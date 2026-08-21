Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Připálený tuk kolem plotýnek patří k nejotravnějším nešvarům v celé kuchyni. Spousta hospodyň se s ním ale přestala prát drahými odmašťovači a vrátila se k jedné levné surovině, kterou má...
Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun

Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun

Zdroj: Bruneta v kuchyni
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč
Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč
Češky přestávají kupovat alobal. Nahrazují ho věcí, která se dá používat pořád dokola a jídlo v ní nepřischne
Češky přestávají kupovat alobal. Nahrazují ho věcí, která se dá používat pořád dokola a jídlo v ní nepřischne

Ještě před pár lety patřila role alobalu do každé kuchyňské zásuvky stejně samozřejmě jako utěrky nebo...

Ani cibule, ani paprika. Tahle 1 ingredience je nejdůležitější z celého guláše a 90 % lidí o tom nemá tušení
Ani cibule, ani paprika. Tahle 1 ingredience je nejdůležitější z celého guláše a 90 % lidí o tom nemá tušení

Kolem dokonalého guláše panuje v českých kuchyních věčná hádka. Jeden nedá dopustit na kopec cibule, druhý...

Pekař radí Čechům: chleba nezplesniví ani netvrdne, když ho doma skladujete v 1 věci
Pekař radí Čechům: chleba nezplesniví ani netvrdne, když ho doma skladujete v 1 věci

Čerstvý bochník z pekárny provoní celý byt, jenže druhý nebo třetí den umí pořádně zklamat. Kůrka ztvrdne...

Švýcaři skupují tyhle váhy z první republiky a platí za ně až 20 000 Kč. V Česku stojí zapomenuté ve spížích
Švýcaři skupují tyhle váhy z první republiky a platí za ně až 20 000 Kč. V Česku stojí zapomenuté ve spížích

Kdejaká domácnost má někde vzadu odloženou těžkou litinovou váhu se dvěma miskami a hrstkou drobných...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.