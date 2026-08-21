Pekař radí Čechům: chleba nezplesniví ani netvrdne, když ho doma skladujete v 1 věci

Čerstvý bochník z pekárny provoní celý byt, jenže druhý nebo třetí den umí pořádně zklamat. Kůrka ztvrdne jako kámen, nebo se na střídce objeví první zelené tečky. Přitom stačí málo, aby zůstal chutný skoro celý týden. Pekaři mají na skladování jednoduchý recept a točí se kolem jediné nádoby, kterou znaly už naše babičky.
Lednice ani igelitový sáček chlebu nesvědčí
Většina lidí sáhne po dvou řešeních, která znějí rozumně, a přitom bochník ničí. To první je lednice. V chladu chléb tvrdne a vysychá vůbec nejrychleji, k tomu nasaje pachy okolních potravin. Nejhůř je na tom někde mezi nulou a deseti stupni, což je přesně teplota běžné chladničky.
Druhá past číhá v tenkém igelitovém nebo mikrotenovém sáčku z obchodu. V uzavřené fólii se pečivo zapaří, drží se v něm vlhkost a plíseň naskočí během pár dní. Redaktoři webu Toprecepty si to ověřili pokusem: balený krájený chléb ponechaný ve fólii jim zplesnivěl už do tří dnů.
Přečtěte si také: Ani šťáva, ani sodovka. Češi si oblíbili nápoj z Turecka, který v létě výborně ochlazuje Tajemství drží obyčejný chlebník
Odpověď, kterou pekaři opakují, je překvapivě obyčejná. Je jí chlebník, tedy nádoba, do které se pečivo ukládalo dávno předtím, než přišly plastové sáčky. Ve zmíněném testu Toprecepty, kde tři redaktoři vyzkoušeli sedm způsobů skladování, dopadla dřevěná chlebovka ze všech nejlíp. Bochník v ní zůstal vláčný nejdéle a ani po týdnu se na něm neobjevila plíseň.
Že nejde o žádnou módní vychytávku, potvrzují sami pekaři. Chlebník doporučují jako nejlepší útočiště pro bochník, pokud do něj chléb uložíte správně. A právě na tom „správně” celá věc stojí.
Proč v chlebníku bochník vydrží
Kouzlo spočívá v tom, že dobrý chlebník nechá chléb dýchat. Ve stěnách nebo ve víku má drobné otvory či škvíry, kterými proudí vzduch, takže se uvnitř nedrží dusno jako ve fólii. Zároveň nádoba pomáhá udržet vlhkost na rozumné hladině, aby bochník zbytečně neosychal.
Přečtěte si také: Babiččin trik na houbovou omáčku funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy nebude mdlá
Materiál si vyberte podle své kuchyně. Osvědčí se dřevo, nerez i keramika, důležité jsou vždycky větrací otvory. U keramických modelů dejte pozor, aby nebyly zevnitř glazované, protože pak vlhkost nemá kudy unikat a chléb se dusí.
Zabalte bochník do utěrky a pak ji hlídejte
Samotná nádoba ovšem zázraky nedělá. Aby chléb opravdu vydržel, patří do chlebníku ještě čistá bavlněná nebo lněná utěrka, do které bochník volně zabalíte. Látka nasaje přebytečnou vlhkost a pečivo pod ní vysychá pomalu a přirozeně.
Utěrku je potřeba měnit. Jak chléb stárne, uvolňuje vodu, ta se do látky vsakuje a vlhká utěrka pak plísni spíš pomáhá. „Utěrku ale nejpozději po 3 dnech vyměňujte,” radí pro Český rozhlas Jaroslav Albrecht z Hostivařské pekárny. Kromě výměny utěrky se vyplatí hlídat ještě několik dalších věcí:
Přečtěte si také: Sousedka nevěřila, že tyhle buchty peču z 1 věci, kterou má doma každý. Na posvícení byly pryč jako první a recept jsem psala na ubrousek Horký bochník nikdy nezavírejte, nechte ho nejdřív vychladnout, ať se uvnitř nesráží pára. Rozkrojený bochník pokládejte řezem dolů ke stolu, pomaleji tak osychá. Nádobu čas od času vytřete octovou vodou. Který chléb vydrží nejdéle
Ne každé pečivo stárne stejně rychle. Nejdéle vydrží kváskový, žitný a celozrnný chléb. Žito i celozrnná mouka udrží v těstě víc vláhy než bílá pšeničná a kvašení k tomu zvyšuje kyselost, ve které se plísni daří mnohem hůř. Takový bochník zůstane dobrý klidně týden. Lehké bílé pečivo, rohlíky a housky naproti tomu oschnou už po pár dnech.
Kváskový, žitný a celozrnný chléb zůstane vláčný podstatně déle než lehké bílé pečivo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A když se plíseň přece jen objeví? Pečivo vyhoďte celé. Odkrojit napadený roh nestačí, protože výtrusy plísně prorůstají i tam, kde je pouhým okem nevidíte. Jen zatvrdlý chléb bez plísně se přitom vyhazovat nemusí. Skvěle z něj uděláte topinky, krutony do polévky nebo houskový knedlík.
Přečtěte si také: Babiččin trik na domácí marmeládu funguje na jistotu. Stačí 1 lžička do hrnce a už nikdy vám nezplesniví
Zdroje: https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/3344/5-tipu-jak-skladovat-chleb-aby-nezplesnivel-nebo-neztvrdl.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-skladovat-chleb-rady-tipy-bez-plisne-plytvani/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-udrzet-chleba-cerstvy-cely-tyden/, https://regiony.rozhlas.cz/jak-uchovavat-chleba-pekari-radi-jak-si-bochnik-uzit-i-po-tydnu-7420465, https://www.toprecepty.cz/clanky/6504-vyzkouseli-jsme-jak-nejlepe-skladovat-chleba-vyhraly-dve-metody-nasich-babicek-i-po-tydnu-byl-bochnik-dobry/