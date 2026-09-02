Rolins kvůli svatbě s Nedvědem odložila kariéru na dva roky. Obřad údajně proběhl na místě, kde staví vilu za desítky milionů

Příběh údajné svatby Dary Rolins a Pavla Nedvěda nedává smysl jako blesk z čistého nebe. Dává smysl jako tečka za měsíci, během nichž zpěvačka krok za krokem přestavovala celý svůj život, od koncertních hal směrem k italskému jezeru, dospívající dceři a muži, kterého opakovaně nazývá „mužem snů“. Když Expres 1. září 2026 na základě dvou anonymních zdrojů oznámil, že se pár bere právě teď u Lago Maggiore, nezaskočil tím nikoho, kdo sledoval její veřejné výroky z předchozích měsíců. Překvapil jen načasováním.
Časová osa: od zásnub k údajnému „ano“
Zásnuby Rolins oznámila 4. ledna 2025 na Instagramu. Proběhly v Itálii, zemi, která se pro pár stala druhým domovem už roky předtím. Pak dlouho ticho, žádné datum, žádné místo, žádné pozvánky.
V březnu 2026 zpěvačka v rozhovoru řekla, že svatba „ještě není v plánu“. Koncem června téhož roku už ale prozradila, že datum mají. A 15. července na otázku Primy Ženy odpověděla přímo: svatba zatím nebyla, neznají ani místo.
O necelých sedm týdnů později přišel Expres s tvrzením, že se obřad koná 1. září 2026 u Lago Maggiore. Veřejné potvrzení od páru, fotografie ani záznam z italské matriky se dosud neobjevily. Dvacet měsíců mezi potvrzenými zásnubami a údajným sňatkem zůstává bez oficiálního vysvětlení.
Pauza, která není o svatbě, nebo ne jen o ní
Rolins nikdy veřejně neřekla „přestávám kvůli svatbě“. Její slova byla vždy širší. V Dámském klubu mluvila o „roku volna“ od září 2026. V rozhovoru pro iDNES rozsah rozšířila: „Rok, možná rok a půl, možná dva.“ Důvody? Dcera Laura odchází studovat na IE University do Madridu, zpěvačka chce být flexibilní pro rodinu, věnovat se vztahu s Nedvědem, dvěma rozestavěným domům a blíže nepojmenovanému projektu, který si chce „připravit v hlavě“.
Sama přiznala, že nic takového v kariéře nezažila. Její pracovní kolotoč se podle vlastních slov nezastavil od devíti let, „ani když jsem byla těhotná“. I roční varianta by tedy byla bezprecedentní. Dvouletá by znamenala největší odstup od jeviště v jejím životě.
Svatba se v tomto kontextu jeví spíš jako jeden dílek skládanky než jako její příčina. Pokud se obřad opravdu odehrál právě na přelomu léta a podzimu 2026, zapadá do už dávno ohlášeného přesunu těžiště z koncertních sálů do soukromí.
Vila na skále nad jezerem
Italská linka příběhu je konkrétnější, než jak ji obvykle podávají bulvární titulky. Pár nekoupil „dům u Lago Maggiore“. Koupil stavební pozemek o rozloze 1 970 metrů čtverečních v Arolu, místní části obce Leggiuno na lombardském břehu jezera. Cena podle Corriere della Sera činila téměř milion eur, zhruba 25 milionů korun v tehdejším kurzu.
Na pozemku roste moderní třípodlažní prosklená vila na skále, navržená architektem Robertem Manzettim. Vizualizace ukazují bazén, zelenou terasu, pravděpodobně i výtah a fotovoltaiku. Finální cena celé stavby se v ověřitelných zdrojích neobjevila; mediální odhady se pohybují v řádu desítek milionů korun. Rolins v květnu 2026 potvrdila, že dům finišuje, ale zároveň dodala klíčovou větu: „Česko ani Slovensko neopouštíme natrvalo.“ Praha má zůstat domovem a místem návratů. Staví prý i v Česku.
Co zůstává nepotvrzené
Kolem údajné svatby je víc otázek než odpovědí. Přesné místo obřadu nikdo nedoložil; Expres mluví jen o Lago Maggiore, nejkonkrétnější ověřitelná vazba páru vede do Arola. Seznam hostů neexistuje. Veřejné fotografie se neobjevily. Charakter akce (velkolepá oslava, nebo komorní obřad) zůstává ve sféře dohadů, i když rámec „utajené svatby“ naznačuje spíš soukromou záležitost.
Pro fanoušky, kteří řeší koncerty: od září 2026 Rolins plánuje přerušit vystupování. Oficiální souhrnný seznam zrušených termínů se nepodařilo dohledat, ale na Ticketportalu je stále aktivní prodej na „Oldies party s Darou Rolins“ v Žilině. Stav každé jednotlivé akce je potřeba ověřovat u pořadatele.
Návrat, který si nechává otevřená dvířka
Rolins pauzu nikdy nerámovala jako konec. Mluví o přestávce, po které se chce vrátit. Nejbližší realistický termín návratu na pódiá, pokud platí minimální roční varianta, připadá na podzim 2027. Horní hranice zůstává otevřená.
Ať už se 1. září 2026 u Lago Maggiore řeklo „ano“, nebo ne, jedno je doložitelné: Dara Rolins poprvé za třicet pět let profesní kariéry dobrovolně zmáčkla tlačítko pauzy. A to je zpráva i bez svatebních šatů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta