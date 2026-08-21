Tuhle českou šílenost musíte vidět: Dnes ve 20:20 odpálí Nova nálož humoru, u které smíchy spadnete z gauče

Páteční večer je jako stvořený pro pohodlí na gauči. Venku možná ještě dotahujete poslední pracovní maily, ale za chvíli vás čeká něco, co vám dokonale vyčistí hlavu. Připravte si deku, oblíbený nápoj a nechte se vtáhnout do příběhu plného emocí, zakázané lásky a nečekaných přiznání. Hvězdně obsazená romantická komedie s pořádným dramatickým nábojem vás nenechá vydechnout až do poslední minuty.
Představte si dokonalou sváteční atmosféru, třpytivý sníh a skupinu nejbližších přátel z dětství, kteří se scházejí oslavit konec roku. Na první pohled úspěšní lidé s pevnými rodinnými pouty. Pod nablýskanou fasádou se ale rozjíždí nebezpečná hra plná tajemství, která měla zůstat navždy pohřbena.
Celé napětí graduje během silvestrovské noci na odlehlé horské chatě. Místo očisty vztahů přichází šokující zvrat. Dokáže síla starého přátelství odolat tomu, co se nezadržitelně dere na povrch?
V létě ti řeknu, jak se mám – když se pravda stane zbraní
Česko-slovensko-rumunská koprodukce V létě ti řeknu, jak se mám z roku 2022 přináší strhující koktejl vztahové dramedy. Režisérka Marta Ferencová natočila podle úspěšné knižní předlohy a scénáře Evity Twardzik příběh, který rozehrává absolutní herecká elita.
V hlavních rolích excelují Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann, Dana Rogoz, Andreea Vasile, Marián Miezga, Ján Koleník, Pavel Bartoș, Dominika Morávková-Zeleníková a Jaroslav Plesl. Skupina přátel z dětství se po letech schází na horách. Každý z nich nese svá trápení, nevyřčené city a dávná provinění.
Zdánlivě pevná spojenectví se pod tíhou pravdy začínají rozpadat. Vydírání, zakázaná láska, nečekaná přiznání – všechno to vytváří lavinu, která pohřbí staré jistoty. A silvestrovská noc na chatě se změní v arénu, kde padnou všechny masky.
Tři jazyky, jeden chaos – natáčení jako extrémní zkouška empatie
Natáčení provázela naprosto unikátní výzva. Na place se potkali tvůrci ze tří zemí a každý mluvil výhradně svým rodným jazykem. Čeština, slovenština a rumunština se mísily v jeden velký chaos, kterému nikdo plně nerozuměl.
Pro všechny to byla nevídaná zkouška. Herci nemohli spoléhat na doslovný význam slov, museli reagovat čistě na gesta, mimiku a tón hlasu. Režisérka Marta Ferencová vzpomínala: „Hromadné scény byly pro všechny pořádný adrenalin, protože si herci při dialozích navzájem nerozuměli. Na druhé straně, všichni byli nesmírně zapálení, takže i když bylo natáčení náročné, probíhalo vesele, kreativně a velmi pohodově.“
Rumunské herečky Dana Rogoz a Andreea Vasile byly pro české znění kompletně předabovány. U části publika to vyvolalo kritiku kvůli drobným nesouladům v postsynchronech, na celkovém úspěchu to ale nic neubralo.
Záporák na tělo a zranění na place
Jedním z největších překvapení je obsazení oblíbeného herce Jána Koleníka. V našich končinách zvyklý spíše na role kladných hrdinů, tentokrát ztvárnil záhadnou a negativní postavu Davida. Autorka scénáře Evita Twardzik přiznala, že mu tuto roli psala přímo na tělo a od začátku věděla, že ji charismatický herec nemůže odmítnout.
O rozruch se během natáčení postarala rumunská hvězda Dana Rogoz v roli Adriany. Do své postavy se opřela s tak neuvěřitelnou vervou, že během jediného natáčecího dne nechtěně zranila hned několik kolegů. Dvěma hercům vrazila do zubů, dalšímu natrhla ret a v zápalu hry vytrhla zárubeň dveří.
Netflix versus kina – kde moderní komedie vítězí
Natáčení probíhalo převážně na Slovensku, konkrétně v Bratislavě a na Oravě. Srovnání distribuce ukazuje, jak se mění chování moderního diváka. V českých kinech film zaznamenal solidních 92 407 diváků s hrubými tržbami 14 121 076 Kč.
Po uvedení na Netflixu ale doslova explodoval. Připsal si masivní úspěch s více než 1,1 milionu zhlédnutí. Potvrzuje se, že moderní romantické komedie dnes nacházejí nejpočetnější publikum v pohodlí domova.
Uživatel na portálu ČSFD se podělil o bezprostřední dojmy: „Vzhledem k podprůměrným hodnocením a i zkušenost s Evitinou ‚prvotinou‘ (kterou taktéž režírovala Ferencová), jsem nečekal nic extra. Ale nakonec se mi tato spleť životních osudů utkaná do jednoho příběhu celkem líbila. Po kompoziční stránce je vcelku zdařilý a mně osobně se tentokrát líbil i samotný scénář a jeho zpracování. Za mě milé překvapení.“
Páteční večer, který stojí za to
Příběh plný humoru, napětí a nečekaných zvratů si můžete vychutnat z pohodlí vlastního obýváku. Snímek V létě ti řeknu, jak se mám odvysílá TV Nova (Nova HD) v pátek 21. srpna 2026 ve 20:20 až do 22:50.
Dáte šanci hvězdně obsazenému příběhu o tom, jak křehká jsou i ta nejpevnější přátelství, když na povrch vyplavou dávno pohřbená tajemství?
Zdroje článku: V létě ti řeknu, jak se mám – Wikipedie, csfd.cz, totalfilm.cz, v.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá