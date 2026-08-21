Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč

Klidně ji můžete mít pořád doma, někde na půdě nebo vzadu v kuchyňské skříňce. Dlouhé roky ji řada domácností odkládala jako nepotřebnou drobnost, které si sotva kdo všiml. Jenže stará sifonová láhev se vrací do módy a za některé kusy dnes lidé nabízejí částky, které by u obyčejné kuchyňské veteše nikdo nečekal.
Jak si lidé vyráběli sodovku bez obchodu
V době, kdy se pro perlivou vodu nechodilo do supermarketu, protože žádné ještě nebyly, si ji uměla připravit každá domácnost sama. Princip byl jednoduchý:
Nádoba se naplnila studenou vodou z kohoutku. Do uzávěru se vsadila malá kovová bombička s oxidem uhličitým. Jedno stisknutí páčky proměnilo všední vodu v perlivou. Přečtěte si také: Ani šťáva, ani sodovka. Češi si oblíbili nápoj z Turecka, který v létě výborně ochlazuje
Kdo měl chuť na něco sladkého, dolil trochu ovocného sirupu a měl hotovou domácí limonádu.
Malé náboje s plynem se prodávaly po deseti kusech a pořídit se daly téměř v každém obchodě se smíšeným zbožím za pár korun. Vyprázdněné se vracely za plné, takže nic nekončilo v odpadu a koloběh běžel pořád dokola.
Kdo je u nás vyráběl a proč měly drátěnou klec
U nás vznikaly dva typy. Skleněné láhve obepnuté charakteristickým drátěným pletivem měl na svědomí děčínský Kovočas, lehčí a nerozbitné hliníkové modely zase národní podnik Sandrik. Právě drátěný obal, který dnes působí spíš jako designový prvek, měl hlavně praktický úkol. Uvnitř totiž vládl přetlak, a kdyby sklo povolilo, klec z drátů měla zabránit tomu, aby se střepy rozletěly po kuchyni.
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Samotný nápad je přitom mnohem starší než socialistické spíže. Moderní konstrukci si nechali francouzští vynálezci patentovat už roku 1829 a sama sycená voda zpočátku platila skoro za lék. Kupovala se u lékárníka jako zdraví prospěšná zvláštnost a teprve s odstupem let zdomácněla jako všední osvěžení, které nabízely hostince i malé obchody se smíšeným zbožím.
Proč se z odloženého krámu stal vyhledávaný kousek
Po revoluci dorazily do obchodů levné plastové láhve s perlivou vodou a elektrické výrobníky sody. Sifony šly rázem stranou, zmizely do sklepů a na půdy a řadu let si jich nikdo nevšímal. Teď se ale situace otáčí. Spousta láhví se během let rozbila nebo prostě doputovala do koše, a tak jich zas tolik nezbylo. Vzácnost logicky žene zájem nahoru.
Vzácnost dochovaných sifonových lahví žene zájem sběratelů nahoru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nemalý díl na tom má i vzhled. Tlusté sklo sevřené v drátěné mřížce a mohutná hlavice s pákovým mechanismem dohromady připomínají typický výrobek své doby a v dnešní kuchyni plné hladkých ploch vyniknou. Přidá se k tomu nostalgie a únava ze všudypřítomného plastu. Kov i sklo totiž vydrží celé generace a jde je znovu zpracovat, na čemž dnes řadě lidí záleží.
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Kolik někdo zaplatí, se odvíjí hlavně od toho, jaký typ láhve doma leží. Za lehčí hliníkové kousky z konce socialismu dávají lidé stovky korun a je to úplně běžná cena. Výš míří skleněné láhve, kterým zůstalo původní drátěné opletení a nejsou poškozené. U těch se částky pohybují v řádu tisíců. A pro sběratele, který shání zachovalou raritu ve výborném stavu, není problém dostat se i nad pět tisíc korun.
Když si uvědomíte, že nová stála kdysi jen padesát až sto korun, jde o pořádný skok. Slib nejvyšších částek ale patří výhradně tomu nejlepšímu, co se dá sehnat. Za obyčejný kus z půdy vám nikdo pět tisíc nedá, tak vysoko se dostanou jen kompletní a bezvadné láhve, po kterých sběratelé cíleně pátrají.
Jak poznat, jestli máte doma poklad
Rozeznat všední kousek od toho cenného není pro laika snadné, přesto pár vodítek existuje. Nejvíc prozradí značka. Logo nebo ražba na hlavici či na dně láhve napoví, z jaké dílny kus pochází a kolik toho má za sebou, a výrobky renomovaných podniků jdou u sběratelů nejvíc na odbyt.
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Hodně řekne i sklo. Tlustší stěna a nazelenalý nebo jinak zbarvený nádech bývají známkou dřívějšího původu. Teprve pak přijde na řadu stav hlavice a opletení. Původní ventil, který pořád těsní a nemá na sobě rez ani praskliny, hodnotu podrží. Každý pozdější zásah ji naopak srazí, ať jde o přestříkání barvou, nebo o výměnu dílů za nové.
Pokud si sami netroufáte, zajděte s lahví za odhadcem do starožitnictví nebo do dražební síně, nezávazné posouzení tam většinou nic nestojí. Než starý sifon skončí ve sběru, dopřejte mu chvíli a pořádně si ho prohlédněte.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/10249-pribeh-sifonove-lahve-z-lekaren-na-jidelni-stoly-aneb-jak-se-perliva-voda-stala-soucasti-kazdodenniho-zivota/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/retro-sifony-hodnota-sberatele, https://www.tvguru.cz/stary-sodovkovac-byval-hitem-kazde-domacnosti/, https://casprobydleni.cz/domacnost/mate-ve-spizi-tuhle-starou-sifonovou-lahev-jeji-cena-mezi-milovniky-designu-raketove-vzrostla/adelastolova/, https://www.nespechej.cz/clanky/sifonove-lahve-20260214-6983.html, https://www.tiscali.cz/sifonova-lahev-stala-v-kazde-socialisticke-domacnosti-dnes-za-1-kousek-daji-sberatele-i-5-000-kc-690853