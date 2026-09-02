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Vémola vysvětlil, proč profackoval Diega Kotlára. Vadily mu urážky Procházky a Muradova

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Karlos Vémola na tiskovce G MMA několikrát udeřil Diega Kotlára otevřenou dlaní. Po incidentu vysvětlil, že mu vadily urážky Jiřího Procházky, Makhmuda Muradova i jeho samotného.
Vémola vysvětlil, proč profackoval Diega Kotlára. Vadily mu urážky Procházky a Muradova

Vémola vysvětlil, proč profackoval Diega Kotlára. Vadily mu urážky Procházky a Muradova

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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