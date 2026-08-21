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Rošády v think-tancích politických stran. SPD mění vedení, ODS rovnou celý název

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Dennívýzva
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Do stranických think-tanků přitékají ročně miliony korun ze státního rozpočtu. Parlamentním stranám mají poskytnout odbornou podporu, ne vždy je však jasné, za co think-tanky peníze skutečně utrácejí. Vyniká v tom Institut SPD, který do svého čela nově postavil 24letou komunální političku bez větších zkušeností Dianu Chodžajanovou. Nový impuls chce svému think-tanku dát i ODS, která ho
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Zdroj: Tomio Okamura ukazuje plakát z billboardové kampaně hnutí SPD z léta 2024, kde cizince vykresluje jako vraha. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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