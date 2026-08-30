Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
16 min

Od Němé barikády po Osamělého vlka. Nejambicióznější válečné filmy v dějinách naší kinematografie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Historie českého a československého válečného filmu se tučně píše zejména po skončení druhé světové války, kdy od nacismu osvobozený národ na plátnech oslavoval své vlastenectví a stále intenzivněji i sovětskou pomoc. U příležitosti kinopremiéry historického dramatu Osamělý vlk si přiblížíme několik vůbec nejambicióznějších tuzemských snah o válečný velkofilm, které si zaslouží zmínku i přesto, že třeba trochu moc podkuřovaly minulému režimu. Byť i slabé epiky u nás ostatně nevznikají každý rok.
Od Němé barikády po Osamělého vlka. Nejambicióznější válečné filmy v dějinách naší kinematografie

Od Němé barikády po Osamělého vlka. Nejambicióznější válečné filmy v dějinách naší kinematografie

Zdroj: Kinobox.cz
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Jason Statham řeší Vzpouru po svém. Akční béčko na tankeru by v devadesátkách bylo hitem
Jason Statham řeší Vzpouru po svém. Akční béčko na tankeru by v devadesátkách bylo hitem
Viděli jsme prvních 20 minut nového Resident Evil. Lákají na strhující hororovou jízdu
Viděli jsme prvních 20 minut nového Resident Evil. Lákají na strhující hororovou jízdu

Zach Cregger patří mezi nejvýraznější tvůrce současného hororu. Své fanoušky si získal nápaditou a hravou...

Kinobox Daily: Pro úspěch musíte bojovat špinavě. Whoopi Goldberg na to jde nevídaným způsobem
Kinobox Daily: Pro úspěch musíte bojovat špinavě. Whoopi Goldberg na to jde nevídaným způsobem

Spiklenci (The Associate) jsou komedií Donalda Petrieho na motivy stejnojmenného románu chilského...

Kvíz: Harry Potter a Kámen mudrců se vrací do kin! Jak dobře kouzelnické začátky znáte?
Kvíz: Harry Potter a Kámen mudrců se vrací do kin! Jak dobře kouzelnické začátky znáte?

Zdá se to být k nevíře, ale letos uplyne neuvěřitelných 25 let od chvíle, kdy se mladý kouzelník Harry...

Dolph Lundgren vs. rakovina. Film o akční legendě líčí hercův boj se zákeřnou nemocí
Dolph Lundgren vs. rakovina. Film o akční legendě líčí hercův boj se zákeřnou nemocí

Dokument Dolph: Unbreakable odhalí slavného herce v jeho nejslabších chvílích. Snímek slibuje dojemný boj...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.