení neprosvitného pancíře k parapetu vytváří za slunného poledne uzavřenou dutinu, ve které se vzduch přestane pohybovat a sklo začne pracovat pod napětím, na které nebylo navržené. Výrobci skel i rolet na to upozorňují ve svých technických materiálech už léta. Povědomí mezi uživateli zůstává podle sklářského giganta Saint-Gobain překvapivě nízké.
Jak vzniká „pec“ mezi roletou a okenní tabulí
Princip je prostý a krutý zároveň. Sluneční záření dopadá na zatemňující clonu, ta část energie pohltí a část propustí ke sklu. Vzduch v úzké mezeře mezi pancířem a tabulí se rychle zahřívá, ale nemá kudy uniknout, roleta je stažená až dolů, boční vodítka těsní. Střed tabule se rozpaluje, zatímco okraje zůstávají chladnější, schované v rámu a částečně stíněné zdivem. Vzniká takzvané tahové napětí: teplejší plocha se rozpíná, chladnější obvod ji brzdí. Saint-Gobain řadí rolety a žaluzie mezi hlavní příčiny termických prasklin a pracuje u běžného netvrzeného rezidenčního skla se zjednodušeným limitem kolem 40 °C rozdílu v rámci jedné tabule. Modelově: 60 °C uprostřed a 20 °C na okraji už může stačit k tomu, aby se tabulí rozběhla trhlina.
Nejrizikovější kombinace vypadá takto: jižní nebo západní fasáda, silné odpolední oslunění, neprosvitná roleta dotažená na doraz, malý odstup lamel od skla a standardní netvrzené zasklení. Každý z těchto faktorů sám o sobě problém nezpůsobí. Dohromady ale vytvářejí podmínky, při kterých se dutina chová jako skleník bez ventilace.
Proč „10 centimetrů dole“ nemusí být univerzální pojistka
Na diskusních fórech i v letácích montážních firem koluje rada: nechte dole deseticentimetrovou spáru a máte klid. Hledali jsme pro ni oporu v primárních technických zdrojích. Univerzální limit „10 cm a hotovo“ jsme nenašli. Co jsme ale dohledali, dává radě smysl, i když s výhradami.
Sklářský výrobce Pilkington požaduje u jakýchkoli clon odstup od skla minimálně přibližně 5 cm a současně odvětrání nahoře i dole. Německý výrobce Schanz uvádí jako konstrukčně výhodnější pásmo 10 až 14 cm odsazení rolety od okenní tabule. Technický model vycházející z normy ISO 10077-2 považuje hlavní dutinu roletového boxu za dobře větranou už při otvoru přesahujícím 35 mm. Deseticentimetrová mezera tedy představuje rozumnou praktickou rezervu, ovšem výsledný teplotní rozdíl v tabuli závisí i na šířce okna, typu zasklení, materiálu pancíře a orientaci fasády. Brát ji jako matematickou jistotu pro každou sestavu by bylo zavádějící.
Český montážní podklad HELUZ ukazuje, že v tuzemské praxi existují sestavy s rámem osazeným 165 i 220 mm od venkovní hrany překladu, přičemž samotná roleta se pohybuje zhruba 85 mm od této hrany. Menší odsazení zvyšuje význam spodní větrací štěrbiny. Větší odstup naopak dává vzduchu v dutině víc prostoru k přirozené cirkulaci.
Plastový pancíř měkne, hliníkový drží, a sklu je to jedno
Pro samotnou tabuli hraje materiál rolety vedlejší roli; rozhoduje oslunění, větrání dutiny a typ skla. Pro životnost pancíře ale materiálová volba znamená hodně. Výrobce ROMA uvádí, že plastové rolety při intenzivní sluneční zátěži častěji trpí deformacemi a ztrátou barevné stálosti. Alulux popisuje, jak povrch PVC lamel při silném ohřevu měkne a ztrácí tvarovou stabilitu; kritické pásmo začíná kolem 50 až 60 °C na povrchu, tedy hodnot, kterých se v uzavřené dutině za parného odpoledne dosáhne snadno. Hliníkové lamely si formu drží výrazně lépe.
Praktický dopad deformovaného pancíře: hlučnější chod ve vodítkách, horší navíjení, zvýšené opotřebení a v krajním případě nutnost výměny celého pláště. Návod výrobce HEIM & HAUS proto výslovně požaduje, aby roleta při intenzivním slunci a velkém horku zůstala v takzvané poloze se světelnou štěrbinou, která umožní cirkulaci vzduchu a omezí akumulaci tepla.
Jak stínit v extrémním vedru a neohrozit okno ani roletu
Německý Spolkový úřad pro životní prostředí (UBA) doporučuje větrat v noci a brzy ráno, přes den okna zavřít a na osluněných plochách používat vnější stínění s faktorem Fc kolem 0,2 až 0,1, tedy clonu zachycující 80 až 90 % sluneční energie. Český Státní zdravotní ústav se shoduje: přes poledne nenechávat okna dokořán, žaluzie mít zatažené.
Klíč spočívá v provozní disciplíně, která se vejde do tří kroků:
- Ráno a v noci větrejte při vytažené roletě, vyměňte vzduch v místnosti i v dutině u skla.
- Po východu slunce zavřete okna a roletu stáhněte, ale zastavte ji o kus výš než na doraz. Ponechte spodní větrací spáru alespoň v řádu centimetrů.
- V největším odpoledním žáru na jižní a západní fasádě zvažte polohu se světelnými štěrbinami mezi lamelami místo úplného zatemnění. Výrobci jako ROMA nabízejí pancíře s integrovanými větracími otvory, Alulux vyrábí denní roletu s geometrií lamel, která blokuje přímé paprsky už od sluneční výšky 23°, ale ponechává proudění vzduchu.
Kdo zaplatí prasklou tabuli a jak se bránit předem
Pokud okno praskne vlivem tepelného stresu, rozhoduje příčina škody a rozsah pojistné smlouvy. Kooperativa pojišťovna nabízí pojištění skel na budovách včetně oken; konkrétní krytí závisí na sjednaných podmínkách. Když je na vině vadná montáž nebo konstrukční chyba, Česká obchodní inspekce potvrzuje reklamovatelnost vad stavby a odpovědnost zhotovitele i subdodavatelů.
Levnější než řešit následky je předcházet příčině. U stávajících sestav stačí dodržovat větrací režim popsaný výše. Při plánování nové stavby nebo výměny oken se vyplatí zvolit větší odsazení rolety od skla, hliníkový pancíř a lamely s větracími štěrbinami. A u velkých jižních a západních oken zvážit tvrzené sklo, které snese podstatně vyšší teplotní rozdíly.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák