Konec klasickým bojlerům. Češi objevili nový způsob ohřevu vody, který je až o 70 % úspornější

Obyčejný elektrický bojler visí v koupelnách a technických místnostech českých domů už desítky let. Ohřívá vodu jednoduše, jenže právě ta jednoduchost má nepříjemnou daň v podobě účtu za elektřinu. V posledních letech proto roste počet domácností, které klasický bojler vyměnily za chytřejší zařízení. Zázrak to není. Funguje na principu, který technici znají léta, jen ho teď dostali do jednoho domácího spotřebiče.
Místo obyčejného bojleru menší chytrá krabice
Řešení, po kterém domácnosti sahají, se jmenuje bojler s tepelným čerpadlem. Vypadá podobně jako klasický zásobník na teplou vodu, jen má navrchu nebo vedle sebe menší jednotku s ventilátorem. Uvnitř pracuje zmenšené tepelné čerpadlo vzduch-voda, tedy stejný princip, jaký velké čerpadlo používá k vytápění celého domu.
Nabízejí ho i tuzemské firmy. Největší český výrobce ohřívačů Dražice má bojler s tepelným čerpadlem v katalogu vedle běžných elektrických modelů, podobné zařízení prodává i značka Tatramat. Výhodou je, že se dá napojit na stávající rozvody vody a nevyžaduje bourání ani zásah do topení.
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Kouzlo je v tom, odkud se teplo bere. Klasický bojler mění elektřinu na teplo přímo, takže z jedné kilowatthodiny proudu vyrobí jednu kilowatthodinu tepla. Zařízení s čerpadlem si počíná chytřeji. Nasaje vzduch z místnosti, odebere z něj teplo a to pak přes chladivo a kompresor předá vodě v nádrži. Elektřina tady pohání jen ventilátor a kompresor, samotné teplo je zadarmo ze vzduchu.
Díky tomu je zhruba třikrát účinnější. Odborně se tomu říká topný faktor COP a u těchhle zařízení se pohybuje kolem hodnoty tři. Z jedné kilowatthodiny elektřiny tak vyrobí kolem tří kilowatthodin tepla, nejlepší jednotky ještě víc. Vodu přitom ohřejí na běžných zhruba šedesát stupňů, což pomáhá držet na uzdě i bakterie, jako je legionella.
Účet za teplou vodu klesne až o 70 procent
Rozdíl v účinnosti se rovnou promítne do účtu. Zatímco klasický bojler spotřebuje na ohřev vody plnou dávku elektřiny, tepelné čerpadlo si vystačí zhruba s třetinou. Úspora na spotřebě proudu se u ohřevu vody běžně pohybuje kolem šedesáti až sedmdesáti procent, u nejúspornějších modelů může sáhnout ještě výš.
Přečtěte si také: Češi pořizují levné spotřebiče z Číny. Vůbec neví, že si tím koledují o problémy a může je to stát klidně 250 000 Kč Úspora na spotřebě elektřiny při ohřevu vody se s tepelným čerpadlem běžně pohybuje kolem 60 až 70 procent. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V penězích pak záleží na tom, kolik teplé vody domácnost spotřebuje a za kolik nakupuje elektřinu. U modelové čtyřčlenné rodiny se roční úspora počítá v tisících korun a při vysoké spotřebě a dnešních cenách energie může přesáhnout i dvacet tisíc.
Rozdíl mezi klasickým bojlerem a variantou s tepelným čerpadlem přehledně shrnuje tabulka:
Parametr Klasický elektrický bojler Bojler s tepelným čerpadlem Účinnost z 1 kWh elektřiny vyrobí 1 kWh tepla topný faktor COP kolem 3, z 1 kWh elektřiny kolem 3 kWh tepla Spotřeba elektřiny na ohřev vody plná dávka zhruba třetina Úspora na spotřebě proudu – kolem 60 až 70 %, u nejúspornějších modelů výš Pořízení stojí víc, návratnost je pár let Přečtěte si také: Ani žaluzie, ani rolety. Češi přišli na geniální způsob, jak zabránit vniku slunce do domu. Teplota se drží až o 8 °C níže
Háček je v pořizovací ceně. Obyčejný elektrický bojler koupíte řádově za nižší tisíce korun, kdežto za bojler s tepelným čerpadlem dáte i s montáží několikanásobně víc, klidně desítky tisíc.
Návratnost se podle spotřeby, ceny elektřiny a konkrétního modelu obvykle pohybuje zhruba mezi třemi a osmi lety. Část nákladů navíc pokryje státní dotace z programu Nová zelená úsporám, takže se investice může vrátit ještě dřív. O přesných podmínkách a aktuální výši podpory se vyplatí informovat předem, protože se čas od času mění.
Vyplatí se hlavně větším domácnostem
Zázrak pro každého to ale není. Nejvíc vydělají domácnosti s vyšší spotřebou teplé vody, tedy typicky rodiny o třech a více lidech. Kdo bydlí sám nebo ve dvou a vodou navíc šetří, u toho se vyšší investice vrací pomaleji a rozdíl v účtu je menší.
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Roli hraje i umístění. Malá jednotka odebírá teplo ze vzduchu kolem sebe, takže se jí nejlíp daří v temperované technické místnosti nebo ve sklepě. Ve studeném prostoru účinnost klesá. Pro rodinu s vyšší spotřebou teplé vody ale patří tenhle způsob mezi nejjednodušší cesty, jak srazit účet za elektřinu bez přestavby celého domu.
Zdroje: https://www.drevostavitel.cz/clanek/na-ohrevu-uzitkove-vody-v-rodinnem-dome-jde-usetrit-i-20-000-kc-rocne, https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/22338-vyplati-se-ohrivat-vodu-elektrickym-bojlerem-nebo-tepelnym-cerpadlem, https://www.ptacek.cz/blog/vyplati-se-instalace-tepelneho-cerpadla-pro-ohrev-vody, https://www.vseumel.cz/bojlery-recenze/, https://schlieger.cz/blog/ohrev-vody-tepelnym-cerpadlem-kolik-to-stoji/
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