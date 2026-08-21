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Stačí Římané by se nám vysmáli. Takto používali olivový olej oni

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Výrok Plinia Staršího (1. st. n. l.) mluví za vše: „Existují dvě tekutiny, které jsou zvláště příjemné pro lidské tělo, víno uvnitř a olej zvenčí, obě jsou nejznamenitějšími ze všech produktů rostoucích na stromech, ale olej je naprostou nutností.“
Stačí Římané by se nám vysmáli. Takto používali olivový olej oni

Stačí Římané by se nám vysmáli. Takto používali olivový olej oni

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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