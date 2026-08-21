Češky přestávají kupovat alobal. Nahrazují ho věcí, která se dá používat pořád dokola a jídlo v ní nepřischne

Ještě před pár lety patřila role alobalu do každé kuchyňské zásuvky stejně samozřejmě jako utěrky nebo houbička na nádobí. Dnes ji čím dál víc českých domácností odsouvá dozadu a sahá po pomůcce, která se kupuje jen jednou a pak slouží roky. Nemusí se po každém pečení vyhazovat, jídlo se k ní nelepí a po umytí je zase jako nová. Co za tou proměnou stojí a proč zrovna teď?
Silikonová podložka místo role alobalu
Onou znovupoužitelnou náhradou je silikonová podložka na pečení. Vyrobená je z pružného potravinářského silikonu, jehož povrch je sám o sobě tak hladký, že se do něj těsto, sýr ani rozteklý cukr nezapečou. Plech proto nemusíte předem potírat máslem ani sypat moukou či strouhankou.
Po dopečení nezbude žádný slepený papír k vyhození. Stačí ji umýt v dřezu nebo strčit do myčky a je hned připravená na další pečení. Za dobu své životnosti tak jediný kus vystřídá spoustu balení papíru i pěkných pár rolí fólie, které by jinak putovaly rovnou do odpadu.
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Kvalitní silikon vydrží obrovský teplotní rozsah, zhruba od minus 40 do 260 stupňů Celsia. Zvládne proto zapékanou zeleninu, domácí focacciu i tučnější maso a stejně dobře poslouží pod naválené kynuté těsto nebo při mrazení porcí, protože se k němu nic nelepí. Kvalitní kusy navíc bývají bez BPA i dalších sporných látek, takže do jídla nic nepouštějí.
Za kus zaplatíte zhruba tři sta až devět set korun podle velikosti a značky. Proti krabici fólie to působí jako vyšší výdaj, jenže podložka slouží roky. Kdo dřív ročně protočil několik balení alobalu a pečicího papíru, dostane investici brzy zpátky a pak už jen šetří.
Proč alobal z kuchyní mizí
Alobal má jednu nevýhodu, kterou silikon řeší hravě. Není nepřilnavý a dobře vede teplo, takže se na sladké pečení moc nehodí. Sušenky i těsto se k němu připékají, pokud ho ještě předem nepotřete tukem.
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Roli hraje i zdravotní opatrnost. Odborníci na bezpečnost potravin nedoporučují balit do alobalu velmi kyselé a slané potraviny, jako jsou rajčata, nakládaná zelenina, slané sýry nebo uzeniny. Právě ty do sebe totiž snáz berou hliník, který pak putuje do jídla. Zabalené jídlo by v alobalu nemělo ležet déle než čtyři hodiny a je lepší ho uložit do chladu.
Do alobalu se nedoporučuje balit velmi kyselé a slané potraviny, protože do sebe snáz berou hliník. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vyplatí se vědět i to, že alobalem se nikdy nevykládá dno trouby. Vrstva fólie tam blokuje proudění vzduchu, jídlo se propeče nerovnoměrně a v horším případě se poškodí i samotný spotřebič.
Hlavní rozdíly mezi silikonovou podložkou a alobalem přehledně shrnuje následující tabulka:
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Vlastnost Silikonová podložka Alobal Přilnavost nepřilnavý povrch, nic se nezapeče, plech není nutné předem mazat není nepřilnavý, sušenky a těsto se připékají, nutné je předem potřít tukem Použití koupíte jednou, po umytí slouží dál a vydrží roky spotřební, kupuje se stále nová role Náklady zhruba 300 až 900 Kč jednorázově opakovaný nákup několika balení za rok Na zakrývání pomohou silikonová víčka
Alobal ovšem v kuchyni neslouží jen k pečení. Často jím zakrýváme misky, rozkrojenou zeleninu nebo zbytky v lednici. I tuhle roli přebírají znovupoužitelné pomůcky. Nabízejí se pružná silikonová víčka, která se přetáhnou přes hrnec i rozkrojenou misku, znovupoužitelné dózy na zbytky, nebo voskovaný ubrousek na zabalení načatého sýra. Po použití je stačí opláchnout a slouží dál.
Výhoda je stejná jako u podložky. Kupujete jednou, používáte dlouho a zásuvka se vám neplní pomačkanými zbytky fólie.
Přečtěte si také: Babiččin trik na domácí marmeládu funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy vám nezplesniví Kdy alobal ještě poslouží
Neznamená to, že by alobal musel z kuchyně zmizet úplně. Na přikrytí pekáče v troubě, zabalení masa na gril nebo balení svačiny na cestu pořád poslouží dobře. Smysl téhle proměny je jiný. Jde o to přestat kupovat roli za rolí na věci, které umí jedna trvanlivá pomůcka zvládnout líp a bez odpadu.
Kdo si na silikonovou podložku a víčka zvykne, většinou zjistí, že po alobalu sáhne jen výjimečně. A přesně kvůli tomu ho dnes tolik domácností přestává házet do nákupního košíku.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/11890-potraviny-alobal-absorbce-hliniku-skodlivost, https://www.ferty.cz/pecici-papir-v-kuchyni-lze-jednoduse-nahradit/, https://www.svetpeceni.com/silikonove-pecici-podlozky/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/trouba-dno-pecici-papir-alobal-vyuziti/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/pecici-papir-kuchyne-nahrada-peceni-silikon/