Pět druhů ovoce, které psi milují, ale dva z nich mohou skončit u veterináře. Jeden najdete v každé kuchyni

Stačí pět běžných druhů ovoce, a to jablko, banán, meloun, hrozny s hrozinkami a avokádo, a rozdíl mezi neškodným soustem a veterinární urgencí se scvrkne na jedinou otázku: víte, co z toho smí do psí misky?
Tři plody, které pes smí dostat, a za jakých podmínek
Jablko patří v Česku k nejkonzumovanějšímu ovoci vůbec. Podle
ČSÚ drží jablka dlouhodobě přední příčky ve spotřebě domácností. Dužina psu neublíží, obsahuje vlákninu, vitamíny a vodu. Háček tkví v jádřinci a semenech. Jablečná semínka ukrývají malé množství kyanogenních glykosidů, které se po rozkousání přeměňují na kyanid. Pár spolknutých celých semínek tělo zvládne, ale zvyk házet psovi celé ohryzky vytváří zbytečné riziko. Jádřinec i semena proto vždy odstraňte.
Banán funguje jako občasný pamlsek, oloupaný, nakrájený na kolečka, v malé porci. Cukru obsahuje dost na to, aby se z něj nemělo stávat každodenní součást jídelníčku. Veterinární pravidlo zní jednoduše: veškeré pamlsky dohromady by neměly překročit pět procent denního kalorického příjmu psa. Při prvním podání stačí jeden malý kousek a sledování zažívání.
Meloun osvěží za letních veder. Dužina je bezpečná a plná vody. Slupku a semena ale pes dostat nemá, semínka mohou dráždit trávicí trakt a tvrdá kůra hrozí mechanickými obtížemi v útrobách.
Proč jsou hrozny a hrozinky pro psy tak zrádné
Tady končí prostor pro kompromisy. Hrozny a hrozinky dokážou u psa vyvolat akutní poškození ledvin, a to i po překvapivě malém množství.
MSD Veterinary Manual uvádí, že riziková může být už více než jedna kulička na 4,5 kilogramu tělesné hmotnosti. Cornell i Pet Poison Helpline ovšem zdůrazňují klíčový detail: spolehlivá bezpečná dávka neexistuje. Každé požití se má brát jako potenciální otrava.
Rozinky představují ještě koncentrovanější hrozbu. Sušením se toxické látky zahustí, takže menší hrst rozinek odpovídá většímu množství čerstvých bobulí. A rozinky se skrývají všude, v müsli, vánočce, směsích sušeného ovoce s ořechy, sušenkách i ovocném chlebíčku. Právě tohle z nich dělá domácí past: majitel si ani neuvědomí, že pes stihl olíznout talíř s koláčem.
Věda se dlouho potýkala s otázkou, proč vlastně hrozny psím ledvinám škodí. Průlom přinesla studie publikovaná v roce 2022 v časopise
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care. Výzkumníci identifikovali kyselinu vinnou a její soli jako pravděpodobnou toxickou složku. Psi hůře vylučují organické kyseliny, a ty se proto hromadí v tubulárních buňkách ledvin. Stejná chemická stopa se objevila u tamarindu i u vinného kamene. Obsah kyseliny vinné kolísá mezi odrůdami i jednotlivými sklizněmi, proto veterináři nedokážou předpovědět, který pes zareaguje a který ne.
Časová osa otravy vypadá takto: první příznaky (zvracení, průjem, nechutenství, apatie) se typicky objeví během šesti až čtyřiadvaceti hodin. Laboratorní známky poškození ledvin nastupují v horizontu jednoho až tří dnů. Pokud pes přestane močit, prognóza se dramaticky zhoršuje.
Avokádo a skryté hrozby v peckách jiného ovoce
Avokádo obsahuje persin, látku toxickou především pro ptáky, králíky, koně a přežvýkavce. U psů se situace jeví méně dramaticky; persin jim zpravidla způsobí zvracení a průjem, nikoli fatální kardiální syndrom známý u jiných druhů. Skutečné nebezpečí avokáda pro psa spočívá jinde: vysoký obsah tuku zatěžuje slinivku a velká hladká pecka se snadno zasekne v jícnu nebo střevech. Obstrukce po spolknuté pecce vyžaduje chirurgický zákrok.
Podobný mechanický problém hrozí u třešní, švestek a broskví. Celá spolknutá pecka projde trávicím traktem, nebo v něm uvízne. Rozkousaná pecka přidává chemické riziko, protože uvolňuje kyanid. U třešní
Pet Poison Helpline varuje před rozšířenými zornicemi, dechovou tísní, jasně červenými dásněmi a šokem. Dužina třešně sama o sobě psu neublíží, ale bezpečně ji oddělit od pecky a stopky vyžaduje víc péče, než většina lidí věnuje.
Citrusy stojí na pomezí. Malý kousek pomerančové dužiny obvykle vyvolá nanejvýš lehký žaludeční diskomfort. Slupka, dřeň a rostlinné části ale obsahují esenciální oleje a kyselinu citronovou v koncentraci, která trávicí trakt dráždí výrazněji. U citronu přibývají ještě psoraleny. Pravidlo: pokud pes olízne spadlý plátek pomeranče, panika na místě není. Krmit ho citrusy záměrně ale nemá smysl.
Co dělat, když pes sáhne po zakázaném ovoci
U hroznů a hrozinek platí jediná správná reakce: okamžitě volat veterináře nebo veterinární pohotovost. Nečekat na příznaky. Sdělit, co pes snědl, odhadnout množství a čas požití. ASPCA dokumentovala případ fenky Leah, jejíž majitelka začala hledat informace teprve po nástupu zvracení, a jen o vlásek se vyhnula fatálnímu konci. Za jediný rok 2016 evidovala organizace 3 722 případů spojených s hrozny a hrozinkami. Lidské potraviny figurovaly mezi nejčastějšími toxickými expozicemi domácích zvířat.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
V českém prostředí doporučují veterinární zdroje rychlý transport na pracoviště s telefonickým avízem předem. Pro orientační ověření toxicity konkrétní potraviny existuje databáze VETTOX, kterou spravují odborníci z Veterinární univerzity v Brně ve spolupráci s ÚSKVBL. Odpovědi ale fungují pouze ve všední dny v pracovní době; při akutním podezření na otravu má přednost pohotovost.
Příznaky, které vyžadují okamžitou veterinární pomoc:
Opakované zvracení a průjem Náhlá apatie, odmítání potravy Nadměrná žízeň nebo naopak zastavení močení Bolestivé břicho, slinění, třes Dechové obtíže, bledé nebo výrazně červené dásně Největší domácí past leží na kuchyňské lince
Statistiky spotřeby potravin v Česku ukazují, že hrozny patří mezi nejběžnější ovoce v tuzemských domácnostech, hned za jablky a švestkami. Banány a citrusy vévodí dovozu. Všech pět plodů z našeho výběru se nachází v drtivé většině českých kuchyní. A právě ta všednost vytváří riziko: majitel si dá hrst hroznů u televize, pár kuliček spadne na zem a pes je sesbírá dřív, než si toho kdokoli všimne.
Podle nás tkví největší nebezpečí v tom, že lidé automaticky přenášejí vlastní potravinové návyky na zvíře. Co je zdravé pro člověka, musí přece prospět i psovi. Jenže psí metabolismus funguje odlišně: organické kyseliny odbourává pomaleji, cukry zpracovává jinak, mechanické rozměry trávicího traktu neodpovídají lidským. Jeden hrozen může projít bez následků. Další může spustit kaskádu vedoucí k dialýze.
Misku s ovocem posuňte na linku mimo dosah čenichu a rozinky zamkněte do skříňky. A pokud pes přece jen něco ukořistí, zareagujte co nejrychleji. Čekání na první příznak by se nemuselo vyplatit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák