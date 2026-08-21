Mramorové řezy s vanilkovou a smetanovou vrstvou zvládnete snadno i bez cukrářských zkušeností

Mramorové řezy jsem viděla na jedné oslavě a bez přehánění jsem si myslela, že je mají hostitelé z cukrárny. Ten kakaový vzor na řezu působí tak přesně, až člověka vůbec nenapadne, že to může vzniknout doma, v troubě, za půl hodiny. Pak jsem si řekla o recept a já koukala jak tele na nová vrata – opravdu to bylo takhle jednoduché. Od té doby je dělám docela pravidelně, hlavně když potřebuji něco, co udělá dojem bez velké námahy.
Podstata je vlastně jednoduchá. Dvě těsta –
bílé a kakaové – se naskládají na sebe a lehce se do sebe zatlačí stěrkou. Žádná speciální technika, žádné formy na vzor. Mramorový efekt vznikne sám. Pak přijde vrstva smíchaného s máslem, na ni druhá polovina korpusu a nakonec vanilkového pudinku šlehačka ze 40% smetany, která drží tvar opravdu dobře. Uvidíte, jak se po nich zapráší!
Můj tip zní: Aby se pudink při nanášení nerozmočil spodní vrstvu těsta, nechte ho vychladnout do pokojové teploty, ne jen tak napůl. Vlažný pudink by do korpusu vsákl a řezy by se pak při krájení mohly rozpadat. Během chladnutí ho občas promíchejte, aby se na povrchu nevytvořil škraloup, který by v hotovém dělal hrudky. dezertu Recept na mramorové řezy s vanilkovým pudinkem a šlehačkou
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny (nejlepší je nechat přes noc v lednici) Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 250 g hladké mouky 150 g krupicového cukru 125 ml mléka (a případně trochu navíc do kakaové části) 50 g rozpuštěného másla 125 g zakysané smetany 20 g kakaa 1 prášek do pečiva 1 vejce Vanilkový pudink 300 ml mléka 1 vanilkový pudink (sáček) 3 polévkové lžíce cukru 40 g másla Šlehačková vrstva 300 ml šlehačky 40% 1 čajová lžička vanilkového extraktu Na dokončení kakaový prášek na posypání Postup přípravy dvoubarevných mramorových řezů s pudinkem a šlehačkou
1. Do mísy robota dejte
vejce a krupicový cukr a vyšlehejte je do světlejší, lehce nadýchané směsi. Přilijte rozpuštěné máslo a mléko a ještě jednou promíchejte, aby vznikl hladký základ.
2.
Hladkou mouku zvlášť promíchejte s práškem do pečiva. Tuhle směs pak přidávejte do mokré části postupně, střídavě se zakysanou smetanou. Těsto má být vláčné, ale stále dost pevné, aby šlo rozetřít na plech.
3. Hotové těsto rozdělte na
dvě stejné poloviny. Do jedné přidejte kakao a dobře ho zapracujte. Pokud bude kakaová část příliš tuhá, přilijte trochu mléka. Obě těsta by měla mít podobnou konzistenci.
4. Plech o velikosti
20 × 25 cm vyložte pečicím papírem. Na dno rozetřete bílé těsto. Na něj navrstvěte kakaové těsto a stěrkou ho jen lehce zatlačte do světlé vrstvy. Ne do hloubky, spíš opatrně, aby se vrstvy spojily a vytvořily mramorování. Povrch uhlaďte.
5. Plech vložte do
předehřáté trouby na 180 stupňů a pečte 30 minut. Hotovost zkontrolujte špejlí, měla by vyjít suchá. Mezitím si připravíme pudink
Pudinková buchta z plechu s vanilkovým pudinkem. Vláčný rodinný moučník se zlatavou kůrkou
6. Dokud se korpus peče, uvařte
vanilkový pudink ze 300 ml mléka a 3 lžic cukru podle návodu na obalu. Do ještě horkého pudinku hned vmíchejte 40 g másla. Pudink tak bude jemnější a krémovější. Při chladnutí ho občas promíchejte, aby se na povrchu neudělal škraloup.
7. Upečený korpus nechte
zcela vychladnout. Potom ho po stranách zarovnejte a rozřízněte vodorovně na dvě stejně silné poloviny. Spodní díl vraťte zpět na plech nebo do formy. Foto: Dvě v troubě, Mramorové řezy – korpus
8. Na spodní část těsta rovnoměrně rozetřete
vychladlý pudink. Přiklopte druhou polovinou korpusu a lehce přitlačte. Poslední vrstva – šlehačka
9. V míse robota vyšlehejte
300 ml šlehačky 40% s vanilkovým extraktem do tuhého krému. Právě 40% smetana drží tvar výrazně lépe než ta 33% — ten rozdíl je v hotovém dezertu znát. Šlehačku rozetřete na vršek řezu do rovné vrstvy.
10. Řezy nakrájejte na porce a těsně před podáváním je
posypte kakaovým práškem přes sítko. Nechte je aspoň hodinu v lednici, ale klidně přes noc. Druhý den jsou obvykle ještě lepší, vrstvy se propojí a krájení jde líp. Foto: Dvě v troubě, Mramorové řezy Tipy redakce: Kakaový vzor: Čím míň budete do těsta stěrkou zasahovat, tím výraznější mramor vznikne. Stačí tři nebo čtyři pomalé tahy. Více už většinou jen těsto promíchá. Zakysaná smetana v těstě: Právě ona pomáhá tomu, aby korpus zůstal po upečení vláčný a nevyschl. Když ji nemáte, dá se použít i bílý jogurt s vyšším obsahem tuku. Výsledek bude hodně podobný. Variace na pudink: Místo vanilkového můžete použít čokoládový. Kakaový vzor v těstě pak dostane výraznější protějšek a celý dezert působí ještě čokoládověji. Máslo do pudinku přidejte v každém případě.
Jablečný moučník s pudinkem: Jak na jablečný dezert, co se rychle zabydlí v každém receptáři
Litý koláč s tvarohem, mákem a jahodovou marmeládou, sladký plech plný tří chutí
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, publikováno se souhlasem Dvě v troubě