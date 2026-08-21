Vyhlašujeme nejhorší sluneční brýle pro seniorky. Chtějí omládnout, ale nevědomě si přidají klidně 15 let

Patnáct let je hodně, optici a stylistky obvykle mluví o deseti. I tak jde o pořádný kus života, který si žena pověsí na nos a vůbec o tom neví. Sluneční brýle sedí na nejnápadnějším místě, jaké na sobě máte, a rámují oči, kterých si každý všimne jako první. Vybrali jsme modely, kterým se po šedesátce vyplatí obloukem vyhnout. Vítěz ankety: brýle, ve kterých se tvář ztratí
První místo berou obří modely, které přerostly obličej. Obroučky by se měly zhruba vejít do šířky tváře. Jakmile ji přesáhnou, přetáhnou veškerou pozornost na sebe a z obličeje zbude kousek brady pod velkým tmavým sklem.
Opačný extrém funguje stejně nešťastně. Drobný model se ve tváři ztratí a působí, jako by k ní vůbec nepatřil.
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„Vyhněte se příliš velkým a okázalým modelům, ve kterých může obličej působit ztraceně,“ uvedla pro Svět ženy módní stylistka Andrea Boháčová. Podle ní se po padesátce nehodí ani obroučky s přehnaným zdobením.
Foto: Freepik.com Kamínky, zlacení a tvrdá černá
Druhé místo patří brýlím obsypaným blyštivými kamínky nebo kovovými ozdobami na stranicích. Oko sklouzne po ozdobě a k očím se už nedostane, takže z celého výrazu zbude třpytivá dekorace.
Podobnou službu udělá barva. Sytě černý plast a chladná ocelová šeď vytvoří vedle zralé pleti ostrý předěl, kvůli kterému víc vyniknou stíny pod očima a rysy ztvrdnou. Teplá hnědá nebo žíhaná želvovina hranici mezi obroučkou a pletí naopak rozostří a tvář změkčí.
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Třetí místo si vysloužily kulaté obroučky na kulaté tváři. Platí totiž jednoduché vodítko: tvar brýlí má jít proti tvaru obličeje. Kulatá tvář se v kulatých obroučkách zakulatí ještě víc, zatímco hranatý model jí dodá linii a opticky ji protáhne.
Poslední pozici obsadily brýle posazené tak vysoko, že schovají obočí. Horní hrana obruby má obočí lemovat a nechat ho vidět. Když ho rámeček překryje, výraz ztuhne a obličej působí unaveněji, než ve skutečnosti je.
Co si vzít místo toho
Mezi ženami nad padesát let se nejvíc prosadily obroučky cat-eye, česky kočičí oči. Jejich horní vnější rohy míří nahoru a ven, spodní hrana zůstává zaoblená. Tvář se tím opticky protáhne a pohled se lehce povytáhne vzhůru.
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Ať už sáhnete po jakémkoli tvaru, na skle nešetřete. Kvalitní sluneční brýle filtrují záření UVA i UVB, na obroučce hledejte označení UV 400. Chrání oči i jemnou pokožku kolem nich, takže dělají pořádnou práci i ve chvíli, kdy je zrovna nikdo neobdivuje.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-doplnky-vam-mohou-pridat-smrnc-ale-i-roky-jake-vybirat-ve-zralem-veku-poradi, https://www.tiscali.cz/jak-si-vybrat-bryle-podle-tvaru-obliceje-optik-prozradil-1-pravidlo-ktere-ubere-i-10-let-680548, https://www.extrainspirace.cz/chyba-s-brylemi-kterou-dela-vetsina-seniorek-pridava-jim-roky-a-reseni-stoji-par-korun/, https://extrafit.cz/ani-hranate-ani-kulate-cesky-po-50-sazeji-na-tvar-slunecnich-bryli-ktery-zuzi-oblicej-a-omladi/, https://www.dotyk.cz/magazin/jak-vybrat-bryle-seniorky/, https://prozeny.blesk.cz/slunecni-bryle-trendy