Ani mouka, ani strouhanka. Řízek obalte v této 1 věci a bude křupat ještě druhý den

Čerstvě usmažený řízek zmizí z talíře skoro dřív, než stačí vychladnout. Zádrhel přijde s odstupem, když si druhý den otevřete krabičku s obědem a najdete v ní obal, který zvláčněl a ztratil všechno kouzlo. Klíč k tomu, aby kůrka vydržela křupavá i po noci v lednici, přitom leží v jedné levné surovině, kterou spousta domácností schovává ve spíži celé roky. Záleží hlavně na tom, kdy a jak ji do obalu dostanete.
Kde se křupavost láme jako první
Většina lidí hledá vinu až u ohřevu, jenže o osudu kůrky se rozhoduje mnohem dřív, přímo v misce, ve které maso obalujete. Tou surovinou je obyčejný škrob, ať už bramborový, nebo kukuřičný. Oba fungují srovnatelně, takže sáhněte po tom, který máte doma.
Zapojit ho jde dvěma způsoby. Buď jím v trojobalu zaměníte mouku, nebo ho jednoduše zamícháte do strouhanky. Podstatné je, aby se dostal na povrch masa dřív, než pánev vůbec zapnete.
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Rozdíl je v tom, kolik vlhka dokáže obal pojmout. Běžná strouhanka nasákne tuk i výpek z masa jako sucharová drť a časem prostě zvláční. Škrob se nasytí podstatně méně, a tak kolem řízku zůstane suchá a pevná krustička, která se nepodvolí ani po hodinách v chladu.
Právě proto řízek chutná dobře i studený druhý den. Kůrka si podrží tvar i lehkost a nezmění se v gumovou vrstvu bez chuti.
Správný poměr a pár tipů navíc
Osvědčilo se použít zhruba poloviční dávku škrobu oproti strouhance, řekněme dvě lžíce strouhanky na jednu lžíci škrobu. Pro naprostou jistotu i po celonoční pauze v chladu přidejte do směsi špetku prášku do pečiva. Ten obalu dodá křehkost, kterou přes noc neztratí.
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Stejný princip se hodí i na jiná smažená jídla, třeba na květák nebo plátky celeru. A když rádi experimentujete, prohoďte část strouhanky za nadrcené bramborové chipsy, kukuřičnou krupici nebo špetku nastrouhaného parmazánu. Kůrka pak dostane výraznější chuť i strukturu.
Maso a teplota tuku rozhodnou o zbytku
Ani nejchytřejší obal nezachrání řízek, když podceníte samotné maso:
Plátky nakrájejte tenké, ideálně kolem půl centimetru, ať se propečou dřív, než se povrch spálí. Naklepejte je přes potravinovou fólii nebo v sáčku, aby se vlákna neroztrhala. Těsně před obalováním maso otřete do sucha, protože zbylá voda jde přímo na úkor pozdější křupavosti. Přečtěte si také: Sousedka nevěřila, že tyhle buchty peču z 1 věci, kterou má doma každý. Na posvícení byly pryč jako první a recept jsem psala na ubrousek
„Musíte mít dobré maso, dobře jej naklepat, ani moc, ani málo,” uvedl pro Apetit Jan Punčochář, šéfkuchař a porotce MasterChef Česko.
Strouhanku k masu jen lehce přitiskněte a přebytek oklepejte. Když ji zamáčknete natvrdo, obal se přilepí a nevznikne mezi ním a masem tenká vzduchová kapsa, díky které se kůrka v pánvi vyklene do zlatavých puchýřků. Hlídejte i tuk. Nejlépe pracuje rozehřátý na 175 až 180 stupňů, kdy se kůrka rázem uzavře a nestihne do sebe pustit přebytečný olej.
O výsledné křupavosti rozhoduje i tenký plátek masa a to, že strouhanku k němu jen lehce přitisknete. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Druhý den záleží na uložení i ohřevu
O výsledek se dá přijít i po vytažení z pánve. Horké řízky proto neskládejte na sebe a nic přes ně nedávejte, jinak je zapaří vlastní pára. Nechte je vychladnout jednotlivě na roštu, kde kolem nich může proudit vzduch, a stejně rozložené je uložte i do dalšího dne.
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Na ohřev pusťte z hlavy mikrovlnku, ta z křupavé kůrky spolehlivě udělá gumu. Lepší službu udělá horkovzdušná trouba rozpálená na 200 stupňů, ve které řízky po pěti minutách otočíte a necháte je prohřát i z druhé strany. Ještě rychleji si poradí horkovzdušná fritéza, které stačí zhruba tři až čtyři minuty při 180 stupních.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-mit-rizky-krupave-i-druhy-den-rady-a-tipy/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/rizky-krupave-strouhanka-trik/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-obalit-rizek-spravne-trojobal-krupavy, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/jak-udelat-krupavy-rizek/, https://www.tiscali.cz/ani-mouka-ani-vejce-rizky-budou-krupave-i-druhy-den-diky-1-surovine-kterou-rakusane-pridavaji-odjakziva-724760