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Hloupí lidé často říkají tyto 4 věty. Poznáte je hned

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Diskuse běží skvěle, dokud nepadne jedna z těchto vět, která okamžitě zablokuje další dialog. Psychologové varují, že za zdánlivě nevinnými frázemi se často skrývá deficit v oblasti kritického myšlení a emoční inteligence.
Hloupí lidé často říkají tyto 4 věty. Poznáte je hned

Hloupí lidé často říkají tyto 4 věty. Poznáte je hned

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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