Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této levné suroviny do bramborového těsta a knedlíky se nikdy nerozvaří

Bramborový knedlík umí potrápit i zkušenou kuchařku. Vypadá jednoduše, jenže ve chvíli, kdy se šišky ponoří do vroucí vody, se z nich klidně stane kaše plovoucí po hladině. Naše babičky a prababičky přitom měly na tenhle problém jednoduchou pojistku. Řešením byla obyčejná surovina za pár korun, kterou má doma dneska skoro každý. Stačí jí do těsta přidat malou lžičku a knedlík drží tvar mnohem líp.
Proč se bramborové knedlíky vůbec rozvařují
Za rozpadlými knedlíky stojí ve většině případů dvě věci. Tou první je voda. Brambory jí obsahují spoustu, a když se dostane do těsta, konzistence se naruší a šiška se ve vroucí vodě rozjede. Právě proto zkušené hospodyně trvají na tom, aby byly brambory pořádně okapané a suché.
Druhým viníkem bývá samotný škrob. Ten funguje jako přírodní lepidlo, které drží těsto pohromadě. Jenže obsah škrobu se u brambor liší podle odrůdy i podle toho, jak dlouho leží ve sklepě. U některých brambor ho zkrátka není dost a knedlík pak nemá čím držet.
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A přesně tady přichází na řadu ta levná surovina z nadpisu. Je jí obyčejný bramborový škrob, který znáte třeba pod názvem Solamyl. Prababičky ho sypaly do těsta právě proto, aby dorovnaly to, co bramborám chybí. Počítá se zhruba jedna lžíce na kilogram brambor, u menší dávky bohatě stačí lžička.
Škrob v těstě zesílí vazbu, kterou brambory samy nezvládnou. Když knedlík spadne do horké vody, povrch se rychleji zatáhne a šiška zůstane celá. Šikovné na tomhle triku je, že zabere i s bramborami, které nejsou na knedlíky úplně ideální. Nemusíte tak v obchodě luštit, jaký varný typ zrovna kupujete.
Suché a studené brambory jsou půl úspěchu
Sám škrob ale zázraky nedělá. Základ dobrého knedlíku jsou brambory uvařené ve slupce, které pořádně vychladnou. Nejlepší je nechat je odležet přes noc v lednici. Z vychladlých brambor se navíc strouhá mnohem líp a těsto si pak déle drží tužší konzistenci.
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„Brambory musí být suché, všechna přebytečná tekutina naruší konzistenci knedlíku,” popsal pro web Kuchařka pro dceru kuchař Petr Kosiner zvaný Láznička. Každá kapka vody navíc totiž pracuje proti vám a žádný škrob to nespraví donekonečna.
Zadělávejte, až když se voda vaří
Bramborové těsto má jednu zrádnou vlastnost. Čím déle leží na lince, tím víc řídne, a řídké těsto se rozvaří skoro pokaždé. Proto platí jednoduché pravidlo. Nejdřív dejte vařit vodu na knedlíky a teprve pak zadělávejte. S hotovým těstem pak pracujte svižně, ať brambory nestihnou pustit další vodu.
Důležitý je i poměr surovin. Jako spodní hranici doporučují kuchaři zhruba 400 gramů krupice na kilogram uvařených brambor. Když jí dáte míň, knedlík se rozpadne, s větším množstvím bude zase hutnější a tužší. Do těsta patří ještě vejce, které funguje jako další pojivo, obvykle jedno na kilogram brambor.
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Poměr základních surovin na kilogram uvařených brambor shrnuje následující tabulka:
Surovina Množství na 1 kg uvařených brambor Co ovlivňuje Bramborový škrob (Solamyl) zhruba 1 lžíce, u menší dávky bohatě stačí lžička zesiluje vazbu těsta, takže knedlík drží tvar Krupice nejméně zhruba 400 g při menším množství se knedlík rozpadne, při větším je hutnější a tužší Vejce obvykle 1 kus funguje jako další pojivo Ocet do hrnce a vidlička na závěr
Poslední pojistka se odehrává až v hrnci. Do vroucí vody můžete přidat lžíci až dvě octa. Kyselina pomůže škrobu, aby povrch knedlíku ztuhl rychleji, takže se šiška ve vodě nerozjede. Kdo ocet nechce, může knedlíky před vhozením lehce obalit v bramborovém škrobu a výsledek je podobný.
Přečtěte si také: Babiččin trik na domácí marmeládu funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy vám nezplesniví Lžíce octa ve vroucí vodě pomůže povrchu knedlíku ztuhnout dřív, než se šiška rozjede. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když jsou knedlíky hotové, vylovte je a na pár vteřin je ponořte do studené vody. Ta povrch utáhne, takže se knedlík pak dá čistě nakrájet. Potom do každého párkrát zapíchněte vidličku. Uvězněná pára tak má kudy ven a knedlík se nesrazí. S touhle kombinací drobných triků máte doma knedlík, který zvládne i nedělní návštěvu.
Zdroje: https://www.kucharkaprodceru.cz/bramborovy-knedlik-recept/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-nerozvarit-knedlik.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/7416-jak-zajistit-aby-se-bramborove-knedliky-pri-vareni-nerozpadly-je-nutne-pouzit-spravnou-mouku-a-vyzkouset-muzeme-i-trik-s-octem/, https://www.dumazahrada.cz/clanek/jak-udelat-bramborove-knedliky-aby-se-nerozvarily-20220218.html, https://www.vareni.cz/recepty/bramborove-knedliky-z-detske-krupicky/