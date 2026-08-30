Borůvkový drobenkový koláč s křehkým těstem: Jednoduchý letní moučník plný šťavnatých borůvek

je ideální koláč, který se hodí na víkend, návštěvu i úplně obyčejné odpoledne ke kávě. Nejlépe na něm funguje kontrast suché Borůvkový drobenkový koláč , drobenky šťavnatých borůvek a tvarohové vrstvy, která to celé drží pohromadě. Žádná složitost, spíš poctivý koláč, u něhož člověk většinou chápe, proč si jde pro druhý kousek.
Drobenkové koláče jsou oblíbené mimo jiné proto, že nevyžadují moc práce. Tady to platí taky. V receptech se objevuje podobný základ: někde kolem 250 až 300 g polohrubé mouky, jinde menší kulatá forma s 150 g mouky. Princip je ale pořád stejný. Tady je varianta na větší plech, navíc s , takže drobenky bude víc. Což je vlastně dobře. tvarohem
Jeden bod je důležitý: Spodní vrstva drobenky se musí spojit s tvarohem, jinak se koláč při krájení začne rozjíždět. Náplň proto neškudlete a horní drobenku sypte rovnoměrně. Borůvky při pečení pustí šťávu, a právě to je žádoucí. Když bude střed po vytažení z trouby měkčí, není důvod k panice. Recept na borůvkový drobenkový koláč s tvarohem
Doba přípravy: 55 minut Co potřebujeme Suroviny na drobenkové těsto 500 g polohrubé mouky 250 g másla 150 g moučkového cukru 1/2 sáčku prášku do pečiva Z čeho udělat tvarohovou náplň 4 vaničky plnotučného tvarohu 100 ml mléka 2 ks vajec 2 sáčky vanilkového cukru cukr podle chuti Na dokončení 300 až 400 g borůvek trochu másla na vymazání plechu Postup přípravy borůvkového koláče s drobenkou
1. Z
mouky, másla, moučkového cukru a prášku do pečiva vypracujte drobenku. Nemá být úplně jemná, skoro jako písek. Klidně ji nechte hrubší.
2. V míse promíchejte
tvaroh, mléko, vejce, vanilkový cukr a cukr podle chuti. Náplň má být hladká, ale ne řídká.
3. Plech vymažte
máslem a nasypte na něj zhruba polovinu drobenky. Lehce ji rukou urovnejte, nemačkejte z ní žádný pevný základ. Foto: Cooky.cz, Když borůvky spadnou do peřin z drobenky: Borůvkový drobenkový koláč s křehkým těstem a letní chutí, co nestárne
4. Na drobenkový základ rozetřete
tvarohovou náplň. Pak rovnoměrně rozložte borůvky a zasypte je zbytkem drobenky.
5. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 40 minut. Povrch má zezlátnout a okraje se mají lehce odtahovat od plechu.
6. Koláč nechte před krájením vychladnout. Horký ho ale neporcujte, to je zbytečná komplikace navíc.
TIP: Pokud máte jen mražené borůvky, dá se použít i to. Jen je předem nerozmrazujte a počítejte s tím, že pečení může trvat o pár minut déle. Čerstvé, nebo mražené borůvky?
V létě bych sáhla po
čerstvých borůvkách. Drží tvar, nepouštějí tolik vody a koláč s nimi na pohled působí o něco lépe. Když ale máte v mrazáku zásobu, není důvod ji nechávat ležet. Jen borůvky nesypte na těsto rozmražené, jinak si zaděláte na zbytečně mokrý střed.
Bez tvarohu to jde taky, ale tady by to byla škoda. Samotný drobenkový koláč s ovocem je fajn, jenže tvaroh z něj udělá poctivý plechový dezert, který se nerozsype při prvním přendání na talíř. I to se doma počítá.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline