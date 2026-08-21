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Cukeťáky mizí z talíře rychleji než cukety ze zahrady: Křupavé placičky zachrání i obří letní úrodu

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Cukeťáky dělám hlavně ve chvíli, kdy se doma válí přerostlá cuketa a už nikdo nechce další ratatouille ani polévku. Jsou rychlé, levné a při správném postupu pěkně křupnou. Jen je potřeba nepodcenit jednu věc: cuketa pustí vody víc, než by člověk poctivě vyždímal jednou utěrkou.
Fotografie k cuketovým plackám

Fotografie k cuketovým plackám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Cukeťáky mizí rychleji než cukety ze zahrady: Křupavé placičky, které zachrání obří letní úrodu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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