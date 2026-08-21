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Přestavba dětské psychiatrie v Liberci pokročila, počet lůžek stoupne o 17

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Jediné pobytové zařízení svého druhu v Libereckém kraji pro děti a dospívající s psychickými potížemi získává konkrétní podobu. Rozsáhlá modernizace budovy na Králově háji v Liberci za přibližně 200 milionů korun nabídne pacientům i zdravotníkům vyšší komfort, nové terapeutické zázemí i výrazné rozšíření lůžkového a ambulantního provozu. V provozu má být od léta příštího roku.
Přestavba dětské psychiatrie v Liberci pokročila, počet lůžek stoupne o 17

Přestavba dětské psychiatrie v Liberci pokročila, počet lůžek stoupne o 17

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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