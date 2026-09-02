Nepříjemné chvíle pro šampionku Muchovou. Po titulu na US Open musela na testy

Představte si ten kontrast. Držíte nad hlavou grandslamovou trofej, na tribunách skandují vaše jméno, partner po vaší pravici žertuje, že teď může ukončit kariéru. A pak vás někdo v tunelu pod Arthurem Ashem požádá, abyste šla na odběr. Žádný skandál, žádné podezření, jen pravidla, která neznají euforii. Právě tenhle střih mezi triumfem a byrokratickým rituálem dělá z Muchové postfinálového večera příběh, který stojí za vyprávění.
Dva zápasy, jedna trofej, nula prostoru na oslavu
Formát smíšené čtyřhry na US Open 2026 natlačil semifinále i finále do jediného dne. Muchová s Menšíkem nejdřív přešli přes semifinálový zápas, pak měli krátkou pauzu a hned nastoupili k finále. Muchová po utkání popsala, že ve druhém setu cítila lehký fyzický pokles, logický důsledek dvou ostrých zápasů za pár hodin.
Přesto dvojice zvítězila. Na trofejním ceremoniálu Muchová žertovala o sladěných dresech a přiznala, že velikost úspěchu ještě vůbec nezpracovala. „Když jsem držela trofej a viděla na ní ta slavná jména, teprve tehdy to na mě začalo doléhat,“ řekla podle ČRo Olomouc. Jenže místo oslavy přišla další povinnost.
Co obnáší testování po finále
Podle pravidel Mezinárodní agentury pro integritu tenisu (ITIA) spadá každý hráč po posledním zápase na turnaji do takzvaného soutěžního testovacího okna. U finálových zápasů může toto okno trvat až 120 minut od posledního míče. Hráč nemůže odejít, dokud proceduru neabsolvuje.
Samotný test může zahrnovat:
- odběr moči,
- odběr krve,
- nebo metodu suchých krevních kapek.
Výběr konkrétní varianty závisí na rozhodnutí antidopingového komisaře. Hráč nemá právo test odmítnout ani odložit; odmítnutí se posuzuje stejně jako pozitivní nález. Jde o standardní proceduru ITIA, která platí plošně pro všechny šampiony i šampionky bez výjimky. Muchová tedy nebyla vybrána kvůli podezření. Byla vybrána, protože vyhrála.
Proč to mohlo být nepříjemné
Přímý výrok Muchové, v němž by testování po finále označila za „nepříjemné“, se ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. Okolnosti ale mluví samy.
Po dvou náročných zápasech v jednom dni, s únavou, kterou sama přiznala, musela zůstat v zázemí stadionu a čekat na odběr. Dehydratace po fyzické zátěži navíc může celý proces prodloužit; tělo jednoduše nemá co odevzdat. Místo sprchy, večeře a oslavy s týmem seděla v testovací místnosti. A to vše s vědomím, že za pět dní ji čeká první kolo singlu.
Podle nás je právě tento kontrast, euforie versus sterilní procedura, tím, co dělá situaci lidsky nepříjemnou. Ne hrozba sankce, ne skandál. Jen špatný timing a unavené tělo.
Žádný skandál, žádná stopa po problému
Na sankční stránce ITIA nebyla Muchová při kontrole dohledána. Negativní výsledky se v tenise běžně nezveřejňují; absence záznamu je tedy nejsilnější dostupný signál, že vše proběhlo bez komplikací.
Proces ITIA má jasně definované kroky: od nálezu přes předběžné oznámení až po případné zveřejnění. Nic z toho se v případě Muchové neodehrálo. Pět dní po mixovém titulu nastoupila do hlavní singlové soutěže US Open a vyhrála první kolo. Žádné omezení, žádné vyšetřování, žádná pauza.
Pokud něco mohlo její letní přípravu reálně ovlivnit, byl to spíše menší chirurgický zákrok po Wimbledonu v červenci 2026, kvůli kterému vynechala několik týdnů. Ne večerní odběr v útrobách Flushing Meadows.
Muchová odcházela z New Yorku s grandslamovou trofejí, s čistým testem a s výhrou v singlu. Nepříjemné chvíle trvaly možná hodinu. Titul zůstane navždy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný