Horní kuchyňské skříňky mizí z moderních interiérů. Nový trend dělá kuchyň vzdušnější

Když
NKBA letos v září zveřejnila svůj výroční Kitchen Trends Report pro rok 2026, mezi hlavními tématy se objevily otevřené dispozice, minimalismus, plynulé propojení kuchyně s obytnou částí a maximalizace úložného prostoru. Proč stěna bez skříněk zvětšuje prostor
Žádná magie. Horní skříňky zabírají přibližně horní třetinu stěny nad pracovní deskou, blokují přirozené světlo z okna a vytvářejí vizuální hmotu, která místnost opticky stlačuje. Jakmile zmizí, stěna se otevře. Světlo proudí volněji, pohled se nezastavuje o dvířka ve výšce očí a kuchyňský kout přestává působit jako uzavřená kabina. Efekt je nejsilnější v otevřených dispozicích, kde kuchyně přechází rovnou do obýváku.
Kam se schová všechno, co bylo nahoře
Tady přichází klíčový přepočet. Vzali jsme běžné moduly IKEA METOD dostupné na českém e-shopu a spočítali hrubý objem:
Typ modulu Rozměry (š × h × v) Počet kusů Hrubý objem Horní skříňka 60 × 37 × 80 cm 3 532,8 l Spodní skříňka 80 × 60 × 80 cm 2 768 l
Dva hluboké spodní díly nabízejí zhruba o 44 % víc hrubého objemu než tři klasické horní skříňky. Reálně využitelný prostor sníží kování, dělicí příčky a členění zásuvek, ale směr je jasný: kapacita se neztratí, přesune se.
Náhrada stojí na třech pilířích:
Zásuvkové spodní moduly místo policových. Vysoká potravinová skříň s vnitřními zásuvkami. Rohové výsuvy a mechanismy. Co to znamená pro český panelák
Řekněme to upřímně: v kuchyni o šířce 240 cm v panelákovém bytě 3+1 nelze sundat všechny horní skříňky a doufat, že se vše vejde dolů. Ale trend neříká „všechno nebo nic“. SIKO u panelákových kuchyní pracuje s tezí, že bílá linka malý prostor prosvětlí a opticky zvětší, a nabízí sestavy od 180 do 360 cm s cenami panelákových realizací od 81 504 Kč.
Podle nás funguje pro malé české kuchyně adaptovaná verze: omezit horní skříňky na jednu nebo dvě, přidat jednu vysokou skříň s vnitřními zásuvkami a spodní policové moduly vyměnit za zásuvkové. Výsledek? Stěna nad linkou se z velké části uvolní, prostor se opticky zvětší a kapacita zůstane srovnatelná. Praktické pořadí při rekonstrukci: nejdřív vyřešit spodní zásuvky a potravinovou skříň, pak teprve ubírat nahoře.
Širší kontext: kuchyně jako obývák
Trend bez horních skříněk nestojí osamoceně. NKBA pro rok 2026 zaznamenává růst plochých „slab“ dvířek (69 % designérů je doporučuje), panelovaných spotřebičů (85 % u myček, 72 % u lednic) a celistvých zadních stěn z přírodního quartzitu. Všechno míří stejným směrem: kuchyně má vypadat jako nábytek v obytném prostoru, ne jako provozní zázemí.
Next125 to dotahuje do důsledku svým highboardem: solitérní kus s 61cm hlubokým korpusem, integrovaným osvětlením a zrcadlovou nikou, který stojí mezi kuchyní a obývákem jako spojovací prvek. Není to skříňka, je to nábytek. A přesně v tom spočívá posun: nejde o to mít méně úložného prostoru, ale schovat ho do ergonomických výsuvů dole a nechat stěnu dýchat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková