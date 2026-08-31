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Na zahradě žilo 53 psů pohromadě, sousedé to věděli roky. Při odebírání plakali i policisté

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Žena na své zahradě měla více než 50 psů, kterým se u ní opravdu nedařilo dobře. Správná péče o zvíře nezahrnuje jen dostatečné množství jídla, ale je toho potřeba mnohem více.
Na zahradě žilo 53 psů pohromadě, sousedé to věděli roky. Při odebírání plakali i policisté

Na zahradě žilo 53 psů pohromadě, sousedé to věděli roky. Při odebírání plakali i policisté

Zdroj: Depositphotos
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