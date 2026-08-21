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Odborníci varují: srovnali pečení v troubě a v horkovzdušné fritéze. Výsledky odhalily tichého žrouta elektřiny, kterého má doma skoro každý

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Troubu má doma skoro každá domácnost a zapnout ji kvůli jednomu plechu bere většina lidí jako samozřejmost. Málokdo přitom řeší, kolik proudu spolkne nahřátí celého velkého vnitřku. Srovnání s horkovzdušnou...
Odborníci varují: srovnali pečení v troubě a v horkovzdušné fritéze. Výsledky odhalily tichého žrouta elektřiny, kterého má doma skoro každý

Odborníci varují: srovnali pečení v troubě a v horkovzdušné fritéze. Výsledky odhalily tichého žrouta elektřiny, kterého má doma skoro každý

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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