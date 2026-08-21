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Konec klasickým bojlerům. Češi objevili nový způsob ohřevu vody, který je až o 70 % úspornější

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Obyčejný elektrický bojler visí v koupelnách a technických místnostech českých domů už desítky let. Ohřívá vodu jednoduše, jenže...
Konec klasickým bojlerům. Češi objevili nový způsob ohřevu vody, který je až o 70 % úspornější

Konec klasickým bojlerům. Češi objevili nový způsob ohřevu vody, který je až o 70 % úspornější

Zdroj: FVE.info
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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