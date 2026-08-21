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Vyhlašujeme nejhorší sluneční brýle pro seniorky. Chtějí omládnout, ale nevědomě si přidají klidně 15 let

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Patnáct let je hodně, optici a stylistky obvykle mluví o deseti. I tak jde o pořádný kus života, který si žena pověsí na nos a vůbec o tom neví. Sluneční brýle sedí na nejnápadnějším místě, jaké na sobě máte, a rámují oči, kterých si každý všimne jako první. Vybrali jsme modely, kterým se po šedesátce vyplatí obloukem vyhnout.
Vyhlašujeme nejhorší sluneční brýle pro seniorky. Chtějí omládnout, ale nevědomě si přidají klidně 15 let

Vyhlašujeme nejhorší sluneční brýle pro seniorky. Chtějí omládnout, ale nevědomě si přidají klidně 15 let

Zdroj: Relaxeo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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