Člověk jde do předčasného důchodu o několik měsíců dříve. Většinou si tím uškodí, nižší penze mu zůstane

Pro člověka, kterému zbývá do řádného důchodu několik měsíců nebo rok, může být předčasná penze lákavou cestou, jak pracovní život ukončit dříve. V roce 2026 však platí pravidla, kvůli kterým se vyplatí datum odchodu velmi pečlivě propočítat. Předčasný starobní důchod totiž není dočasně sníženým důchodem, který se po dosažení běžného důchodového věku přepočítá na plnou penzi. Krácení je trvalé. Jakmile je předčasný důchod přiznán, rozhodnutí nelze jednoduše vzít zpět a následně požádat o běžný řádný starobní důchod.
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Několik měsíců může znamenat několik samostatných krácení
Základní pravidlo je poměrně jednoduché. Do předčasného starobního důchodu lze odejít nejvýše tři roky před dosažením řádného důchodového věku a člověk musí mít alespoň 40 let důchodového pojištění. Samotná výše penze se ale nekrátí podle celých let ani kalendářních měsíců. Rozhodující jsou devadesátidenní úseky.
Za každých i započatých 90 kalendářních dnů, které člověku chybí do řádného důchodového věku, se procentní výměra předčasného důchodu standardně snižuje o 1,5 procenta výpočtového základu. Právě slovo „započatých“ je zásadní. Pokud člověk překročí hranici dalšího devadesátidenního období třeba jen o několik dnů, započítá se celé další krácení.
To je důvod, proč nemusí být rozumné zvolit datum předčasného důchodu pouze podle posledního pracovního dne nebo podle začátku kalendářního měsíce. Rozdíl několika dnů může v některých případech změnit penzi o několik stovek korun měsíčně, a to trvale.
Dobře to ukazuje modelová situace s výpočtovým základem 37 700 korun. Pokud by člověk s běžnou sazbou krácení odešel do předčasného důchodu 548 dnů před dosažením svého důchodového věku, nejde o šest devadesátidenních období, ale o sedm, protože po šesti celých úsecích zbývá ještě osm dnů. Krácení proto dosáhne 10,5 procenta výpočtového základu. Pokud by však stejný člověk pracoval ještě osm dnů a do důchodového věku by mu zbývalo přesně 540 dnů, započítalo by se pouze šest úseků a krácení by činilo 9 procent.
V tomto konkrétním modelu představuje pouhých osm dnů rozdíl přibližně 566 korun v měsíční penzi. Při jednoduchém součtu bez zohlednění budoucích valorizací jde za deset let o téměř 68 tisíc korun a za dvacet let o více než 135 tisíc korun.
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Od roku 2026 mají někteří lidé krácení poloviční
Od ledna 2026 je ovšem důležité ještě jedno pravidlo. Lidé, kteří splní zvláštní podmínku alespoň 45 let stanovené doby pojištění, mají krácení předčasného důchodu poloviční. Místo 1,5 procenta se jim procentní výměra snižuje o 0,75 procenta výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů.
Neznamená to ale, že stačí v evidenci vidět celkem 45 let všech možných započtených dob. Pro účely této výhody se některá období neposuzují stejně jako při běžném hodnocení nároku na důchod. Započítává se zejména doba zaměstnání a další výdělečné činnosti, samostatná výdělečná činnost, zákonem vymezené doby pojištění a například také péče o dítě do čtyř let, péče o závislou osobu nebo základní vojenská služba. Naopak například studium nebo některá období evidence na úřadu práce se do potřebných 45 let pro poloviční krácení nezahrnují.
Právě proto může člověk zjistit, že má pro běžné účely vykázanou dlouhou dobu pojištění, ale na zvýhodněné krácení předčasného důchodu přesto nedosáhne.
Po dosažení důchodového věku se krácení nesmaže
Jedním z častých omylů je představa, že nižší částka platí pouze do okamžiku, kdy člověk dosáhne svého standardního důchodového věku. Předčasný starobní důchod se však v tento den automaticky nepřepočítá na důchod, který by člověk získal při řádném odchodu.
Přiznané krácení zůstává součástí výpočtu i nadále. Člověk tedy může nižší penzi pobírat dalších deset, dvacet i více let. Samozřejmě se na důchod následně vztahují zákonné valorizace, ty ale neznamenají vymazání původního krácení.
Předčasní důchodci navíc mají před dosažením řádného důchodového věku ještě jedno znevýhodnění. Procentní část předčasného důchodu se v tomto období při pravidelné valorizaci nezvyšuje. Valorizace procentní výměry se u nich začne uplatňovat až podle pravidel navázaných na dosažení důchodového věku. I tato skutečnost může výsledný rozdíl mezi předčasnou a řádnou penzí dále ovlivnit.
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Rozhodovat se podle částky za první rok nestačí
Při úvahách o předčasném důchodu proto není vhodné počítat pouze s tím, kolik člověk „získá“ tím, že začne důchod pobírat o několik měsíců dříve. Je potřeba porovnat dvě věci. Na jedné straně stojí peníze, které začne dostávat dříve, na druhé nižší měsíční důchod, který může pobírat po celý zbytek života.
U někoho může být předčasný důchod přesto rozumným řešením. Rozhodující může být zdravotní stav, ztráta zaměstnání, náročnost profese, péče o blízkého člověka nebo jednoduše skutečnost, že další pokračování v práci není reálné. Čistě finančně však nemusí být rozdíl mezi odchodem například o osm, deset nebo dvanáct měsíců zanedbatelný.
Důležité je také zjistit, kdy přesně končí jednotlivé devadesátidenní úseky. Někdy se skutečně vyplatí vydržet v práci ještě několik dnů nebo o několik dnů posunout datum přiznání důchodu, protože člověk tím může zabránit započtení dalšího celého pásma krácení.
Před rozhodnutím je proto vhodné znát přesné datum svého důchodového věku, počet evidovaných let pojištění i předpokládanou výši penze pro několik různých termínů. Informativní důchodová aplikace umožňuje lidem, kteří se důchodovému věku blíží, pracovat s údaji evidovanými státem a získat orientační představu o řádném i předčasném důchodu. U předčasné penze totiž může mít správně zvolený den odchodu význam, který se na první pohled zdá nepodstatný, v dlouhodobém součtu ale může jít o desetitisíce korun.
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