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Létavá veverka: nelétá, jen odmítla používat stromy poctivě

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Člověk se podívá na veverku a očekává základní pravidla provozu: po zemi běhá, po kmeni šplhá a mezi větvemi skáče. Létavá veverka se na tato pravidla podívala, roztáhla kožní plachtu mezi předními a zadními končetinami a rozhodla se, že pokud je druhý strom dostatečně blízko, není vůbec nutné absolvovat cestu přes zem jako nějaký začátečník.
Létavá veverka: nelétá, jen odmítla používat stromy poctivě

Létavá veverka: nelétá, jen odmítla používat stromy poctivě

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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