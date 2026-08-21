Dvě tramvaje, dvě éry. Opravené vozy míří na nostalgickou linku 23Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dvě tramvaje, dvě éry. Opravené vozy míří na nostalgickou linku 23
Betonárna, kterou na pražském Rohanském ostrově provozuje firma TBG Metrostav, ukončí na základě dohody s...
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil pražskému dopravnímu podniku pokutu 800 tisíc korun za chyby...
Spousta hezkých řečí, ale skutek utek. Pražská Sparta pokračuje v bloudění v začarovaném kruhu. Příchod...
Nová pražská nemocnice bude stát v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. U příležitosti zahájení...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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