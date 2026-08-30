Od Němé barikády po Osamělého vlka. Nejambicióznější válečné filmy v dějinách naší kinematografie

Osamělý vlk je příběhem legendárního československého stíhacího esa Josefa Františka, jehož působení – od československého letectva přes dramatický polský ústup až po britské Královské letectvo (RAF) – provázela pověst nespoutaného sólisty, jenž se s nepřáteli v bitvě o Británii bil na vlastní pěst. Tadeáš Moravec, Josef Trojan, Jan Nedbal, Viktor Zavadil nebo Jan Budař se od 27. srpna v kinech představují v režii Ondřeje Veverky, jenž volně propojil dokumentární formát s narativní dramatizací. Draze vypadající snímek dokonce zapracovává nově objevené archivní záznamy, které posouvají konsenzus ohledně Františkovy smrti v pouhých šestadvaceti letech.
Autorský snímek zdůrazňuje, že boj s nacistickými letadly představoval jen část hrdinovy reality, přičemž tou těžší výzvou byl konflikt s vlastními démony a vyčerpáním. Výrobní štáb pod vedením producenta Vítězslava Jandáka staví na nekompromisní lidskosti celého příběhu. „Nebyl to bezchybný hrdina, ale člověk z masa a kostí, který žil naplno a za svobodu byl ochoten položit vlastní život. Právě takové příběhy mají sílu oslovit i dnešního diváka,“ nepochybuje Jandák, podle něhož „žijeme v době, kdy se znovu ukazuje, že svoboda, demokracie a bezpečnost nejsou samozřejmostí. Události posledních let nám připomínají, jak důležité je znát vlastní historii a vážit si lidí, kteří byli ochotni za naši svobodu bojovat.“ I z toho důvodu je dobré zavzpomínat na starší válečné kousky, jimiž čeští filmaři čeřili národní paměť různorodě – taková rozličnost je přitom důležitým aspektem, který mapuje celkový vývoj společenského, uměleckého a politického smýšlení o vlastní, nejen lokální minulosti.
Zborov (1939)
Chceme-li se logicky propracovat k prvnímu vybranému titulu, musíme zohlednit také vývoj válečného žánru v raném Československu. Po první světové válce válečný film navázal především na legionářskou tradici a budování národního mýtu: čtyřletý brutální konflikt byl na plátně připomínán hlavně prostřednictvím příběhů československých legií. Už od 20. let vznikaly hrané i dokumentární snímky, často podle děl samotných legionářů – mezi výrazné tituly patřily Plukovník Švec (1929), Třetí rota (1931) nebo Jízdní hlídka (1936). Vrcholem tohoto proudu se stal roku 1938 Zborov v režii J. A. Holmana a Jiřího Slavíčka, který už nebyl jen dalším legionářským dramatem, ale pokusem o skutečný válečný velkofilm.
Film sleduje osudy dvou bratrů, kteří se po vypuknutí první světové války ocitnou na opačných stranách: zatímco Pavel bojuje za Rakousko-Uhersko, Jan vstoupí do československých legií v Rusku. Jejich cesty se zkříží během bitvy u Zborova v červenci 1917, která představovala jeden z klíčových okamžiků legionářského mýtu. Režiséři pojali látku v mimořádném měřítku: pro bojové scény byly v Milovicích vybudovány zákopy a další kulisy a natáčelo se čtyřmi 35mm a jednou 16mm kamerou, před něž nastoupily tisíce skutečných vojáků československé armády. Film původně vznikal k 20. výročí bitvy, ale produkci zdržely spory a premiéra se uskutečnila až v lednu 1939 – několik měsíců po Mnichovu, který jeho vlastenecký význam ještě umocnil. Po okupaci byl Zborov nacisty zakázán.
Němá barikáda (1948)
Za Protektorátu prakticky nemohl vznikat otevřeně protinacistický válečný film; česká kinematografie byla pod německou kontrolou a válečná tematika se proto nemohla svobodně rozvíjet. Po osvobození se naopak válka a okupace staly jedním z hlavních témat – v prvních poválečných letech vznikala celá řada filmů reagujících na ještě velmi čerstvé trauma. Výrazným raným titulem byli například Muži bez křídel (1946) Františka Čápa, ale také dokumentární Cesta k barikádám (1946) od Otakara Vávry, sestavená z autentických záběrů Pražského povstání. Tato poválečná tvorba přitom ještě nebyla jednotně ideologická – rok 1948 byl posledním záchvěvem relativně svobodné filmové práce před plným nástupem komunistických mechanismů.
Do této situace vstoupila Němá barikáda, do níž Vávra přenesl nejen konkrétní obrazový materiál, ale i civilní, téměř dokumentární styl zachycení Pražského povstání ze svého předchozího díla. Vávra s Janem Drdou na scénáři začali pracovat ještě před únorem 1948, samotné natáčení ale proběhlo už po převratu a film dorazil do kin 6. května 1949, tedy v atmosféře nově nastoleného režimu. Výsledkem je pozoruhodná směs: na jedné straně autentická, civilní vzpomínka na čerstvě prožitou okupaci, podporovaná natáčením v reálných pražských exteriérech, archivními záběry a účastí skutečných povstalců; na straně druhé už jednoznačně komunistická interpretace událostí, která zdůrazňuje lidové hrdinství a především zásluhu Rudé armády, jež přichází v závěru jako osvoboditel. Právě proto může snímek působit zároveň tak bezprostředně a realisticky, ale také heroicky a pateticky – je dílem natočeným jen čtyři roky po událostech, které zobrazuje, zároveň však už jedním z prvních velkých filmových mýtů nastupujícího režimu.
Tanková brigáda (1955)
Po únoru 1948 se válečný film stále více dostával pod přímý dohled státu a armády a minulost se začala přepisovat dle potřeb režimu. Významnou úlohu v tom sehrál Československý armádní film, založený už v roce 1945, který se vedle dokumentů postupně opřel i do hrané tvorby. Válečné příběhy měly nově upevňovat především obraz Československa jako součásti sovětského bloku: do popředí se dostala Rudá armáda, Dukla, komunistický odboj a nová tradice lidové armády, zatímco západní odboj a exil ustupovaly do pozadí. Symbolickým důkazem proměny národní paměti bylo ustavení Dne Československé armády hlavním armádním svátkem, připomínajícím překročení hranic při Dukelské operaci, čímž byla starší zborovská tradice nahrazena novým, prosovětským válečným mýtem.
Právě z této kampaně vzešla Tanková brigáda Iva Tomana, nejambicióznější československý válečný film první poloviny 50. let a zároveň první barevný celovečerní film Československého armádního filmu. Snímek sleduje 1. československou samostatnou tankovou brigádu od bojů na Dukle až k osvobození Ostravy, přičemž jeho výroba zabrala mimořádné čtyři roky. Režim do projektu vložil odpovídající prostředky: do bojových scén se zapojily tři tisíce příslušníků Československé lidové armády; vedle ateliérů v Hostivaři a na Barrandově se natáčelo například v Ostravě a slovenském Kežmarku. Film využil skutečnou vojenskou techniku včetně sovětských T-34/T-34-85 a německých Panzer IV a StuG III, a armáda tak režimu poskytla prostředky, které umožnily vytvořit na tehdejší poměry nebývale masovou válečnou podívanou. Zvolený příběh přitom nebyl náhodný: Tanková brigáda měla být filmovým pomníkem nové vojenské tradice a jedním z reprezentativních děl Československého armádního filmu.
Smrt si říká Engelchen (1963)
Československý válečný film se začal v 60. letech výrazně měnit, což souviselo s moderními uměleckými proudy i politickým rozvolňováním. Zatímco padesátá léta nabízela především hrdinské a ideologicky jednoznačné obrazy války, nastupující generace filmařů, která v mnoha případech přímo utvářela klíčící novou vlnu, se stále otevřeněji vracela k traumatu, vině a morální nejednoznačnosti. Významným předělem se stala Smrt si říká Engelchen od Jána Kadára a Elmara Klose podle autobiografického románu Ladislava Mňačka z roku 1959. Těžce zraněný partyzán Pavel (Jan Kačer) v nemocnici vzpomíná na poslední týdny války a na masakr obyvatel dvou horských osad, které nacisté vypálili kvůli spolupráci s partyzány. Film přitom záměrně rozbíjí tradiční černobílé rozdělení na hrdiny a padouchy a líčí válečnou zkušenost především jako zdroj traumatu a pochybností.
Přestože Engelchen není velkofilmem v měřítku zmíněných předchůdců, jeho výroba byla mimořádně náročná, a to fyzicky i formálně. Natáčení probíhalo od dubna 1962 do ledna 1963 a celá výroba zabrala šestnáct měsíců. Kadár s Klosem byli pověstní tím, že komplikované scény pečlivě připravovali a někdy natočili třeba jediný záběr za den; pracovali přitom i v extrémně nepříznivých podmínkách. Kameraman Rudolf Milič aplikoval dlouhé jízdy kamery, transfokátor, ruční kameru, velkou hloubku ostrosti i ptačí perspektivu a film záměrně střídá davové bojové scény s intimními, subjektivními okamžiky. Výsledkem byl válečný film, který sice rezignoval na okázalost Tankové brigády, ale jeho tvůrčí ambice byly vyšší: válku nechtěl pouze rekonstruovat, nýbrž zprostředkovat její psychologický a morální otřes. Film za to získal v roce 1963 Zlatou medaili na moskevském mezinárodním filmovém festivalu a Klos s Kadárem následně natočili mistrovský Obchod na korze, který si došel až pro Oscara.
Atentát (1965)
Atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha byl vůbec nejsmělejším projevem československého odporu proti nacistické okupaci a záhy si ho všimli také v Hollywoodu. Německý režisér Fritz Lang podle scénáře Bertolta Brechta natočil roku 1943 válečný noir I katové umírají!, v němž Heydricha nakonec neskolí Gabčík s Kubišem, ale fiktivní český odbojář. V témže roce přišel Douglas Sirk s Hitlerovým šílencem, ale ani ten nebyl věrohodnou rekonstrukcí operace Anthropoid. Takže až Atentát Jiřího Sequense byl roku 1965 jednak prvním československým filmovým pokusem o zpracování atentátu na Heydricha a zároveň prvním snímkem, který se ho pokusil rekonstruovat na základě archivních pramenů a svědectví pamětníků.
Film je širokoúhlý a černobílý, převážně strohý a kvazidokumentární, s úsečnými dialogy a civilním herectvím; paralelně sleduje samotný Anthropoid, londýnský odboj, Heydrichův konflikt s Canarisem a později příběh zrádce Čurdy, aby všechny linie vyústily v legendární obléhání kostela v Resslově ulici. Efektu napomáhá i skutečnost, že Sequens natáčel většinou přímo na „místech činu“. Atentát navíc vznikl v době politického uvolnění a po dlouhém odmítání scénáře z konce 50. let si mohl dovolit připomenout zásadní roli Benešovy exilové vlády a západního odboje, aniž by do příběhu násilně vkládal komunistický přínos. Z příběhu tak vyzařuje vlastenecký motiv: několik československých vojáků se vědomě vydává na téměř jistou smrt, aby jejich čin demonstroval světu pokračující odpor okupovaného Československa.
Nebeští jezdci (1968)
Nebeští jezdci Jindřicha Poláka
vycházejí z autobiograficky laděného románu bývalého střelce RAF Filipa Jánského a představují československé letce na Západě způsobem, který byl ještě před několika lety prakticky nemyslitelný. Ústřední posádku bombardéru Wellington tvoří tři Čechoslováci, dva Angličané a Kanaďan a film sleduje jejich každodenní rutinu – nálety na Německo, čekání na další misi, hospody, ženy i palčivé vědomí, že příští let může být poslední. Polák nebuduje plakátové hrdiny, nýbrž partu mladých mužů, kteří se bojí, žertují, pijí, flirtují a občas se chovají dost nezodpovědně – právě jejich obyčejnost dává následným obětem váhu.
Film je černobílý a využívá klasický formát mimo jiné proto, aby do něj bylo možné zapojit autentické archivní letecké záběry; samotný bombardér Wellington vznikl jako replika úpravou sovětského Lisunova Li-2 v Aeru Vodochody. Polák vytvořil na domácí poměry velmi přesvědčivou leteckou válečnou podívanou a zároveň jeden z prvních skutečně rehabilitačních obrazů československých vojáků RAF. Režisér ostatně říkal, že filmem chtěl alespoň částečně splatit dluh mužům, „kteří za nás v Anglii bojovali a umírali“. Vyšlapal tím cestu už české vlně vlasteneckých filmových poct, jež aktuálně dotváří premiérový Osamělý vlk.
Oáza (1972)
K historickému kontextu Nebeských jezdců patří ještě hořký paradox: dokončování filmu poznamenala invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Cenzura ovšem film nezakázala, a z dnešního pohledu tak Nebeští jezdci působí nejen jako pocta letcům RAF, ale i jako jeden z filmových vrcholů krátkého období, v němž se československá kinematografie mohla znovu svobodně ohlédnout za vlastní, do té doby potlačovanou minulostí. Takové příležitosti po 21. srpnu víceméně vymizely, protirežimní filmy skončily v trezoru a řada svobodných autorských režisérů, která se nerozhodla pro emigraci, natáčela v období tuhé normalizace komunismu poplatná „vykupitelská díla“.
Mezi tyto tvůrce nucené k ústupkům patřil také Zbyněk Brynych, režisér podmanivých a přemýšlivých dramat jako A pátý jezdec je Strach nebo Transport z ráje. V zapomenuté Oáze přenesl na plátna příběh sedmi československých uprchlíků z francouzské cizinecké legie, kteří v roce 1943 míří přes Saharu ke spojencům. Po útoku německého letounu je jejich kamion zničen a muži po pěti dnech strádání dorazí k opuštěné oáze, kde potkají tři německé vojáky z havarovaného letadla. Z boje o vodu se postupně stává boj o holé přežití a zachování ohrožené morálky.
Film vznikl v koprodukci se Sovětským svazem a štáb vyrazil natáčet do Turkmenistánu, jehož pouštní krajina zastupuje severní Afriku; právě autenticky působící exotické exteriéry představují jeho největší produkční devízu. Ačkoli českoslovenští muži sloužící v cizinecké legii a jejich útěk ke Spojencům neodpovídali pohodlnému normalizačnímu výkladu války, tvůrcům se Oázu podařilo prosadit pod záminkou jednoznačně protifašistického dramatu. Vzniklo syrové komorní drama v obřím přírodním prostoru, v němž si Brynych alespoň částečně uchoval svou uměleckou integritu. Šlo nicméně o film podporovaný režimem a armádou, takže v něm mohl být obsazen politicky nežádoucí Rudolf Hrušínský, jinak stižený dočasným zákazem práce.
Sokolovo (1974)
Jestliže se Brynych držel psychologického klíče a Oázu neprodal jako čistě ideologicky tendenční dílo, tak Otakar Vávra, na sklonku 60. let režimem důrazně klepnutý přes prsty kvůli skvostnému Kladivu na čarodějnice, se normalizaci zcela odevzdal. Jeho Sokolovo je vlastně typický „normalizační epos“, tedy státem podporovaný, mimořádně nákladný historický velkofilm, který měl zároveň převyprávět československé dějiny v žádoucím sovětském kýči. Film byl druhou částí Vávrovy válečné trilogie Dny zrady – Sokolovo – Osvobození Prahy a zároveň její finančně nejnákladnější složkou. Rozpočet Sokolova měl činit neskutečných 28 milionů Kčs, což tehdy odpovídalo zhruba ročnímu rozpočtu Barrandova; v dnešních cenách by šlo přibližně o 300 milionů korun a film tedy podle všeho spadá mezi naše nejdražší díla.
Výrobu ostatně financovala vláda a průběžně ji kontrolovala, přičemž film vznikal v koprodukci s Mosfilmem. Natáčelo se přímo na Ukrajině; pro potřeby filmu tam Sověti postavili repliky vesnických staveb a československá strana dokonce kostel. Na východní frontě se pracovalo s rozsáhlým komparzem a vojenskou technikou, zatímco nedostatek sněhu se řešil sněhem umělým a také solí, křídou, a dokonce naftalínem.
Komplexní příběh se zaměřuje na vznik prvního československého praporu v Buzuluku, jeho cestu na frontu a následnou obranu Sokolova, přičemž začleňuje také atentát na Heydricha, Lidice a především politický konflikt mezi londýnským exilem a komunisty v Moskvě. Komunisté jsou přirozeně prezentováni jako síla, která skutečně vede národ k osvobození. Dobový distribuční slogan ostatně film označoval za „odpověď našeho lidu na mnichovskou zradu“ a „filmovou epopej z boje za osvobození“. Není náhodou, že za celou trilogii Vávra i scenárista Miloslav Fábera v roce 1977 obdrželi Státní cenu Klementa Gottwalda.
Signum Laudis (1980)
Po monumentálních produkcích se válečný film na přelomu 70. a 80. let mohl vydat i opačným směrem. Signum laudis Martina Hollého je sice produkčně podstatně skromnější, ale o to soustředěnější a ostřejší. V centru stojí kaprál Adalbert Hoferik (Vlado Müller), bývalý handlíř koní, který během první světové války převezme velení a svou slepou podřízeností žene vojáky do nesmyslných akcí. Za oddanost císaři je vyznamenán medailí Signum laudis, tedy „odznakem chvály“, nakonec však právě jeho fanatická poslušnost ohrožuje celou jednotku a vojáci se ho pokusí postavit před polní soud.
Podle Slovenského filmového ústavu šlo o první skutečnou koprodukci české a slovenské kinematografie v právním i ekonomickém smyslu. Z celkového rozpočtu 7,375 milionu Kčs přispěl Barrandov 4,131 milionu a Slovenská filmová tvorba 3,244 milionu Kčs. Produkce náročně upravila exteriéry na Mostecku a Hollý vzbuzuje dojem sevřeného prostředí: fronta tu není velkolepou historickou podívanou, nýbrž absurdním systémem, v němž rozkazy, vyznamenání a vojenská čest ztrácejí jakýkoli vztah k lidskému životu. Film mohl být oficiálně prezentován jako obžaloba „krutosti militarismu“, přestože scenárista Jiří Křižan do něj vložil narážky na současnou socialistickou realitu. Paradoxně byl za scénář navržen na Státní cenu Klementa Gottwalda, kterou odmítl; samotný film ji ovšem v roce 1981 získal.
Tmavomodrý svět (2001)
Osmdesátá léta se uchýlila k menším dramatům a vojenským komediím, jež zastupovaly například etudy vojína Kouby ve filmu Copak je to za vojáka... (1987), který sice vznikl i jako reakce na státní poptávku po tématu základní vojenské služby, ale zároveň měl poskytovat nenáročnou zábavu. Po listopadu 1989 pak válečná minulost na čas ustoupila jiným, aktuálním tématům; osvobození a vojenské prostředí za minulého režimu se často zasazovalo do ironického či satirického kontextu, než aby vznikaly velké historické rekonstrukce. O to výraznější byl tedy na přelomu tisíciletí Tmavomodrý svět v režii Jana Svěráka, který po více než dvou desetiletích zastoupil skutečně ambiciózní válečný film. Zdeněk Svěrák si navíc po oscarovém Koljovi vzal na paškál látku, která byla za komunistického režimu dlouho ideologicky problematická – československé letce RAF.
Svěrák starší jejich příběh vystavěl kolem přátelství zkušeného Františka Slámy a mladého Karla Vojtíška, které během válečných let naruší láska obou mužů k anglické dívce Susan. Po válce se jejich cesty dramaticky rozdělí: zatímco Sláma zůstává na Západě, Vojtíšek se vrací do Československa, kde jeho válečné zásluhy i služba v RAF v nastupujícím komunistickém režimu probouzejí spíš podezření, perzekuci a hrozbu žaláře. Produkčně byl Tmavomodrý svět na poměry porevoluční české kinematografie mimořádným projektem: šlo o tehdy rekordně drahou mezinárodní koprodukci Česka, Británie, Německa, Dánska a Itálie, natáčelo se od března do srpna 2000 na vojenském letišti Hradčany, v Šilheřovicích a dokonce v Jihoafrické republice. Klíčovou součástí filmu jsou rozsáhlé letecké souboje a digitální efekty, takže Svěrák navázal přímo na tradici Nebeských jezdců, ale s možnostmi současné techniky.
Výsledkem je ovšem spíš komorní lidské drama zasazené do velkolepé válečné podívané než čistý epos – a právě spojení obojího umožnilo po dlouhé přestávce znovu rehabilitovat západní odboj jako legitimní součást národního válečného příběhu. Film hollywoodského střihu to zvládl univerzálně, a nejenže uspěl u tuzemských diváků, ale jeho schéma zřejmě reálně inspirovalo zámořský blockbuster Pearl Harbor, rovněž postavený na milostném trojúhelníku dvou letců a jedné místní ženy.
Tobruk (2008)
Porevoluční tvůrci se za druhou světovou válkou ohlíželi poměrně často, ale tak jako v případě Je třeba zabít Sekala nebo na Oscara nominovaných dramat Musíme si pomáhat a především Želary se jednalo o psychologické sondy do komunity či samostatné rodiny, na které doléhá společenská paranoia. Tobruk Václava Marhoula se pokusil vrátit válečnou tematiku na velká plátna prostřednictvím málo známé kapitoly československé vojenské historie. Konkrétně sleduje první etapu obrany libyjského Tobruku v letech 1941–1942 očima mladého vojína Jiřího Pospíchala, jehož romantické představy o hrdinství se pod tlakem bombardování, strachu a vyčerpání postupně rozpadají.
Produkční ambice spočívala především v autenticitě podmínek: rozpočet dosáhl 80 milionů korun, natáčelo se v tuniské poušti a herci předtím absolvovali vojenský výcvik, který je měl fyzicky a psychicky vyčerpat. Exteriéry se nacházely mimo jiné v Sabrii, Kebili a u pohoří Jebel Tebaga, zatímco některé interiéry a trikové záběry vznikly v Praze a na Slapech. Marhoul přitom nechtěl natočit českého Ramba; mnohem více ho zajímala tenká hranice mezi odvahou a zbabělostí a to, co válka udělá s člověkem. Jeho vlastní přístup ostatně dobře shrnuje výrok: „Důležité je jen to, věnovat v daném čase tomu kterému filmu úplně vše ze své empatie, představivosti a umu.“
Tobruk lze vnímat jako porevoluční návrat k fyzickému a rozmáchlému válečnému filmu, ale současně i jako jeho modernizaci: po ideologických eposech typu Sokolova už nejde o velké dějiny a jejich hrdiny, nýbrž o jednotlivce, který se v jejich soukolí snaží vůbec přežít. A právě tím Marhoul navazuje spíš na Smrt si říká Engelchen a Nebeské jezdce než na normalizační velkofilmy.
Nabarvené ptáče (2019)
Mnoho let vznikající Nabarvené ptáče, smělá koprodukční adaptace kontroverzní knižní předlohy Jerzyho Kosińského, je svým způsobem završením Marhoulovy snahy natočit český válečný film jako skutečně autorský, mezinárodně konkurenceschopný projekt. Příběh z ranku sovětského Jdi a dívej se se zaměřuje na desetiletého chlapce, který je během druhé světové války několik let ponechán na venkově ve východní Evropě napospas krajině plné násilí, pověr a lidské krutosti. Marhoul na filmu pracoval jedenáct let, napsal sedmnáct verzí scénáře a samotné natáčení trvalo 102 dní na 43 lokacích v Česku, na Slovensku, na Ukrajině a v Polsku.
Rozpočet nakonec dosáhl 175 milionů korun, film vznikl jako česko-slovensko-ukrajinská koprodukce a Marhoul si k němu přizval mezinárodní obsazení v čele s Harveyem Keitelem, Stellanem Skarsgårdem, Udem Kierem a Julianem Sandsem. Současně ale odmítl tradiční představu historického válečného velkofilmu: Nabarvené ptáče je černobílé, natočené na 35mm negativ v širokoúhlém formátu CinemaScope, dialogů je minimum a válka zde není spektáklem, nýbrž téměř mýtickou krajinou lidské brutality. Výsledkem je 170minutová balada, která prostřednictvím dětské perspektivy zkoumá násilí, strach, předsudky a ztrátu lidskosti.
Světová premiéra v soutěži benátského festivalu a řada ocenění zejména pro kameramana Vladimíra Smutného pak ukázaly, že český válečný film po desetiletích definitivně přestal dohánět velké zahraniční produkce jejich vlastními prostředky a vytvořil místo toho něco výrazně autorského. Tato na české porevoluční poměry mimořádná „poetika krutosti“ se skoro probojovala na finální oscarovou listinu a potvrdila, že pokud tuzemští tvůrci mají kreativní svobodu, vyplatí se jejich nejdrzejší ambice i v těch nejtemnějších tematických místech následovat.