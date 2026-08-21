Okurky zalijte a čekejte. Po tomto hnojivu porostou tak, že nebudete stíhat sklízet

Kopřiva dvoudomá roste v Česku doslova na každém kroku, podél plotů, u kompostů, na okrajích lesa. Většina zahrádkářů ji pleje a hází stranou. Přitom stačí naplnit kbelík, zalít vodou a nechat přírodu pracovat. Výsledkem je tmavý, silně páchnoucí koncentrát, který po naředění funguje jako rychle dostupný dusíkovo-draselný zásah pro hladové okurky.
Recept krok za krokem
Postup je jednoduchý, ale pár detailů rozhoduje o tom, jestli dostanete funkční hnojivo, nebo jen smradlavou vodu.
Nastříhejte mladé listy kopřivy, ideálně jarní, před květem a rozhodně bez semen. Potřebujete zhruba 1 kg čerstvé listové hmoty, což odpovídá asi půlce standardního kbelíku. Listy vložte do nádoby a zalijte 10 litry vody. Nádobu přikryjte víkem, ne hermeticky, ale tak, aby zápach neotravoval okolí a dovnitř nepadal déšť. Každé dva tři dny promíchejte. Po 14 dnech sceďte. Zbytky patří na kompost, tekutinu před použitím naředíte v poměru 1:10. Správně naředěná jícha má barvu slabého čaje.
Dvoutýdenní interval je zavedený hobby standard, ne absolutní biologická hranice. Anaerobní bakterie rozkládají rostlinnou hmotu a uvolňují živiny do vody, rychlost závisí na teplotě. V chladném květnu to může trvat o pár dní déle, v červencovém vedru naopak kratší dobu.
Co je v jíše a proč to okurky potřebují
Podle
analýzy Garden Organic a Coventry University z roku 2026 obsahovaly 30denní vodní výluhy z kopřiv v průměru 153 mg/l dostupného dusíku, 55 mg/l fosforu a 507 mg/l draslíku. K tomu hořčík a železo. Složení je srovnatelné s běžným komerčním tekutým hnojivem v kategorii ready-to-use, s jedním podstatným háčkem: hodnoty se výrazně lišily mezi jednotlivými stanovišti. Kopřivy z jedné zahrady prostě nejsou jako kopřivy z druhé.
Pro okurky je tahle kombinace zajímavá hlavně na začátku sezony. Dusík pohání rychlý růst listové hmoty a výhonů, fosfor a draslík podporují kvetení a tvorbu plodů. Jenže právě tady je potřeba s jíchou pracovat opatrně: jakmile okurky začnou kvést a nasazovat plody, přebytek dusíku žene energii do listů místo do okurek. Tmavě zelené, ztlustlé nebo miskovité listy a málo plodů, to je klasický příznak přehnojení dusíkem.
Zdroj fotografie: Foto: Sheila Brown/Public Domain Pictures Kdy začít a jak často přihnojovat
Pro venkovní okurky v Česku platí jednoduché počítání pozpátku.
Český zahrádkářský svaz i ÚKZÚZ doporučují výsadbu okurek ven až po „zmrzlých“, tedy po 15. květnu. Pokud první várku jíchy založíte mezi 1. a 10. květnem, bude hotová přesně v čase, kdy sazenice potřebují nastartovat.
Rozumný režim přihnojování:
Jednou za 10–14 dní v období rychlého růstu Ředění vždy 1:10, silnější roztok okurky nespálí okamžitě, ale zvyšuje riziko přehnojení Zalévat ke kořenům, nikoli postřikem na listy; RHS výslovně nedoporučuje domácí jíchy stříkat na listy kvůli riziku vdechnutí mikrobů Po nástupu kvetení ubrat nebo přejít na hnojivo s vyšším podílem draslíku
Důležitá poznámka: okurky na záhoně v dobře vyživené zahradní půdě často žádné přihnojování nepotřebují. Největší smysl má jícha u rostlin v nádobách, v chudší půdě a po stresu z přesazení.
Čtyři chyby, které celý efekt zkazí
Kopřivová jícha není složitá, ale má svá pravidla. Tady jsou nejčastější problémy:
Staré kopřivy se semeny, semena mohou přežít rozklad a skončit jako plevel v záhoně. Vždy sbírejte mladé rostliny před květem. Příliš silný roztok, kdo vynechá ředění nebo ho odhadne od oka, riskuje přebytek dusíku. Barva slabého čaje je spolehlivé vodítko. Přihnojování v době plodů, dusík v této fázi brzdí nasazování okurek. Jakmile vidíte první květy, frekvenci snižte nebo jíchu úplně vyměňte. Otevřená nádoba na terase, zápach je intenzivní a je součástí procesu. Víko, venkovní umístění mimo obytnou zónu a menší várky jsou nutnost, ne luxus. Jícha versus kupované hnojivo
Kopřivová jícha není automaticky lepší než granule z obchodu. Je levnější (prakticky zadarmo) a rychle dostupná. Ale její složení je proměnlivé a slabší než u koncentrovaných průmyslových hnojiv, takže ji musíte aplikovat častěji. Granulovaná hnojiva mají přesné dávkování a pomalejší uvolňování, což v praxi znamená méně práce a předvídatelnější výsledek.
Oproti populárním kvasnicovým roztokům z droždí a cukru je kopřivová jícha v jiné lize. Droždí bez dalších přísad nepřináší podstatný živinový přínos, je to spíš stimulátor. Kopřivy dodávají reálné N-P-K složení, které se dá změřit a které rostliny skutečně využijí. A mimochodem, jícha funguje stejně dobře i na cukety, dýně a další tykvovité, protože jejich nároky na živiny jsou velmi podobné.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková