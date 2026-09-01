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Saluki: jeden z nejstarších psů světa, který dodnes nepotřebuje vaše schválení

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Saluki vypadá, jako by právě sestoupil ze starověké nástěnné malby, rozhlédl se po moderní domácnosti a dospěl k závěru, že lidstvo se od té doby příliš neposunulo. Je elegantní, rychlý, starobylý a nápadně prostý potřeby neustále člověku dokazovat, že ho miluje.
Saluki: jeden z nejstarších psů světa, který dodnes nepotřebuje vaše schválení

Saluki: jeden z nejstarších psů světa, který dodnes nepotřebuje vaše schválení

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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