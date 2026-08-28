A pak se v horském lese v Thajsku objevila malá žlutozelená ještěrka s ostny nad očima a hřebenem na zádech. Vědci ji prohlásili za nový druh a dali jí jméno Acanthosaura syrax podle draka z House of the Dragon.
Redakce musí konstatovat, že reklamní oddělení přírody zvládlo očekávání nastavit poněkud výš než výrobek. Syrax nechrlí oheň. A největší samec měl od čenichu ke kloace necelých sedm centimetrů.
Pan Mňau si po přečtení rozměrů vyžádal vysvětlení, zda termín „drak“ nebyl použit příliš velkoryse. Bobík naopak oznámil, že deset centimetrů je ideální velikost draka do redakce. Obě připomínky byly zaznamenány.
Fantasy slíbila létající pevnost. Thajsko dodalo ještěrku do dlaně
Nový druh popsali vědci 31. července 2026 v časopise ZooKeys. Osm známých exemplářů pochází z národního parku Mae Wong v západním Thajsku, kde žijí ve vysokohorském stálezeleném lese. Typový exemplář byl nalezen ve výšce 1 340 metrů a terénní pozorování zatím druh umisťují do oblastí nad přibližně tisíc metrů nad mořem. Autoři ho od ostatních horských rohatých draků rodu Acanthosaura odlišili nejen vzhledem, ale také pomocí mitochondriální DNA. Po jeho popisu má rod 23 známých druhů.
A je opravdu malý. Největší změřený samec měl délku těla bez ocasu 69,6 milimetru, největší samice 101,2 milimetru. Druh má zároveň nejmenší krční a hřbetní ostnité šupiny známé v celém rodu. Nad okem mu vyrůstá drobný kuželovitý trn a po zádech vede miniaturní pilovitý hřeben.
Jinými slovy: někdo vzal základní projekt draka, nastavil tiskárnu na 12 procent původní velikosti a nechal všechny dramatické detaily. To redakce respektuje.
A jméno Syrax není jen taxonomický vtípek po třetím pivu
Syrax je ve světě House of the Dragon žlutavý drak královny Rhaenyry Targaryen. Vědci skutečnou ještěrku nepojmenovali podle televizního draka jen proto, že měla ostny a vypadala, jako by se v lese zapomněl jeden speciální efekt.
Podle autorů jsou mezi oběma Syraxy konkrétní podobnosti: žlutavé zbarvení, relativně malá velikost ve srovnání s příbuznými a také vysoká produkce vajec. Mongabay při zprávě o objevu připomíná právě žluté zbarvení a malý vzrůst jako motivaci pro jméno.
A tady se situace začíná zlepšovat. Čtyři z pěti zkoumaných samic nesly vejce a vědci zaznamenali snůšky přibližně šesti až šestnácti vajec. Na tak malého ještěra je to hodně. Takže ne, Syrax sice nepodpálí Královo přístaviště. Ale šestnáct vajec je velmi slušný začátek dynastie.
Pan Mňau připomněl, že počet potomků sám o sobě ještě nezakládá nárok na trůn. Redakce mu připomněla, že v House of the Dragon bývala kritéria výrazně volnější.
Největší drak je mimochodem samice. Prosíme fantasy oddělení, aby si dělalo poznámky
Velmi hezký detail je výrazný velikostní rozdíl mezi pohlavími. Z dosud změřených zvířat byly samice větší než samci a největší známá samice měla přes deset centimetrů bez ocasu, zatímco samci zůstávali pod sedmi.
Redakce nechce z osmi exemplářů stavět rozsáhlou sociologii dračí společnosti. Na podobné závěry je vzorek příliš malý.
Ale čistě z hlediska dramaturgie je krásné, že člověk našel tvora pojmenovaného po drakovi královny a zjistil, že větší verze jsou právě samice. Příroda někdy píše scénář sama a je škoda jí do něj zasahovat.
Naštěstí vědci druh neurčili metodou „má bodliny, bude to drak“
Tady je dobré dát taxonomům jejich zaslouženou chvíli slávy.
Nový druh nevznikne tak, že biolog uvidí ještěrku, zakřičí „tohle jsem ještě neviděl“ a do večera jí založí stránku na Wikipedii.
U Syraxu vědci porovnali řadu tělesných znaků: velikost, uspořádání šupin, hřebeny, trny, kresbu i zbarvení. Nový druh například nemá tmavou skvrnu kolem oka známou u některých příbuzných a nese výraznou tmavou oblast na krku. K tomu analyzovali dva úseky mitochondriální DNA, ND2 a COI. Výsledky všechny zkoumané jedince spojily do vlastní evoluční linie a genetické rozdíly vůči ostatním analyzovaným druhům byly výrazné.
Takže diagnóza zněla přibližně: Vypadá jinak. Geneticky je jiný. Žije na svém horském stanovišti. Dobře. Máme nového draka. V taxonomii je to stále podstatně přísnější přijímací řízení než v některých fantasy královských rodinách.
Nejzajímavější na něm ale možná není drak. Je to hora
A tady začíná část, kvůli které je Acanthosaura syrax podstatně zajímavější než jen roztomilá ještěrka s televizním jménem.
Vědci ho našli v chladnějším, vysoko položeném stálezeleném lese. Takové horské prostředí může fungovat téměř jako biologický ostrov. Pro živočicha přizpůsobeného určité teplotě, vlhkosti a typu vegetace může být níže položená horká krajina překážkou podobnou moři mezi skutečnými ostrovy.
Populace na jednom horském hřebeni tak může být dlouhodobě oddělena od příbuzných jinde. Tok genů se omezí, rozdíly se postupně hromadí a po dostatečně dlouhé době už nemáme pouze trochu jinou místní populaci.
Máme vlastní evoluční linii. Syrax tedy není jen nový druh. Je také malý biologický účet vystavený za dlouhou geografickou izolaci.
Paní Žofie upozorňuje, že hory samozřejmě druhy „nevyrábějí“ cíleně. Vytvářejí podmínky pro izolaci, selekci a genetickou diferenciaci. Redakce děkuje paní Žofii za odstranění posledního zbytku poezie z geologie.
Drak by měl mít rozsáhlé království. Tenhle možná vlastní pár kilometrů lesa
A právě tady se roztomilá část příběhu mění v něco trochu méně pohodlného.
Dosud známe Acanthosaura syrax pouze z horních částí horského masivu Mae Wong. Autoři přímo uvádějí, že druh je podle terénních pozorování omezen na vyšší polohy a že jeho specializace na vysokohorské stálezelené lesy může znamenat velmi omezený areál.
To samozřejmě neznamená, že už dnes dokážeme přesně říct, kolik Syraxů existuje a jak jsou ohrožení. Druh byl právě popsán a podobná data jednoduše chybějí.
Ale ekologická logika je nepříjemně jednoduchá. Když žijete skoro všude, můžete při změně podmínek někam odejít. Když žijete na několika vysokých hřebenech, možnosti jsou omezenější. A pokud potřebujete s rostoucí teplotou postupovat ještě výš, hora má jednu mimořádně nepříjemnou konstrukční vlastnost: nahoře končí. Drak tedy dostal království. Jen velmi malé.
Mimochodem: „objevili nový druh“ neznamená, že se 31. července vylíhl
Tohle je jedna z lidských formulací, které znějí velkolepěji, než skutečnost vyžaduje. Syrax není nový proto, že by právě vstoupil na planetu.
Velmi pravděpodobně žil ve svém horském lese dávno předtím, než někdo vymyslel Rhaenyru, televizi nebo vůbec pojem fantasy. Nový je pro vědecký systém klasifikace. Teprve detailní průzkum ukázal, že zvířata dříve považovaná za část známé rozmanitosti rodu představují samostatný druh. A to je důležitý rozdíl.
Když biologové „najdou nový druh“, často ve skutečnosti říkají: „Právě jsme zjistili, že jsme několik milionů let evoluční historie vedli pod špatnou kolonkou.“ Příroda nebyla objevena. Naše evidence byla aktualizována.
Pan Mňau tvrdí, že opravování lidské evidence představuje překvapivě velkou část vědeckého pokroku.
A člověk se zase jednou chytil televizního jména místo největšího zázraku
Samozřejmě že všichni mluví o Syraxovi. House of the Dragon. Skutečný drak. Žluté šupiny. To je mediálně neodolatelné a redakce rozhodně nebude předstírat, že jsme na titulek s drakem neskočili také. Jenže za tím jménem je mnohem lepší příběh.
Někde v horách západního Thajska existuje úzký pás lesa, ve kterém se evoluce ubírala vlastní cestou natolik dlouho, že tam dnes žije živočich, kterého zatím neznáme odnikud jinud na Zemi. Jeho nejbližší příbuzní mohou žít relativně nedaleko a přesto mezi nimi vznikly výrazné genetické a anatomické rozdíly. To je skoro škoda schovávat za fantasy.
Na druhou stranu bez fantasy by o deset centimetrů dlouhé agamě z horského lesa právě četlo podstatně méně lidí. Syrax tedy možná svůj první úkol splnil. Přitáhl pozornost.
Redakční verdikt
Člověk tisíce let tvrdil, že chce najít draka. Příroda mu ho konečně ukázala. Má drobné ostny, dlouhý ocas, žlutozelené tělo, žije v horském lese a maximální známá samice by se vám velikostí těla vešla přibližně do dlaně. Člověk okamžitě začal řešit, že je pojmenovaný po House of the Dragon. Typické.
Přitom mnohem dračejší je na něm něco jiného: je možné, že celé jeho známé království tvoří jen úzký pás vysokohorského lesa na jedné části planety.
Nepotřebuje tedy rytíře. Nepotřebuje princeznu. Nepotřebuje ani protipožární sbor. Potřebuje hlavně, aby tam ten les zůstal.
Acanthosaura syrax možná nechrlí oheň a neodnáší ovce. Ale jestli lidstvo chtělo skutečného draka, mělo by tentokrát projevit trochu vděčnosti a nezařídit, aby zmizel dřív, než jsme ho stačili pořádně poznat.
Bobík po prostudování případu znovu navrhl pořízení redakčního draka. Pan Mňau se zeptal, co by jedl. Bobík odpověděl, že pravděpodobně hmyz. Pan Mňau několik sekund sledoval mouchu u okna. Žádost byla překvapivě postoupena do druhého kola.
Redakční tečka: Tentokrát nám draka dodali kolegové z Kódu Enigma v článku „V thajských horách našli skutečného ‚draka‘. Žije jen v úzkém pásu lesa vysoko nad nížinami“. Kód Enigma správně řeší genetiku, horskou izolaci a ochranu biodiverzity. Žlutá kočka pouze považovala za nutné vyřešit stejně závažnou otázku: jestli je deset centimetrů ještě drak. Redakční komise po dlouhé debatě rozhodla, že ano. Oheň lze případně doplnit v další evoluční verzi.
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Zdroje: ZooKeys – Trivalairat et al., „Acanthosaura syrax sp. nov., a new species of mountain horned dragon from high-elevation habitats of western Thailand“ [1], Mongabay – „This tiny Thai lizard shares its name with a ‘House of the Dragon’ beast“ [2], Centrum.cz / Kód Enigma – „V thajských horách našli skutečného ‚draka‘. Žije jen v úzkém pásu lesa vysoko nad nížinami“ [3], img ai generated