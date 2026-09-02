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Cyklista nedal přednost autu, rozbil přední sklo a ujel se zdviženým prostředníčkem

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Pražští policisté pátrají po cyklistovi, který zbytečně vyhrotil konflikt na silnici v centru Prahy. Řidiči, kterému nedal přednost, vlepil facku, urážel ho a ještě mu rozbil přední sklo. Nakonec ujel se zdviženým prostředníčkem.
Cyklista nedal přednost autu, rozbil přední sklo a ujel se zdviženým prostředníčkem

Cyklista nedal přednost autu, rozbil přední sklo a ujel se zdviženým prostředníčkem

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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