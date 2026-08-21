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Mramorové řezy s vanilkovou a smetanovou vrstvou zvládnete snadno i bez cukrářských zkušeností

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Mramorové řezy s vanilkovým pudinkem a šlehačkou jsou ten typ dezertu, který na stole vyvolá otázku, kde jste to nechali upéct. Přitom celé kouzlo spočívá v jednoduchém triku - dvě těsta, bílé a kakaové, se naskládají na sebe a stěrkou lehce propojí. Výsledek je pokaždé jiný a pokaždé překvapivě efektní.
Obrázek receptu na mramorové řezy.

Obrázek receptu na mramorové řezy.

Zdroj: Foto: Dvě v troubě, se souhlasem, Recept na mramorové řezy.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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