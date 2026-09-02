I hrubé a staré ručníky mohou znovu získat původní hebkost. Osvědčená rada našich babiček využívá ocet a jedlou sodu

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I hrubé a staré ručníky mohou znovu získat původní hebkost. Osvědčená rada našich babiček využívá ocet a jedlou soduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Změkčení ručníků a zlepšení jejich vzhledu je možné s využitím triků našich babiček. A ty se musely tehdy nějak snažit, neboť před 40 a více lety se nevyráběly ručníky tak měkoučké, jako máme dnes.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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