Šlápnutí vedle za 18 milionů. Plzeňský záložník odehrál jeden poločas, teď se o něj hlásí kluby, které ho chtěly dřív

2. července 2026 stál čtyřiadvacetiletý defenzivní univerzál na trávníku v Doosan Areně, podepsal tříletou smlouvu a mluvil o velké motivaci. Sportovní ředitel Martin Vozábal ho představil jako „talentovaného a univerzálního“ hráče, trenér Martin Hyský ho znal osobně z Karviné. O dva měsíce později Boháč trénuje s béčkem, v lize za Plzeň odehrál jediný poločas a inFotbal píše o čtyřech klubech, které by ho mohly vzít na hostování. Žádný z nich se nejmenuje Viktoria Plzeň.
Časová osa, která mluví za vše
Rychlost, s jakou se Boháčův přestup znehodnotil, nemá v nedávné historii české ligy srovnání; ne cenou, ale tempem.
- 2. července 2026 – FC Viktoria Plzeň oznamuje příchod z Karviné. Smlouva na tři roky, tedy do léta 2029.
- 25. července 2026 – jediný ligový start. Boháč nastupuje proti Liberci, odehraje 45 minut. Podle iSportu mu druhý poločas vůbec nesedl.
- 21. srpna 2026 – Plzeň odvolává Martina Hyského.
- 23. srpna 2026 – na lavičku usedá Radoslav Kováč. Boháč v jeho plánech podle dostupných informací nefiguruje.
- 1. září 2026 – inFotbal informuje o hledání hostování. Ve hře jsou Artis Brno, Pardubice, Teplice a Zbrojovka.
Od podpisu smlouvy po faktický odsun z kádru uplynulo padesát dva dní.
Trenérská objednávka, která zmizela s trenérem
Boháč nebyl anonymní skautský nákup. Hyský ho vedl v Karviné, kde záložník odehrál 68 ligových zápasů a celé finále vítězného MOL Cupu s kapitánskou páskou na rukávu. V poslední karvinské sezoně nasbíral 19 startů a přes 1 200 minut. Plzeň kupovala hráče, kterého trenér osobně znal, důvěřoval mu a chtěl ho využít na více postech, v záloze i v obraně.
Jenže právě tady tkví jádro problému. Celý přestup stál na jednom pilíři: Hyského znalosti a důvěře. Když trenér po špatném startu sezony skončil, pilíř se zhroutil a Boháč ztratil jediného člověka v klubu, který za něj ručil sportovním plánem. Nový kouč Kováč přišel s vlastní vizí a hráč, jenž dostal jen 45 minut na to, aby se ukázal, se ocitl mimo.
Den po Hyského odchodu Boháč nastoupil za plzeňské béčko proti Slavii C a vstřelil gól. Jenže třetí liga není výkladní skříň, ze které se vrací do základu prvního týmu.
Kolik to vlastně stálo
Přesnou přestupovou částku Plzeň nikdy oficiálně nepotvrdila. V médiích se opakuje odhad kolem 18 milionů korun, číslo, které poprvé uvedl inFotbal. V kontextu karvinských odchodů jde o vyšší, ale ne rekordní sumu. Transfermarkt eviduje dražší přestupy Pavla Kačora, Filipa Prebsla nebo Filipa Vechety. Boháčova cena tedy nebyla šílená, šílená je návratnost: 45 minut ligového fotbalu.
Teď se řeší hostování, ne prodej. To znamená, že Plzeň v nejbližších týdnech žádnou část investice nezíská zpět. Hostování může nanejvýš zastavit sportovní pád a připravit půdu pro pozdější přestup, při kterém by se aspoň zlomek vrátil.
Co to říká o plzeňském systému
Sám o sobě Boháčův případ nemusí znamenat systémové selhání skautingu. Spíš odhaluje křehkost modelu, v němž se přestup opírá výhradně o trenérskou objednávku bez pojistky pro případ, že trenér odejde. Vozábal při představení hráče zdůrazňoval Hyského osobní znalost. iSport už tehdy upozorňoval, že teprve další týdny ukážou, zda na Boháče nejsou plzeňské nároky příliš vysoké.
Podle nás je klíčové slovo „teprve“. Boháč dostal přesně jeden poločas. Žádný adaptační prostor, žádnou druhou šanci po trenérské výměně. Investice, ať už činila 18 milionů, nebo méně, se neznehodnotila výkonem hráče. Znehodnotila se tím, že zmizela sportovní struktura, kvůli které vznikla.
Boháčovi je čtyřiadvacet, má za sebou téměř sedmdesát ligových startů a pohárové finále. Kariéra nekončí jedním nevydařeným angažmá. Ale pro Plzeň je tohle lekce za osmnáct milionů o tom, co se stane, když klub kupuje hráče pro trenéra, a trenéra pak odvolá po sedmi týdnech.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner