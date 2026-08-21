Kulturní tipy: Užijte si víkend plný hub, dřeváků i devadesátkových hitů

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Kulturní tipy: Užijte si víkend plný hub, dřeváků i devadesátkových hitůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Další víkend plný hudby, trhů, slavností i soutěží je tu. V Budějovicích pokračuje Země živitelka, ve Strakonicích se rozezní dudy a ve Stachách zavoní houby. Do Volar se můžete vydat na slavnosti dřeva s dřevorubeckými soutěžemi i tradičním pochodem v dřevácích. A kdo má rád devadesátky, může vyrazit na koupaliště ve Volyni, kde se chystá pořádná retro jízda s hity z minulé dekády.
ilustrační foto
Zdroj: Městské lesy Volary
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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