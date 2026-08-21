Přestavba dětské psychiatrie v Liberci pokročila, počet lůžek stoupne o 17

Dětská a adolescentní psychiatrie Krajské nemocnice Liberec sídlí dlouhodobě v objektu bývalé mateřské školy na Králově háji. Objekt ale už léta nevyhovoval nárokům na akutní péči. Zařízení, které poskytuje komplexní psychologická i pedopsychiatrická vyšetření pro Liberecký kraj i sousední regiony, naráželo na své kapacitní i prostorové limity.
V březnu 2025 odstartovala z těchto důvodů rozsáhlá rekonstrukce objektu, která zahrnuje i jeho více než dvojnásobné rozšíření. Kapacita oddělení se díky stavbě zvýší z původních 25 na celkem 42 lůžek. Původní pětilůžkové pokoje nahradí převážně dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.
V nově přistavěných a zrekonstruovaných prostorách vzniknou herny na lůžkových stanicích, samostatné terapeutovny pro individuální i skupinové terapie, učebny pro školní výuku, tělocvična i bezbariérový vjezd pro sanitní vozy. Zásadní koncepční změnou bude také úplné oddělení lůžkové stanice od ambulantní části.
Celkové náklady dosahují přibližně 200 milionů korun, přičemž nadpoloviční většinu pokrývá evropská dotace. „Získali jsme na přestavbu budovy dětské a adolescentní psychiatrie dotaci z Integrovaného regionálního programu ve výši 112 milionů 200 tisíc korun. Počítáme, že stavba by mohla být hotová v první polovině příštího roku, v tu dobu bychom ji už mohli začít provozovat,“ uvedl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.
Zvláštní nároky na bezpečnost
Na objektu jsou již dokončeny všechny tři nové přístavby (západní, východní i jižní) a stavební práce se přesunuly do interiéru.
„Zvenku dokončujeme fasádu a v příštím týdnu budeme sundávat poslední část lešení. Máme hotové střechy, veškeré izolace i hromosvody. Co se týká vnitřku, tam je hrubá stavba z 80 až 90 % hotová. Z technologií máme namontováno zhruba 80 % elektroinstalací, vzduchotechnika je kompletní kromě koncových prvků a děláme rozvody vody a topení, které jsou hotové na 60 až 70 %,“ vypočítává projektový manažer stavby Lukáš Klaus.
Realizace takto zaměřeného pracoviště podle něj vyžaduje specifický přístup k vnitřnímu vybavení a zařizovacím předmětům.
„Musíme k tomu přistupovat opatrně a hledat rizika i tam, kde bychom je normálně neviděli. Mluvím třeba o koncových prvcích, jako jsou sprchy, které mohou představovat velké riziko pro sebepoškozování,“ podotýká Klaus.
Původní termín dokončení se z důvodu doplňujících konstrukčních prací posouvá o dva měsíce, stavební část by měla být kompletně hotová do začátku léta.
Posílení týmu a dočasné provizorium
Rozšíření lůžkového fondu vyžaduje také výrazné posílení personálu. Cílový stav počítá se zhruba 14 lékaři a 8 psychology, což je oproti minulosti téměř trojnásobek. Nemocnice tým doplňuje průběžně.
„Nové lékaře, psychology i sestřičky nabíráme zvolna už teď, abychom zvládli jejich vzdělávání ještě před přestěhováním. Zatím se zdá, že bychom měli být schopni počet lůžek i ambulantní provoz zajistit bez výrazných obtíží,“ vysvětluje primářka dětské psychiatrie Šárka Konečná.
Než se nové prostory otevřou, funguje oddělení v dočasných podmínkách rozdělené do dvou budov nemocničního areálu. Dvacet lůžek je na budově K a šest lůžek na budově I. Po dokončení rekonstrukce se lůžková kapacita zvýší z původních 25 na celkem 42 lůžek a dojde k oddělení lůžkové části od ambulantního provozu.
Primářka neskrývá, že konec stavebních prací všichni vyhlížejí s velkým očekáváním: „Čekáme v provizorních prostorech velmi netrpělivě, protože je to náročné a lůžek je omezený počet. Tím se také natahují čekací doby. Přesto se akutní případy snažíme zvládat do týdne, neakutní případy do ambulance objednáváme za sedm až osm měsíců. Zároveň se ale snažíme uběhat něco víc ambulantně. A vzhledem k tomu, že těch lůžek je trošku míň, můžeme některé doktorky a doktory použít v rámci ambulancí, což není primárně náš úkol, ale v tuhle chvíli nám nic moc jiného nezbývá. Doufám, že to provizorium v první polovině příštího roku skončí. Na nové prostory se velmi těšíme,“ uzavírá Konečná.