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Toaletní papír dostává konkurenci. Stále více domácností volí hygieničtější alternativy

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Slovo „bidet“ si většina Čechů stále spojuje s keramickou mísou vedle záchodu, kterou naposledy viděli v italském hotelu.
Toaletní papír dostává konkurenci. Stále více domácností volí hygieničtější alternativy

Toaletní papír dostává konkurenci. Stále více domácností volí hygieničtější alternativy

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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