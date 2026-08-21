Nejlepší střelec reprezentace skončil z minuty na minutu. Kollera zlomila zranění, rekord drží dál i po 15 letech

Bylo 17. srpna 2011 a osmatřicetiletý útočník seděl na jihu Francie s vědomím, že jeho tělo řeklo dost. Ne jednou, ale třikrát za sebou. Od dubna ho trápil lýtkový sval, pak přišly srdeční potíže a při návratu do přípravy si přetrhl stehenní sval. Žádná velká rozlučka, žádný plánovaný rozlučkový turné. Koller sám tehdy řekl, že byl na konec připravený a že to z něj spadlo. Rozhodnutí přišlo ze dne na den, a číslo 55 se od té chvíle zakonzervovalo v tabulkách jako nedotknutelný monument.
Léto, které ukončilo éru
Zjednodušovat Kollerův konec na jedno zranění by bylo nepřesné. Řetězec začal v dubnu 2011 lýtkem, pokračoval kardiologickými problémy a vyvrcholil prasklým stehenním svalem ve chvíli, kdy se pokoušel vrátit do tréninku. Tři rány během čtyř měsíců. Koller tehdy působil v Cannes, daleko od reflektorů velkých lig, a kontrakt měl ještě běžet. Přesto se dlouho radil s rodinou a rozhodl se neprodlužovat agónii. „Ze dne na den,“ popsal to sám pro média. Bez dramatu, bez slz před kamerami. Spíš úleva člověka, který věděl, že další pokus by mohl dopadnout hůř.
Číslo, které nikdo nedohání
Padesát pět gólů v jednadevadesáti zápasech. Takhle vypadá Kollerův oficiální profil na stránkách FAČR a takhle vypadá propast mezi ním a zbytkem historie. Historicky druhý Milan Baroš ztrácí čtrnáct branek, třetí Antonín Puč dvacet. Z novější generace se nejblíž dostal Patrik Schick s šestadvaceti góly, jenže ten v červnu 2026 reprezentační kariéru uzavřel.
Koller přitom nedrží rekord „teprve“ patnáct let. Překonal Puče už v roce 2005, takže jeho jméno stojí na vrcholu historické tabulky přes dvě dekády. Konec kariéry v roce 2011 jen definitivně zamkl bránu, kterou už nikdo neprošel.
Proč rekord přežil dvě generace
Samotný talent nestačí. Koller to sám vysvětloval v rozhovoru pro iROZHLAS: pod Karlem Brücknerem hrála reprezentace ofenzivní fotbal, útočníci se dostávali do spousty šancí a kolem nich stáli „skvělí spoluhráči“. Nedvěd, Rosický, Poborský, celá generace pracovala jako servisní linka pro jednoho dominantního hrota.
Po Kollerově odchodu tohle Česko ztratilo. Ne kvalitu jednotlivců, ale systém, který dlouhodobě vyráběl příležitosti pro jednoho jasného zakončovatele. Schick měl momenty geniality (vzpomeňte na lobovaný gól ze středu hřiště proti Skotsku na Euru 2021), ale nikdy neměl kolem sebe tak stabilně fungující ofenzivní stroj. A hlavně: odehrál za reprezentaci výrazně méně zápasů.
K prolomení rekordu je potřeba souběh tří věcí: dlouhá reprezentační výdrž, zdraví a tým, který roky staví hru kolem jednoho střelce. Zatím se to nikomu nesešlo.
Dortmund, Cannes a padel
Kollerův příběh by nebyl kompletní bez připomínky klubového vrcholu. V první sezoně po příchodu do Borussie Dortmund nastřílel jedenáct bundesligových gólů a pomohl k německému titulu v roce 2002. Dvoumetrový Čech se stal ikonou Signal Iduna Parku a jeho jméno dodnes figuruje na oficiálním webu BVB mezi legendami klubu.
Dnes? Koller zůstává sportovně aktivní, i když jinak. Podle rozhovoru pro Radiožurnál Sport ještě v minulé sezoně nastupoval v amatérské soutěži, ale po natržení achillovky to „vypouští“. Novou vášní se stal padel. Smetanova Lhota, kde vyrůstal, pro něj zůstává srdeční záležitostí.
Denia, Schick a otevřená budoucnost
Česká reprezentace mezitím vstoupila do nové éry. Od 31. července 2026 ji vede Santi Denia, první zahraniční trenér v historii. Španěl mluví o důvěře, sounáležitosti a o tom, že první krok k obnovení vztahů s hráči musí udělat realizační tým. Oficiální text FAČR ke Schickovu rozloučení navíc opatrně připouští, že případný návrat časem není úplně vyloučen.
Pokud by se Schick vrátil a dal ještě třicet gólů, překonal by Kollera. Zní to jako sci-fi. Ale právě v tom je síla toho čísla: pětapadesát branek vypadá dosažitelně, dokud si nesednete a nespočítáte, co všechno musí klapnout najednou.
Kollerův rekord není pomník jednomu útočníkovi. Je to pomník celé éře, která se zatím neopakovala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner