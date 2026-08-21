Ložní prádlo většina lidí mění podle pocitu. Doporučený interval je ale poměrně jednoznačný

Každou noc strávíme v posteli zhruba osm hodin. Za tu dobu tělo vyprodukuje pot, maz a odumřelou kůži, tedy ideální směs pro roztoče, kteří se v lůžku živí a množí. Samička roztoče klade jedno až dvě vajíčka denně a za život jich zvládne padesát až osmdesát. Celý životní cyklus trvá podle teploty a vlhkosti 60 až 120 dní. To znamená, že v matracích a povlečení běží tichá, ale nepřetržitá biologická továrna.
Tři režimy, které dávají smysl
Místo jednoho univerzálního pravidla je nejpraktičtější rozlišit tři situace:
Běžný režim: zdravý člověk, přiměřená teplota v ložnici, pyžamo, žádné zvíře v posteli. Interval: jednou za 7 až 14 dní. American Cleaning Institute uvádí jako minimum „alespoň ob týden“, Cleveland Clinic doporučuje spíše týdenní cyklus. Letní a „potící“ režim: horké noci, spaní bez pyžama, domácí mazlíček na přikrývce, rekonvalescence po nemoci. Interval: každý týden, u povlaku na polštář klidně i dříve. Alergický režim: potvrzená alergie na roztoče, astma, ekzém, celoroční alergická rýma. Interval: každý týden, praní na 60 °C, plus další opatření (viz níže).
Nejde o kalendářní pravidlo „v létě kratší, v zimě delší“. Rozhoduje, kolik potu, alergenů a prachu člověk do postele reálně přinese.
Proč je léto a pylová sezona kritické období
V horkých měsících roste teplota i vlhkost v lůžku, přesně to, co roztočům svědčí. Zároveň se do ložnice dostává víc pylu. Podle
pylového zpravodaje pro třetí srpnový týden 2026 jsou v ovzduší stále aktivní pelyněk, ambrozie, trávy i plísně. Kdo přijde zvenku, lehne si a pyl z vlasů a kůže skončí na polštáři.
Praktický tip pro pylové alergiky: sprcha a převlečení hned po příchodu domů. Pyl, který nezůstane na těle, se nedostane ani do postele.
V zimě situace není automaticky lepší. Přetopený a nevětraný byt sice snižuje vlhkost, ale zvyšuje koncentraci prachu a alergenů ve vzduchu. Alergikům proto nemá smysl interval prodlužovat, týdenní praní zůstává na místě celoročně.
Co říkají česká data o roztočové alergii
Přesný počet dospělých Čechů s potvrzenou alergií na roztoče se z veřejně dostupných zdrojů nedá jednoduše vyčíslit. Existují ale tvrdá čísla od Státního zdravotního ústavu: v souboru 1 861 alergických dětí byla citlivost na roztoče druhá nejčastější (27 %), hned za travními pyly. U astmatických dětí šla ještě výš: 42,8 % mělo potvrzenou alergii právě na roztoče.
Česká společnost alergologie a klinické imunologie (
ČSAKI) u roztočové alergie doporučuje konkrétní parametry:
Opatření Doporučená hodnota Frekvence praní povlečení každých 7–14 dní Teplota praní 60 °C Teplota v ložnici 18–20 °C Vlhkost v ložnici 40–50 % Vysávání HEPA vysavač, pravidelně Ochrana matrace a polštářů protiroztočové povlaky
Kdo nemůže prát na 60 °C, třeba kvůli jemnému materiálu, může podle odborných doporučení použít prací prostředek s bělidlem i při nižší teplotě. Účinnost je nižší, ale stále výrazně lepší než studená voda bez přísad. U ekzému a citlivé kůže se vyplatí volit detergent bez parfemace a barviv.
Nezapomínejte na to, co je pod povlečením
Výměna povlaků je jen polovina práce. Polštáře a přikrývky by se měly prát alespoň každých několik měsíců, v alergickém režimu minimálně čtyřikrát ročně. Deky a chrániče matrace jednou měsíčně. A samotná matrace? I zcela nová se může stát významným zdrojem roztočových alergenů už během čtyř měsíců. Protiroztočový povlak na matraci proto není luxus, ale základní bariéra.
K dalším opatřením, která mají prokazatelný efekt, patří omezení koberců a těžkých textilií v ložnici, praní plyšáků a (pro mnohé nejbolestivější bod) zákaz vstupu domácích mazlíčků do postele, u silnějších alergiků ideálně i do ložnice.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková