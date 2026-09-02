Bambus místo karbonu: Čína našla opravdu levné řešení. Postavila dron z materiálu, který roste jako plevel

Když začátkem února 2026 agentura Xinhua oznámila úspěšný první let bezpilotního letounu s bambusovými kompozity, nešlo o bambusovou tyč s vrtulí. Tým tří čínských institucí vyvinul vlastní kompozitní materiál na bázi bambusu, který tvoří kompletní potahovou strukturu stroje a více než čtvrtinu celé konstrukce. Dron má naklápěcí rotory a pevné křídlo, takže je schopen vertikálního vzletu i přechodu do klasického letu. Má rozpětí přes 2,5 metru, hmotnost kolem 7 kilogramů, rychlost přes 100 km/h a výdrž přes hodinu ve vzduchu. A právě použitý bambusový plátek stál podle vývojářů zhruba čtvrtinu ceny běžné karbonové tkaniny. Celkové zlevnění konstrukce oproti srovnatelně dimenzovanému karbonovému řešení pak přesáhlo 20 %. Bambus skutečně roste rychle a je levný, ale než se z něj stal letecký materiál, musel projít více než stovkou laboratorních experimentů podle standardů odvozených od požadavků na letovou způsobilost.
Kdo za prototypem stojí a jak vznikl
Vývoj vedlo International Center for Bamboo and Rattan se sídlem v Pekingu. Partnerem se stal Ningbo Innovation Research Institute při univerzitě Beihang a průmyslovým partnerem firma Long Bamboo Technology Group. Že projekt probíhal nejpozději od léta 2025, dokládá veřejná zakázka ningboského pracoviště z 1. srpna 2025 na „návrh a výrobní technologii dronu z bambusového kompozitu“. Výsledková prezentace proběhla 5. února 2026 v Pekingu, den nato Xinhua zveřejnila hlavní zprávu.
Klíčovou postavou je Čchin Tao-čchun, který popsal tři hlavní bariéry, které bylo nutné překonat: mechanické parametry surového bambusu, jeho tvarování do leteckých dílů a odolnost vůči vnějšímu prostředí. Právě proto bylo potřeba více než sto experimentů. Nešlo jen o to najít dostatečně pevný kus bambusu, výzkumníci museli vyvinout celý postup od výběru vhodného zdroje přes přípravu kompozitní matrice až po finální výrobu potahových panelů.
Proč se dosud létalo s karbonem
Uhlíková vlákna zpevněná pryskyřicí, zkráceně CFRP, jsou v dronech standardem z dobrých důvodů. Nabízejí extrémní poměr tuhosti a pevnosti k hmotnosti, rozměrovou stabilitu a průmyslově zvládnutou opakovatelnost. Podle oborového zdroje Connova zůstává CFRP dominantním materiálem pro namáhané struktury bezpilotních letounů.
Přírodní vlákna (len, ramie, bambus) mají v letectví pověst levného, ale méně předvídatelného materiálu. Evropský výzkumný projekt ECO-COMPASS, dokumentovaný v odborném časopise CEAS Aeronautical Journal, pracoval s biokompozity hlavně pro sekundární struktury a interiéry letadel, ne pro primární nosné díly. Důvody jsou jasné:
- Vlhkost – přírodní vlákna nasávají vodu a mění své vlastnosti.
- UV a stárnutí – dlouhodobá expozice může degradovat materiál rychleji než u karbonu.
- Požární odolnost – přírodní materiály jsou obecně hořlavější.
- Rozptyl vlastností – každý kus a každá šarže bambusu se mohou lišit, zatímco karbon je průmyslově uniformnější.
Bambus byl tedy levný odjakživa. Chyběla technologie, která z něj dokáže udělat opakovatelný letecký polotovar.
Opravdu levné řešení?
Tady je důležité rozlišovat dvě čísla. Bambusový plátek použitý v prototypu stál přibližně čtvrtinu ceny běžné karbonové tkaniny, což znamená úsporu 75 % na materiálovém vstupu. Jenže hotový dron není jen potah. Jsou tam motory, regulátory, baterie, avionika, senzory, GPS a řídicí jednotka. Veřejně doložená úspora na celou konstrukci proto činí přes 20 %, což je pořád výrazné snížení nákladů.
Pro srovnání: v Česku stojí kompaktní zemědělský dron DJI Agras T25 kolem 249 tisíc korun, profesionální inspekční platforma DJI Matrice 350 RTK začíná na 283 tisících. I dvacetiprocentní zlevnění nosné struktury by u podobných strojů znamenalo úsporu v řádu desítek tisíc korun, což může být dost na to, aby to dávalo obchodní smysl u cenově citlivých průmyslových aplikací.
Podle nás je právě tohle realistický první prostor pro bambusové kompozity: ne špičkové vojenské drony, kde se počítá každý gram a certifikace trvá roky, ale pracovní stroje pro zemědělství, inspekce nebo mapování, kde „dost dobré“ mechanické vlastnosti za nižší cenu přinášejí vyšší ekonomickou návratnost.
Průlom, nebo prototyp?
Nejpoctivější odpověď zní: obojí, ale v různých fázích. Na straně průlomu stojí funkční stroj po prvním letu, více než sto experimentů, zapojení výzkumné instituce, univerzitního pracoviště i průmyslového partnera a veřejně popsané parametry. Studie publikovaná v Nature Communications navíc ukazuje, že upravený a lisovaný bambus dokáže výrazně překonat svou přírodní formu v tahové pevnosti, ohybové pevnosti a rázové odolnosti, a to s nižším dopadem na životní prostředí než řada konvenčních materiálů.
Na straně střízlivosti ale chybí zásadní věci:
- Přímé srovnávací testy proti konkrétnímu karbonovému dronu.
- Údaje o dlouhodobé životnosti v reálném provozu.
- Termín sériové výroby nebo první objednávky.
- Certifikace pro komerční nasazení.
Xinhua uvádí, že výsledky zkušebního letu splnily požadavky pro reálné použití. To je důležitý milník, ale od něj k sériové výrobě vede ještě dlouhá cesta ověřování trvanlivosti, opakovatelnosti a certifikace. Firma Long Bamboo ve svých reportech ukazuje, že bambusové kompozity posouvá do pilotní výroby i v dalších segmentech, od dílů pro elektromobily po námořní techniku, ale u dronu konkrétní harmonogram nezveřejnila.
Co to znamená pro budoucnost dronů
Karbon z leteckého průmyslu nezmizí. Tam, kde rozhoduje maximální tuhost, absolutní spolehlivost a certifikovatelnost, zůstane standardem. Ale čínský prototyp ukázal něco, co dosud chybělo: věrohodný důkaz, že u části bezpilotních letounů může cena materiálu začít hrát větší roli než absolutně nejlepší mechanické parametry. Pokud se podaří vyřešit otázky vlhkosti, stárnutí a výrobní opakovatelnosti, bambusové kompozity mohou získat místo v segmentu, kde dnes létají statisícové stroje a kde každá ušetřená desetitisícovka rozhoduje o návratnosti investice.
První bambusový dron zatím stojí na přistávací dráze v Tchien-ťinu jako demonstrátor. Ale materiál, ze kterého je postaven, roste v Číně na ploše větší než celé Česko, a to je argument, který žádný výrobce karbonových vláken nemůže ignorovat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík