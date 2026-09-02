Řepkový olej ucpe mšicím dýchací póry a udusí je za minuty. Postřik za pár korun, který zvládne namíchat každý z ingrediencí ze spíže

Řepkový olej, který se běžně používá při vaření, má skrytý potenciál, který si ne každý uvědomuje. Lze jej totiž přeměnit na vysoce účinný postřik proti škůdcům na zahradě.
Klíčová složka řepkového oleje, kyselina olejová, je plná živin, jako jsou omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, a jako bonus dokáže i účinně likvidovat hmyz a roztoče, což z ní činí ideální základ pro ekologický pesticid. Výhody postřiku řepkovým olejem
Hmyz dýchá drobnými póry na svém těle, které se nazývají vzdušnice, a sprej s řepkovým olejem působí tak, že tyto póry ucpává. Kvůli tomu se hmyz udusí a rychle zahyne. Důležité je však zmínit, že tento postřik dokáže zlikvidovat i larvy a vajíčka škůdců, čímž poskytuje komplexní řešení ochrany proti jakýmkoliv nežádoucím návštěvníkům na vaší zahradě.
Příprava postřiku z řepkového oleje
Příprava postřiku řepkovým olejem je jednoduchá. Je však velmi důležité při ní pečlivě dodržovat poměry, aby nedošlo k poškození rostlin. Zde je jednoduchý recept na účinný postřik řepkovým olejem:
8 litrů vody 2 polévkové lžíce řepkového oleje 3 polévkové lžíce prášku do pečiva 2 polévkové lžíce rozpuštěného šedého mýdla (volitelně lze použít i prostředek na mytí nádobí) 2 polévkové lžíce octa
V 8 litrech vody smíchejte řepkový olej, prášek do pečiva, rozpuštěné šedé mýdlo a ocet. Přísady důkladně promíchejte a směs nalijte do nádoby s rozprašovačem. Postřik aplikujte večer za bezvětří a bez deště. Hojně stříkejte listy, dokud roztok nezačne kapat na zem. A pokud vás
trápí škůdci třeba u jahod, pak vám pomůže jablečný ocet. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Jak často postřik opakovat
První aplikace postřiku řepkovým olejem by měla být provedena na jaře, ihned poté, co se začnou otevírat pupeny (když teplota přesáhne 10 stupňů Celsia). Toto načasování pomáhá zabránit líhnutí larev z vajíček nakladených v předchozí sezóně. Další aplikace provádějte vždy, když se objeví škůdci.
Postřik řepkovým olejem lze použít na celou řadu rostlin, včetně ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušně, třešně a slivoně. Je
účinný také na ovocné keře a různé druhy zeleniny, včetně brambor, fazolí, chřestu, salátu, červené řepy, mrkve, rajčat, cibule a póru. Kromě toho ho lze aplikovat i na nejrůznější bylinky, jako je petržel, kopr, oregano, tymián, bazalka, máta, libeček či rozmarýn. A konkrétně proti mšicím můžete použít třeba osvědčený postřik s pálivou paprikou. Zdroj fotografie: Depositphotos Na co ještě pamatovat
Nezapomeňte celý připravený sprej s řepkovým
olejem ihned spotřebovat a neskladujte jej pro další použití. Své užitečné vlastnosti totiž rychle ztrácí. Odložit ho můžete nanejvýš na tři dny – poté už ho musíte opravdu spotřebovat. A nezapomeňte ho před každou aplikací důkladně protřepat, aby se všechny složky opět dokonale spojily. Budete-li vše dodržovat přesně tak, jak máte, získáte velmi účinný postřik jen za pár korun. Navíc svou zahradu rozhodně neohrozíte žádnými neekologickými přípravky z obchodu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři