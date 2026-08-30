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Nový majitel bytu mi chtěl zvednout nájemné o 5000 Kč. Usadil jsem ho jediným e-mailem

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Seděl jsem v kuchyni a poslouchal chlápka, kterého jsem viděl poprvé v životě. Řekl mi, že právě koupil tento byt a že od příštího měsíce platím o pět tisíc víc. Nebo se můžu vystěhovat. Měl jsem dvě možnosti: sbalit kufry, nebo se bránit. Vybral jsem si tu druhou.
Nový majitel bytu mi chtěl zvednout nájemné o 5000 Kč. Usadil jsem ho jediným e-mailem

Nový majitel bytu mi chtěl zvednout nájemné o 5000 Kč. Usadil jsem ho jediným e-mailem

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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