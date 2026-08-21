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Příliv okupačních sil a mrtvé město. Olomouc si připomíná 58 let od srpnové invaze

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Bolestné události začátku okupace 21. srpna 1968 si dnes po 58 letech připomínají lidé napříč Českou republikou. V Olomouci proběhne pietní akt v Červeném kostele, právě i do města na Hané zamířil před desítkami let obrovský počet vojáků Varšavské smlouvy.
Příliv okupačních sil a mrtvé město. Olomouc si připomíná 58 let od srpnové invaze

Příliv okupačních sil a mrtvé město. Olomouc si připomíná 58 let od srpnové invaze

Zdroj: Město Olomouc, Státní okresní archiv v Olomouci
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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