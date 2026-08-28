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Bez náhubku, ale s názorem: Člověk konečně našel skutečného draka. Má deset centimetrů, žere hmyz a oheň zatím odmítá

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Dennívýzva
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Člověk čekal na draky několik tisíc let. Maloval je na erby, nechával je hlídat poklady, posílal proti nim rytíře, postavil na nich polovinu fantasy průmyslu a nakonec jim pořídil vlastní televizní seriál. Příroda celou dobu mlčela.
Bez náhubku, ale s názorem: Člověk konečně našel skutečného draka. Má deset centimetrů, žere hmyz a oheň zatím odmítá

Bez náhubku, ale s názorem: Člověk konečně našel skutečného draka. Má deset centimetrů, žere hmyz a oheň zatím odmítá

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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