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Člověk jde do předčasného důchodu o několik měsíců dříve. Většinou si tím uškodí, nižší penze mu zůstane

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Předčasný důchod může být řešením pro člověka, který už práci zdravotně nebo osobně nezvládá. Rozhodnutí odejít jen o několik měsíců dříve ale není pouze otázkou toho, kolik peněz dostane do řádného důchodového věku. Krácení je trvalé a někdy může o výsledné částce rozhodnout i několik málo dnů.
Člověk odejde do předčasného důchodu o několik měsíců dříve.

Člověk odejde do předčasného důchodu o několik měsíců dříve.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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