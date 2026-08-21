Odborníci varují: srovnali pečení v troubě a v horkovzdušné fritéze. Výsledky odhalily tichého žrouta elektřiny, kterého má doma skoro každý

Troubu má doma skoro každá domácnost a zapnout ji kvůli jednomu plechu bere většina lidí jako samozřejmost. Málokdo přitom řeší, kolik proudu spolkne nahřátí celého velkého vnitřku. Srovnání s horkovzdušnou fritézou ukázalo, že rozdíl v účtu za elektřinu může být znát víc, než by člověk čekal.
Co ukázalo srovnání trouby a fritézy
Britská spotřebitelská organizace Which? připravila stejná jídla v troubě i ve fritéze a změřila jejich spotřebu elektřiny. Rozdíly byly výrazné napříč všemi pokrmy.
Pečené kuře si v troubě vyžádalo zhruba 1,16 kilowatthodiny, zatímco ve fritéze stačilo 0,54 kilowatthodiny. U pečené brambory spotřebovala trouba kolem 1,08 kilowatthodiny a fritéza jen 0,39. Ještě větší propast se ukázala u koláče, kde trouba spolykala 0,71 kilowatthodiny a fritéza pouhých 0,22. Fritéza vyšla levněji ve všech případech a troubu v některých pokrmech porazila i v chuti a křupavosti.
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Naměřené hodnoty přehledně shrnuje následující tabulka:
Pokrm Trouba Horkovzdušná fritéza Pečené kuře cca 1,16 kWh 0,54 kWh Pečená brambora cca 1,08 kWh 0,39 kWh Koláč 0,71 kWh 0,22 kWh Proč trouba spotřebuje tolik
Odpověď je v jejím objemu. Klasická elektrická trouba má příkon zhruba mezi 2000 a 3000 watty a než se rozehřeje na pečicí teplotu, musí nahřát celý velký prostor včetně stěn, roštů a těžkých skleněných dvířek. To spolyká spoustu energie ještě předtím, než se jídlo vůbec začne péct.
Nejvíc proudu utíká právě ve chvíli, kdy do velké trouby dáte jen malou porci. Nahřejete celý objem, a přitom využijete jeho zlomek. K tomu se přidává předehřívání a delší doba pečení. Jedno delší pečení v troubě tak umí na elektřině spolknout klidně kolem deseti korun, a to ještě předtím, než k tomu připočtete cokoli dalšího. Právě proto se ze zdánlivě neškodné trouby stává tichý žrout, kterého si na účtu obvykle nikdo nevšimne.
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Horkovzdušná fritéza má příkon obvykle mezi 1200 a 2000 watty, tedy podstatně nižší než trouba. Hlavní úsporu ale dělá malý vnitřní prostor. Ten se rozehřeje během chvíle, takže většina modelů předehřívání vůbec nepotřebuje a jídlo se navíc díky intenzivní cirkulaci horkého vzduchu propeče často zhruba o polovinu rychleji.
Fritéza si vystačí s příkonem kolem 1200 až 2000 wattů a rozehřeje jen malý vnitřní prostor. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc se to vyplatí u menších porcí a v domácnosti o jednom nebo dvou lidech. Když si v ní připravíte rychlou večeři, třeba řízek s opečenými bramborami nebo zapečený toast, spotřebuje jen zlomek toho, co by spolkla rozpálená trouba. Podle dostupných srovnání se běžná úspora energie pohybuje zhruba mezi třiceti a padesáti procenty a u malých porcí, kvůli kterým byste jinak zapínali velkou troubu, může být ještě výrazně vyšší.
Odborníci ale varují, že fritéza není samospásná
Přes všechna čísla není horkovzdušná fritéza automatickou pojistkou proti vysokému účtu. Spotřebitelští odborníci upozorňují, že představa o zaručené úspoře je zjednodušená a v některých případech i zavádějící. Záleží hlavně na tom, co a pro kolik lidí vaříte.
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Pokud připravujete jídlo pro celou rodinu, musíte malou fritézu často zapnout na několik dávek za sebou. Tím se čas i spotřeba nasčítají a výhoda se ztrácí. U výkonných modelů se navíc příkon blíží běžné troubě, takže rozdíl nemusí být zdaleka tak velký. Ověřit se to dá jednoduchým propočtem u konkrétního spotřebiče:
najděte na štítku příkon ve wattech a vydělte ho tisícem, ať dostanete kilowatty, výsledek vynásobte počtem hodin, po které přístroj běží, tohle číslo pak stačí vynásobit vaší cenou za jednu kilowatthodinu. Jak si vybrat podle situace
Rozhodující je velikost porce. Pro jednu nebo dvě porce, rychlou večeři nebo malý moučník je horkovzdušná fritéza jasná volba, protože nahřeje jen to, co opravdu potřebujete. Zkrátí přípravu, sníží spotřebu a výsledek chutná stejně dobře, mnohdy i křupavěji.
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Jakmile ale chystáte velkou rodinnou pečeni, oběd o více chodech nebo vánoční pečení, vyplatí se klasická trouba. Když ji zaplníte naplno a využijete více úrovní, rozloží se spotřeba mezi víc jídel a trouba se stává úspornou. Na účtu se nakonec nejvíc projeví to, jestli spotřebič zapínáte s rozmyslem. Klasickou troubu má smysl zapínat plně obsazenou a předehřívat ji jen u receptů, které to skutečně potřebují.
Zdroje: https://www.which.co.uk/reviews/air-fryers/article/air-fryer-vs-oven-energy-cost-cooking-results-compared-aPpAt8D1Agy5, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/horkovzdusna-friteza-trouba-uspora-energie-srovnani/, https://techsvet.cz/zajimavosti/domaci-spotrebice-spotreba-energie/adrianasingerova, https://stavebniny-chemie.cz/2025/12/22/friteza-versus-trouba-proc-nejoblibenejsi-pristroj-v-kuchyni-mozna-plytva-vasimi-penezi/, https://www.kaufland.cz/i/produktove-poradenstvi/horkovzdusna-friteza-vyhody-nevyhody/~62tl8yfJN5BOtsnuIIwMV0/, https://www.ireceptar.cz/hobby/trouba-vzduchova-friteza-spotreba-srovnani/