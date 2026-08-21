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Zámek v Malči, kde pobývali Rieger a Palacký, navštívil prezident Pavel

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Zámek v Malči na Havlíčkobrodsku připomíná Františka Ladislava Riegra, který tam měl letní sídlo. Pravidelně na zámku pobýval i jeho tchán František Palacký. Včera odpoledne se tam se zástupci Asociace majitelů hradů a zámků setkal prezident Petr Pavel.
Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

Zdroj: Zámek Maleč
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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