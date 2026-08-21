Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun

Připálený tuk kolem plotýnek patří k nejotravnějším nešvarům v celé kuchyni. Spousta hospodyň se s ním ale přestala prát drahými odmašťovači a vrátila se k jedné levné surovině, kterou má doma úplně každý. Funguje překvapivě dobře a v peněžence to skoro nepoznáte.
Proč se do kuchyní vrací obyčejná soda
Tou surovinou je jedlá soda, chemicky hydrogenuhličitan sodný, v regálech vedená i jako soda bikarbona. Většina lidí ji zná spíš z pečení, protože díky ní kyne těsto na buchty i na vánočku. Při úklidu ji ocení každý, kdo nechce mít doma poličku přeplněnou agresivními spreji.
Tuku se zbaví hned dvěma cestami najednou. Reaguje mírně zásaditě, s pH kolem 8 až 9, a v takovém prostředí ztvrdlá vrstva mastnoty ztratí soudržnost a rozpadne se na částice, které odplavou s vodou. K tomu přidává i mechanickou pomoc. Jemná zrnka projedou zaschlou krustu jako měkký kartáč, aniž by na skle nebo smaltu nechala jediný škrábanec.
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Cenově je to skoro k nevíře. Balení sody stojí v drogerii kolem patnácti korun a doma vydrží dlouhé měsíce, na jednu skvrnu totiž padne sotva lžíce.
Návod podle míry zašpinění
U čerstvé mastné šmouhy si vystačíte s minimem práce. Vlhkou desku posypete lžící sody, dopřejete jí zhruba dvacet minut a pak ji přetřete mokrým hadříkem. Změklá vrstva odejde i s připáleným okrajem.
Odolnější skvrna potřebuje posilu v podobě octa. Nastříkejte ho z rozprašovače přímo na sodu a nechte směs krátce zabublat. Zásada s kyselinou se přitom dají do práce, nadzvednou tuk od podkladu a vám zbyde jen setřít uvolněný nános.
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Na nejhůř zanesená místa si umíchejte hustou kaši ze sody a pár kapek vody, klidně i s trochou saponátu. Pastu nechte působit několik hodin, u zapečených krajů klidně přes noc. A kdo zrovna sodu doma nemá, zvládne obdobnou pastu i ze soli a citronové šťávy.
Na zapečené kraje se hodí hustá kaše z jedlé sody a vody, která může působit i přes noc. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik tím doma ušetříte
Právě cena je hlavní důvod, proč se k sodě čím dál víc lidí vrací. Odmašťovač ve spreji vyjde na desítky korun, u značkových kousků i přes 100 korun, a při pravidelném úklidu ho spotřebujete během pár týdnů. Krabička sody přitom stojí zlomek té částky a vystačí mnohonásobně déle.
Do úspory se počítá i to, co na účtence nevidíte. Sprej po sobě zanechává v bytě štiplavý chemický pach a dráždí pokožku, zatímco soda po opláchnutí nezapáchá a ruce po ní nepálí. Bez obav ji proto nasadíte i v domácnosti s malými dětmi nebo s citlivější kůží.
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Při nákupu je ovšem potřeba dávat pozor. Hned vedle jedlé sody totiž v regálu bývá soda na praní, občas vedená jako soda těžká, a obě balení si jsou k nerozeznání podobná. Prací varianta má ale pH kolem 11, chová se mnohem dravěji a bez rukavic si o ni snadno podráždíte kůži nebo poznamenáte choulostivou desku.
Rozhodne jediný údaj na obalu, totiž složení. Na sporák patří hydrogenuhličitan sodný, kdežto uhličitan sodný nechte výhradně pračce.
Čím desku naopak poškodíte
Se sodou si vystačíte, takže drsné pomůcky nechte stranou. Ocelová drátěnka, brusné prášky s pískem nebo škrábání nožem sice špínu strhnou rychle, jenže na skle i smaltu po nich zůstanou trvalé rýhy. Když už nános nepovoluje, sáhněte nanejvýš po plastové stěrce, kterou výrobci dělají speciálně pro sklokeramické desky.
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Nejlépe ale uděláte, když sporák vůbec nenecháte zajít. Poklice na hrncích zachytí většinu odletujícího tuku a rychlé přetření hadrem hned po vaření vás ušetří pozdější dřiny se zapečenou krustou. Zbytek zvládne krabička sody po ruce v zásuvce.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-vycistit-sporak/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32280-cisteni-varne-desky-ocet-jedla-soda-domaci-trik, https://www.uklidproklid.eu/navody-a-recepty/jak-vycistit-plynovy-sporak-od-mastnoty-a-vsech-skvrn/, https://www.prozeny.cz/clanek/prirodni-prostredky-na-ocistu-varne-desky-sul-jedla-soda-citron-a-ocet-12194, https://primainspirace.cz/2025/08/20/mastnota-v-kuchyni-jednoduche-triky-jak-vycistit-digestor-sporak-i-rost-bez-chemie/, https://www.tiscali.cz/posypte-spinavy-sporak-1-lzici-tehle-suroviny-za-15-kc-za-20-minut-se-mastnota-smyje-hadrem-665959