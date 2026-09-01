Saluki: jeden z nejstarších psů světa, který dodnes nepotřebuje vaše schválení

Jestli od psa očekáváte permanentní vrtění ocasem, zoufalou touhu zavděčit se a výraz „řekni mi, že jsem hodný“, saluki vás může vyvést z míry. On totiž velmi dobře ví, kdo je. A nepotřebuje k tomu váš like.
Tohle není retrívr v hedvábném kabátě. Saluki je chrt, který byl po tisíce let vyšlechtěný k tomu, aby v otevřené krajině zahlédl kořist a vyrazil za ní rychlostí, při níž lidské připomínky zůstávají několik set metrů vzadu. American Kennel Club ho popisuje jako jedno z nejstarších známých plemen a Saluki Club of America připomíná jeho dlouhou historii po boku beduínů, koní a loveckých sokolů.
Čili ano, máme před sebou aristokrata. Jen ne toho, který čeká na potlesk.
Je starý. Opravdu starý. Ne „plemeno vzniklo roku 1897“ starý
U některých plemen vám historie začne založením klubu, prvním standardem a fotografií pána s knírem. U saluki se člověk musí vrátit podstatně dál.
Psi velmi podobní dnešním saluki jsou doloženi ve starověkém Blízkém východě a jejich historie sahá tisíce let zpátky. Přesný bod vzniku plemene dnes samozřejmě neumíme označit na mapě červeným špendlíkem, ale saluki patří mezi psy s mimořádně hlubokou historickou kontinuitou. V oblasti Blízkého východu byl ceněným loveckým psem a pracoval v prostředí, kde nestačilo být pěkný. Musel být rychlý, vytrvalý a schopný samostatně řešit situaci v terénu.
A to je podle mě klíč k celé jeho povaze. Saluki nevznikal proto, aby každých deset sekund kontroloval obličej člověka a čekal na další instrukci. Měl vidět, rozhodnout se a běžet. Po několika tisících letech se těžko divit, že tenhle software stále funguje.
Vypadá, jako by ho někdo nakreslil jedním dlouhým tahem
Saluki je jeden z těch psů, u kterých se pojem „elegance“ nepoužívá jen proto, že redaktor potřebuje další přídavné jméno.
Je vysoký, úzký, lehký, s dlouhou hlavou, dlouhýma nohama a tělem postaveným pro rychlý pohyb. Standard zdůrazňuje kombinaci ladnosti, symetrie, rychlosti, vytrvalosti a síly. U klasické osrstěné varianty má navíc dlouhé hedvábné závěsy na uších a ocase, existuje však i hladkosrstá forma. Výsledek vypadá skoro neprakticky. Jako módní ilustrace psa.
Pak ho pustíte běžet a pochopíte, že na tom těle není skoro nic dekorativního. Dlouhé nohy nejsou pro efekt. Hlubší hrudník není pro efekt. Svalnatá bedra nejsou pro efekt. Dokonce i ten výraz „právě jsem zdědil několik provincií a nechci o tom mluvit“ je pravděpodobně funkční.
Doma může být klidný. Venku se ale může zapnout několik tisíc let starý program
Doma umí působit velmi klidně, jemně a nenápadně. Není nutně hlučný a nemusí mít potřebu pořád něco organizovat. Jenže venku se před vámi nepohybuje dekorativní princ z pouště. Pohybuje se tam zrakový lovec.
Saluki patří mezi chrty, tedy psy, kteří při lovu pracují především očima. Jakmile něco rychlého zahlédne, může přijít okamžik, kdy lidská věta „nech toho“ prohraje s loveckým systémem, který byl po generace přesně k tomuto účelu vybírán.
Proto je spolehlivě zabezpečený prostor u tohoto plemene tak důležitý. Nestačí si říct, že „náš je hodný“. Může být velmi hodný. A zároveň právě viděl zajíce. To nejsou protichůdné informace.
Přivolání není referendum, které automaticky vyhrajete
Saluki bývá inteligentní, ale také velmi samostatný. To někdy překvapí lidi zvyklé na plemena, která vnímají spolupráci s člověkem skoro jako životní poslání. Saluki spolupracovat může. Jen má vlastní názor na naléhavost vašeho požadavku.
To neznamená, že je „nevychovatelný“. Znamená to, že potřebuje rozumný, citlivý a konzistentní přístup a že při výcviku většinou lépe funguje motivace než hrubý tlak. Tvrdé zacházení může u rezervovaného a citlivého psa velmi snadno poškodit důvěru.
A stejně důležité je přijmout jednu prostou věc: výcvik nezruší genetiku. Můžete mít perfektně vedeného saluki a stále vlastnit chrta s výrazným loveckým pudem.
Pan Mňau to označil za velmi příjemný model vztahu. Bobík namítl, že pes má poslouchat. Pan Mňau se ho zeptal, kdy naposledy poslechl Bobík. Diskuse byla ukončena.
K cizím lidem nepotřebuje pořádat tiskovou konferenci
Rezervovanost je pro saluki typická. Oficiální standardy i chovatelské organizace popisují plemeno jako důstojné, nezávislé a často zdrženlivé vůči cizím lidem. Ke své rodině může být velmi oddaný, ale zpravidla není přehnaně demonstrativní.
A tady bychom velmi prosili člověka, aby neudělal svou oblíbenou chybu: rezervovaný pes není automaticky smutný pes. Nemusí vítat každého člověka. Nemusí toužit po pohlazení od náhodných kolemjdoucích. Nemusí ani předvádět lásku způsobem, který si člověk snadno natočí na telefon.
Saluki může prostě přijít, být s vámi, lehnout si poblíž a považovat tím otázku vztahu za vyřešenou. „Jsem tady.“ Hotovo. Další potvrzení se vydává pouze na vyžádání a po schválení vedením.
Tohle není pes, kterého unavíte třemi kolečky kolem paneláku
Doma může být saluki relativně nenápadný, ale pořád jde o atletického psa vytvořeného pro běh. Potřebuje pravidelný pohyb a ideálně také bezpečné možnosti skutečně se proběhnout. Neznamená to, že musí každý den absolvovat ultramaraton. Znamená to ale, že jeho potřebu pohybu není dobré zaměnit za „vždyť doma hezky leží“.
Ano. Leží. Formule 1 také stojí v garáži velmi klidně. To ještě neznamená, že byla vyrobena pro parkování. A právě u saluki dává smysl coursing a další aktivity, které mu umožní využít to, pro co bylo jeho tělo i hlava stvořené.
Kočka, králík a saluki: záleží, koho jste přizvali na poradu
Saluki může žít s jinými zvířaty, zvlášť pokud s nimi vyrůstá a je dobře socializovaný. Jenže jeho lovecký instinkt není dekorativní součást historie plemene. Drobné rychle se pohybující zvíře může spustit pronásledování.
Proto bych u soužití s kočkami, králíky nebo jinými malými zvířaty nikdy nepracovala s jednoduchým „saluki je hodný, takže to bude dobré“.
Hodný je povahový soud. Kořistní reakce je biologický mechanismus. A biologie má nepříjemný zvyk nečíst rodinné charakteristiky psa na Facebooku.
Srst vypadá luxusně, provoz překvapivě není tragédie
Saluki má buď hladkou srst, nebo klasickou variantu s jemnými závěsy na uších, ocase a končetinách. Přesto péče není na úrovni některých skutečně extrémně osrstěných plemen.
Pravidelné pročesání zejména delších partií obvykle stačí, aby se srst necuchala. Výrazně větší praktický problém bývá jeho tělesná stavba a citlivost na chlad.
Je štíhlý. Velmi štíhlý. To není zanedbaná večeře. To je chrt. Jenže nízké množství tělesného tuku a jemnější srst znamenají, že v chladném počasí nemusí být saluki zrovna nadšeným vyznavačem otužování. Starověká poušť mu zkrátka neposlala kompletní výbavu pro lednové čekání před supermarketem.
Zdraví stručně, protože redakce se už opravdu poučila
Saluki bývá obecně poměrně zdravé plemeno, ale to neznamená „bez zdravotních témat“. Při výběru chovu má smysl sledovat doporučená vyšetření a ptát se na zdravotní historii linie, zejména srdce a očí; mezi problémy, které se u plemene sledují, patří některá srdeční onemocnění a dědičné oční vady.
A protože je to hlubokhrudý pes, stojí za to znát také příznaky torze žaludku neboli GDV – akutního, život ohrožujícího stavu, při němž není prostor na domácí poradu ani vyhledávání diskusního fóra. To je zdravotní sekce. Pan Mňau zkontroloval délku. Redakce prošla.
Pro koho tedy saluki vlastně je?
Pro člověka, který nepotřebuje, aby pes neustále žádal o uznání. Pro někoho, kdo ocení klid, eleganci a samostatnost, ale zároveň respektuje, že pod noblesním zevnějškem je výkonný lovecký pes. Pro člověka ochotného zabezpečit prostor, pracovat s přivoláním realisticky a nepovažovat nezávislost za osobní urážku.
Naopak pokud chcete psa, který bude žít hlavně proto, aby splnil každé vaše přání a potom si okamžitě běžel vyzvednout pochvalu, existují vhodnější kandidáti. Saluki vás může milovat hluboce. Jen má několik tisíc let praxe v tom, jak to nedělat trapně.
Redakční verdikt
Saluki přežil říše, dynastie, obchodní cesty, pouštní lovy a nakonec i vznik sociálních sítí. A stále působí, že nic z toho nepovažuje za zvlášť působivé.
Je krásný, ale nevznikl jako dekorace. Je rychlý, protože po generace lovil v otevřené krajině. Je nezávislý, protože jeho práce vyžadovala vlastní rozhodování. A je rezervovaný, protože svět zjevně nikdy nepodepsal smlouvu, podle níž musí každý pes milovat každého člověka.
Saluki je jeden z nejstarších psů světa a možná právě proto už dávno pochopil něco, co jiným trvá celý život: když víte, kdo jste, opravdu nepotřebujete, aby vám to někdo každých pět minut potvrzoval.
Pan Mňau profil schválil bez připomínek. Bobík se zeptal, jestli je saluki rychlejší než on. Redakce odpověděla, že ano. Bobík požádal o přeměření na trati s párkem v cíli. Výsledek zatím nebyl zahrnut do standardu plemene.
Redakční tečka: Při přípravě tohoto textu nebyl žádný saluki nucen prokazovat nadšení z lidské autority ani se vracet na zavolání ve chvíli, kdy měl vlastní program. Bobík jeho přístup označil za lehce podezřelý. Pan Mňau za známku vyššího stupně civilizace.
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Zdroje: Saluki Club of America – History [1], Saluki Club of America – AKC Standard [2], American Kennel Club – Saluki [3], The Kennel Club – Saluki Breed Standard [4], Canadian Kennel Club – Saluki [5], img ai generated