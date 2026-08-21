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Nejlepší střelec reprezentace skončil z minuty na minutu. Kollera zlomila zranění, rekord drží dál i po 15 letech

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Patnáct let a jeden den. Přesně tolik uplynulo od chvíle, kdy Jan Koller v Cannes oznámil konec profesionální kariéry, a jeho 55 reprezentačních gólů stále nemá přemožitele.
Nejlepší střelec reprezentace skončil z minuty na minutu. Kollera zlomila zranění, rekord drží dál i po 15 letech

Nejlepší střelec reprezentace skončil z minuty na minutu. Kollera zlomila zranění, rekord drží dál i po 15 letech

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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