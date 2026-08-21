Ani cibule, ani paprika. Tahle 1 ingredience je nejdůležitější z celého guláše a 90 % lidí o tom nemá tušení

Kolem dokonalého guláše panuje v českých kuchyních věčná hádka. Jeden nedá dopustit na kopec cibule, druhý si zakládá na kvalitní sladké paprice a třetí tajně přihazuje koření zděděné po babičce. Všichni přitom trochu míjejí to nejdůležitější. Jestli se maso bude na jazyku rozpadat, nebo zůstane tuhé jako guma, se totiž rozhoduje ještě u pultu řezníka. A právě tam většina lidí udělá chybu, o které nemá ani tušení.
Skutečný základ guláše se kupuje u řezníka
Tou jedinou surovinou, na které guláš stojí a padá, je samotné maso. Musí to ale být ta správná část hovězího. Kdo sáhne po libovém a na první pohled „lepším” kusu, obvykle skončí zklamaný. Guláš má rád maso, které je prorostlé tukem a hlavně pojivovými tkáněmi.
Nejosvědčenější volbou je hovězí kližka. Bere se z dolní části nohy, kterou zvíře při pohybu nejvíc namáhá, takže sval je tam pevný a bohatě prorostlý vazivem. Syrová proto vypadá dost nelákavě a řada lidí ji v obchodě mine. Přesně v těch méně vábných blanách je ale její největší přednost.
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Tady se skrývá jádro celého omylu. Pojivové tkáně, které většina lidí od masa spíš odkrajuje, se při dlouhém a mírném dušení rozvaří a změknou v želatinu. Ta pak maso obalí a udělá ho tak vláčným, že se rozpadá skoro samo. A protože se rozpustí i do šťávy, omáčka pak drží pohromadě sama, bez jakéhokoli zahušťování.
Libová kýta žádné takové tkáně nemá. Většina domácích kuchařů ji přitom kupuje v dobré víře, že čistý kus bez tuku a blan je ta kvalitnější varianta. V hrnci s gulášem se ale taková volba vymstí. Ať kýtu dusíte sebedéle, kolagen v ní chybí, a tak z ní místo měkkých soust zůstanou suché a tuhé kostky. Dlouhé vaření to nespraví, spíš naopak. Proto se vyplatí koupit kus, který vypadá „hůř”. V guláši totiž libovou špičku předčí na celé čáře.
Kližka není jediná možnost
Pokud kližku zrovna neseženete, nemusíte věšet hlavu. Dobře zaskočí i hovězí krk. Bývá hotový o něco rychleji a přitom zůstává příjemně šťavnatý. Kdo si potrpí na výraznější kousky, může sáhnout po hrudí. Zvláční i po dlouhém dušení a nerozpadne se přitom na kaši.
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Které části hovězího se na guláš hodí a čím, shrnuje následující přehled:
Část hovězího Proč se na guláš hodí kližka bohatě prorostlá vazivem, po dlouhém dušení se rozplývá hovězí krk uvaří se o něco rychleji a zůstane šťavnatý hrudí zůstane celistvé i po dlouhém dušení, hodí se k výraznějším kouskům
Všechny tyhle části mají společné jedno, a to dostatek tuku a vaziva. Maso krájejte přes vlákno na kostky velké zhruba dva až čtyři centimetry, ať se propečou rovnoměrně a pěkně se zatáhnou.
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Ani ta nejlepší kližka se nepromění v rozplývavé sousto za půl hodiny. Kolagen potřebuje čas a klid, aby se stačil rozpustit. Guláš proto duste pomalu pod pokličkou, klidně tři hodiny. U staršího masa to může trvat ještě déle.
Prudký var je největší nepřítel. Maso při něm ztvrdne a vysuší se, místo aby změklo. Ideální je, když omáčka jen tak líně probublává. Mnozí kuchaři navíc přísahají, že nejlíp guláš chutná až druhý den, kdy se všechny chutě pořádně propojí.
S pořádným masem zahušťovadla nepotřebujete
Když vsadíte na správnou část hovězího, odpadne vám i klasický český zvyk zahušťovat guláš moukou. Rozvařená kližka se smaženou cibulí zahustí omáčku sama od sebe a do talíře se tak nedostane ani ta zamoučená příchuť, pod kterou se chuť masa jinak snadno ztratí.
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Kdyby přece jen omáčka zůstala moc řídká, nesahejte po jíšce. Osvědčí se obyčejná syrová brambora nastrouhaná nadrobno. Přidejte ji do hrnce zhruba dvacet minut před dokončením a její škrob omáčce dodá tělo, aniž by změnil chuť. Cibule i paprika pak dostanou prostor, který si zaslouží. Hlavní hvězdou ale zůstává maso.
Zdroje: https://www.hobbys.cz/recepty/pravy-hospodsky-gulas-podle-puvodni-receptury-z-klizky, https://www.cibulebistro.cz/blog/gulas-mistru–tajemstvi-dokonaleho-hoveziho-gulase/, https://www.toprecepty.cz/clanky/5651-jak-na-ten-nejlepsi-hospodsky-gulas-zasadni-je-spravny-pomer-cibule-a-masa-a-taky-pouziti-jedne-tajne-prisady/, https://www.tiscali.cz/tuhle-1-surovinu-cpou-cesi-do-gulase-30-let-sefkuchari-ji-odmitaji-a-tvrdi-ze-kazi-chut-masa-668413, https://www.nespechej.cz/clanky/ani-pivo-ani-cibule-90-cechu-zapomina-na-prisadu-ktera-z-brecky-udela-mistrovske-dilo-20260804-9663.html