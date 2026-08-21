Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Ani ovesná kaše, ani cereální chléb. Nejzdravější snídaně je úplně jiná

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ovesné vločky i cereální pečivo slibují zdravý start dne. Jenže u mnoha lidí způsobují únavu a vlčí hlad už před polednem. Skutečný metabolický šampion ranního stolu přitom leží v pekařství přímo před námi.
Ani ovesná kaše, ani cereální chléb. Nejzdravější snídaně je úplně jiná

Ani ovesná kaše, ani cereální chléb. Nejzdravější snídaně je úplně jiná

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Děda je nosil v kapse a bylo to normální. Dnes za ně sběratelé nabízejí až 35 000 Kč
Děda je nosil v kapse a bylo to normální. Dnes za ně sběratelé nabízejí až 35 000 Kč
Kdo najde doma tuhle pětikorunu z dob Československa, má od sběratelů 50 000 Kč ihned
Kdo najde doma tuhle pětikorunu z dob Československa, má od sběratelů 50 000 Kč ihned

Možná ji máte doma v krabici po babičce nebo zastrčenou ve starém rodinném albu. Nenápadná československá...

V pátek ve 20:15 všechno zrušte. ČT1 vytáhne nejlepší českou komedii všech dob
V pátek ve 20:15 všechno zrušte. ČT1 vytáhne nejlepší českou komedii všech dob

Představte si jeden činžovní dům, dvě rodiny a neviditelnou, ale naprosto nepřekonatelnou propast mezi...

Na vrcholu Mount Everestu vědci našli věc, co tam nepatří. Vysvětluje ji pouze Bible
Na vrcholu Mount Everestu vědci našli věc, co tam nepatří. Vysvětluje ji pouze Bible

Nejvyšší hora světa ukrývá fosilie pradávných mořských tvorů. Internet z toho dělá záhadu, kterou prý...

Vědci zkoumali 1700 párů. O tom, zda vydrží vztah, rozhoduje nenápadná, nečekaná věc
Vědci zkoumali 1700 párů. O tom, zda vydrží vztah, rozhoduje nenápadná, nečekaná věc

Dlouhé rozhovory u svíček? Partnerská terapie? Vědci z americké univerzity objevili mnohem jednodušší...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.