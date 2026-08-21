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Dvě tramvaje, dvě éry. Opravené vozy míří na nostalgickou linku 23

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Již o víkendu vyjedou na nostalgickou linku 23 dva vozy po generální opravě. Stav obou vozů, 6312 a 7122, odpovídá jejich provozním obdobím. Generálních oprav by se měly dočkat také další vozy specifické linky 23. Cílem je, aby každý vůz reprezentoval jinou dobu tramvajové dopravy.
Dvě tramvaje, dvě éry. Opravené vozy míří na nostalgickou linku 23

Dvě tramvaje, dvě éry. Opravené vozy míří na nostalgickou linku 23

Zdroj: Ema Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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