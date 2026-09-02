Manchester City rozbil prasátko a vyrovnal rekord Premier League. Za Fernándeze zaplatil 3,5 miliardy korun

Úterý 1. září 2026, pár hodin před uzávěrkou letního přestupového okna. Manchester City oficiálně oznamuje příchod argentinského záložníka Enza Fernándeze z Chelsea. Pětiletá smlouva do roku 2031, cena 125 milionů liber. Při kurzu České národní banky z téhož dne (28,205 Kč za libru) přesně 3,53 miliardy korun. Nový klubový rekord, vyrovnání britského maxima, které o rok dříve nastavil Alexander Isak přestupem z Newcastlu do Liverpoolu. A hlavně: první velká sázka Manchesteru City v éře po Pepu Guardiolovi.
Rekord, který padl dvakrát za rok
Hranice 125 milionů liber za jediný přestup v Premier League existuje teprve od září 2025, kdy Liverpool zaplatil Newcastlu za Isaka. Předtím byl absolutním britským maximem právě Fernándezův příchod do Chelsea v únoru 2023 za 107 milionů liber. Enzo je tak prvním hráčem v historii, za kterého kluby dvakrát zaplatily přes 100 milionů liber.
Když se podíváme na kumulované kariérní přestupové částky, čísla jsou ještě výmluvnější. Podle dat Transfermarktu se Fernández s celkovým součtem kolem 310 milionů eur řadí na třetí místo v historii světového fotbalu, před ním jsou jen Neymar (400 milionů eur) a Romelu Lukaku (376 milionů eur). A to je Argentinci teprve pětadvacet.
Co 3,5 miliardy korun znamená v českém kontextu
Číslo samo o sobě je abstraktní. Zasaďme ho do prostředí, které známe. Sparta Praha za celou sezonu 2024/25 vykázala náklady na hráče a realizační týmy 545,9 milionu korun. Enzův přestup je zhruba 6,5násobek této částky, za jednoho záložníka. Slavia Praha za osmnáctiměsíční účetní období do 30. června 2025 dosáhla čistého obratu 2,37 miliardy korun. I proti tomuto širšímu ukazateli je Fernándezova cenovka vyšší.
Nejde o přesné srovnání rozpočtů, české kluby vykazují jiné položky a jiná období. Ale jako ilustrace finanční propasti mezi českou ligou a anglickou špičkou to funguje dokonale. Jeden hráč stojí víc než celý roční chod nejbohatšího českého klubu.
Proč zrovna Fernández a proč teď
Sportovní logika přestupu se nečte jen přes cenovku. City po odchodu Guardioly převzal Enzo Maresca, trenér, který Fernándeze důvěrně zná z Chelsea. Právě pod Marescou Argentinec zažil nejlepší sezonu kariéry: 15 gólů a 7 asistencí ve všech soutěžích, z toho 10 branek a 4 asistence v Premier League, kde nastoupil 35krát v základu. Chelsea sama ve svém oficiálním rozloučení připomněla 170 zápasů, 31 gólů, Konferenční ligu UEFA a MS klubů 2025.
Maresca v City buduje variantu rozestavení 4-2-3-1 s přechodem do takzvaného box-midfieldu. Fernández do tohoto systému zapadá přirozeně, v Chelsea pod stejným trenérem hrál ve středové dvojici vedle Moísese Caiceda a občas se posouval výš. City ho nepotřebuje přeučovat. Kupuje hráče, který je do Marescova fotbalu už „přeložený“.
Proč ho Chelsea pustila uprostřed výkonnostního vrcholu? Přímé vysvětlení klub nezveřejnil. Podle Sky Sports šlo o kombinaci hráčovy touhy odejít a nabídky, kterou Chelsea nedokázala odmítnout. Pikantní je, že Blues plánovaly za peníze z prodeje okamžitě přivést Lamina Camaru z Monaka, jenže monacký klub na poslední chvíli z dohody vycouvl. Chelsea tak zůstala bez Enza i bez náhrady.
Co City za 3,5 miliardy kupuje
Nejde jen o jméno nebo o číslo na dresu. City kupuje kontinuitu herního stylu v momentě, kdy ji nejvíc potřebuje. První sezona bez Guardioly je přesně ta chvíle, kdy se rozhoduje, jestli klub zvládne přechod plynule, nebo se propadne do přestavby na několik let.
Fernández nabízí techniku na míči, intenzitu bez něj a schopnost skórovat ze středu pole, kombinaci, kterou City v záloze postrádalo. Pětiletá smlouva signalizuje, že investici klub plánuje amortizovat dlouhodobě, ale načasování na deadline day a výše částky prozrazují tlak na okamžitý dopad.
Nejbližší příležitost k debutu? Domácí zápas s Coventry City 5. září. Ještě lákavější termín přijde o týden později, derby na Old Trafford 13. září.
Podle nás je největší hodnota tohoto přestupu skrytá v detailu, který se nevejde do titulku: City nekupuje neznámou sázku, ale hráče, jehož nejlepší verzi vytvořil právě trenér, který teď sedí na lavičce Etihadu. Jestli existuje způsob, jak si za 3,53 miliardy korun koupit jistotu, tohle je asi nejblíž, co se k ní dá dostat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle