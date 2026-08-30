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Android 17 odpojuje telefony Pixel od 5G sítí a maže uložené Wi-Fi. Existuje jednoduchá oprava, kterou zvládne každý

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Aktualizace na Android 17 způsobila část majitelů Pixelů výpadky 5G, problémy s eSIM a potíže s Wi-Fi. Náprava přitom zabere necelou minutu.
Google Pixel 11

Google Pixel 11

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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