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Řidiči v Jihlavě se udělalo špatně a boural. Narazil do obrubníku a do značky

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Lehkým zraněním skončila úterní dopravní nehoda, která se stala kolem 13. hodiny v Jihlavě v Pražské ulici. Boural tam šedesátiletý řidič, a to zřejmě kvůli zdravotním problémům.
Řidiči v Jihlavě se udělalo špatně a boural. Narazil do obrubníku a do značky

Řidiči v Jihlavě se udělalo špatně a boural. Narazil do obrubníku a do značky

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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